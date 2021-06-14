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Фальшивые дела, лживые органы и карманные суды

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Виталий Буркин: Когда ты пишешь в обвинении «умышленное преступление», а потом квалифицируешь как «неосторожное», что это как не вип-услуга «уважаемым людям»?

Фальшивые дела, лживые органы и карманные суды


Юрист Виталий Буркин в эфире «Эха» пояснил, почему считает Башкирию аномальной зоной в теме освобождения от наказания «уважаемых людей».

— У нас регион, где по серьезным уголовным делам нет признательных показаний вообще. Допустим, совершенно преступление. Мы понимаем, что похитить условный министр один не в состоянии. Объективно выполнить все действия, приведшие к преступлению невозможно! Для этого нужны соучастники. Как подчинённые, так и сторонние организации. А почему они оправдываются? Ты должен вменить групповое хищение! Применить соответствующий тактический прием. Любой следователь знает как это делать, когда у тебя в руках дубина в виде задержания и заключения под стражу. Я уже не говорю про опытных следователей, которые работают в нашем втором отделе по особо важным делам, который у нас в чемпионах России по оправдательным приговорам. Решение принял, допустим, начальник отдела.

Схему реализовал его подчинённый. И все деяния вменяются министру, но не совершенное группой лиц, как групповое хищение, а как действия одного министра. При этом заранее заведомо зная, что министр этого решения не принимал. Ему, допустим, вменяют превышение полномочий. В суде «выясняется», что оказывается «министр, уважаемый человек, не принимал этого решения». Принимал какой-то его подчинённый. Подчинённый, будучи свидетелем, приходит в суд: «Ах, вы знаете, простите, извините, это я принял решение». Так как суд рассматривает дело в пределах предъявленного обвинения, то свидетель не может быть подсудимым, дело разваливается. Кто формирует такие обвинения? Следственный комитет! Кто надзирает?

Прокуратура! Какое дело ни возьми в отношении «уважаемого человека», мы сталкиваемся с этой ситуацией. Примерно то же самое, скорее всего, реализовано в деле замглавврача РКБ Марины Мухамадиевой. В обвинении черным по белому написано, что Мухамадиева действовала умышленно, что исключает неосторожность. Когда ты пишешь в обвинении «умышленное преступление», а потом квалифицируешь как «неосторожное», что это как не вип-услуга «уважаемым людям»? Не понимаю, почему до сих пор не проводится разбор полетов на федеральном уровне. Республика в этом плане – аномальный регион. Регион чемпион по оправдательным приговорам по делам расследуем СК в отношении «уважаемых людей». И как правило вторым отделом по особо важным делам.

По его мнению, дела не нельзя возбуждать, но потом их спускают на тормозах.

— Это политический фактор: выпуск пара. Начинаются стремительные следственные действия, кого-то арестовывают. Приходят дня три-четыре, все налаживается, человек переводится под домашний арест, про него забывают, потому что в стране происходит такое количество событий, что произошедшее месяц назад легко забывается. У нас вместо предъявления обвинения в групповом хищении, где должны быть подробно описаны обстоятельство, время, место, способ, роль каждого, все действия совершенные иными лицами вменяются одному человеку. И потом это обвинение звучит абсурдно в суде как мы уже знаем по многим делам. Встает подсудимый: «Я этого решения не принимал». Прокурор: «А кто не принимал?».

«Да вот же он сидит в свидетелях!». «Вот недоразумение случилось!». Оправдательный приговор, реабилитация. Тут уже надо расследовать уголовные дела следственному комитету России в отношении наших следователей и прокуроров, и выяснять как проводятся расследования, что выносятся оправдательные приговоры, но только в отношении «уважаемых людей».

Виталий Буркин, Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 12.07.2021, 13:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71216 | Рейтинг: +11572
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
ВИПам всё, остальным - закон.



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2

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  • 2 | 12.07.2021, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Воспитанный человек должен уйти в отставку!
А Путин уже 22 года не уходит!
Уходи!



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  • Гость
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  • 3 | 12.07.2021, 15:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
он же из подворотни



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  • 4 | 12.07.2021, 20:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 12.07.2021, 13:07 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71214 | Рейтинг: +11573,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
ВИПам всё, остальным - закон.
_____________________
Если ты вспомнишь, то это сказано в "цивилизованной" Европе!



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  • 5 | 12.07.2021, 20:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 12.07.2021, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Воспитанный человек должен уйти в отставку!
А Путин уже 22 года не уходит!
Уходи!
__________________
"Уходи!"
Сталин приходи!
Либерастов пора кончать!



Оценили
4

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  • Гость
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  • 6 | 13.07.2021, 06:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Республика в этом плане – аномальный регион.

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Назовите, где "номальный". Кумовство и байство в т.н. республиках, круговая порука в областях.



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