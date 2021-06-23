Антинародные бездельники заняты бумагомарательством

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Лучшие комментарии
Обкурился или шайтан попу ...

Первому комменту- да, Повторил слова Ленина- религия опиум для народа, ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Вороватые папуасы в коман ...

Как омерзителен этот Путина!
  Рейтинг: +3  Анонимно

Гагин обрабатывает ртом Х ...

5 июля ушел из жизни советский и российский кинорежиссер Владимир Мень ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Бесправное население ...

До начала отопительного сезона осталось меньше трёх месяцев. Горожане ощутят ...
  22.07.2021   33461    7

Антинародные бездельники ...

В Конституцию Башкортостана предлагается включить положение о Конституционном ...
  22.07.2021   24191    6

Издеваться над животными ...

В богослужениях по случаю Курбан-байрама приняли участие 6,5 тыс. жителей Уфы. ...
  21.07.2021   36006    10

Не то, что Башспирт: ...

На совещании в мэрии Уфы не упомянули завод «Фармстандарт-Уфавита», который ...
  21.07.2021   24939    4

Ковидная фуфлориада ...

В Башкирии вновь побит абсолютный рекорд по суточному приросту заболевших ...
  20.07.2021   39590    49

Последние публикации
Бесправное население ...

До начала отопительного сезона осталось меньше трёх месяцев. Горожане ощутят ...
  22.07.2021   15636    7

Антинародные бездельники ...

В Конституцию Башкортостана предлагается включить положение о Конституционном ...
  22.07.2021   37091    6

Издеваться над животными ...

В богослужениях по случаю Курбан-байрама приняли участие 6,5 тыс. жителей Уфы. ...
  21.07.2021   42887    10

Не то, что Башспирт: ...

На совещании в мэрии Уфы не упомянули завод «Фармстандарт-Уфавита», который ...
  21.07.2021   34946    4

Ковидная фуфлориада ...

В Башкирии вновь побит абсолютный рекорд по суточному приросту заболевших ...
  20.07.2021   33532    49

Суды Башкирии не только ...

Суд разрешил Башкирской содовой компании сбрасывать в Белую ртуть, кадмий, ...
  19.07.2021   43416    16

Скалениум в кредит ...

Жители Башкирии стали брать больше кредитов. ...
  19.07.2021   32895    23

Тухлый междусобойчик по ...

Валех Аббасов настроен на борьбу с политическими силами, стремящимися ...
  16.07.2021   25061    26

«У нас люди думают ...

В Конституции РФ говорится о «правах человека и гражданина». Чем отличаются эти ...
  16.07.2021   32336    14

Своего дерьма хватает ...

В Кремле объяснили, почему в Россию не поставляют зарубежные вакцины от ...
  16.07.2021   15638    34

Читаемое за месяц
Путину мешают девностые, ...

Глава Башкирии назвал виновными в высоких платежах за тепло «предыдущих ...
  23.06.2021   42382    39

Жуликам и ворам Башкирии ...

Под главного единоросса Башкирии готовят бюджет. В Госсобрании РБ вводят еще ...
  23.06.2021   37068    13

Кто возьмет уколов ...

В Уфе разыграли квартиру и айфоны среди вакцинированных от коронавируса. В ...
  24.06.2021   36759    4

Хоть и шмурдяк, зато ...

ВОЗ в Уфе нашла нарушения на предприятии, производящем "Спутник V". Комиссия ...
  24.06.2021   38988    7

Бесполезные курултайщики ...

Депутаты Госсобрания приняли в 1-м чтении законопроект о внесении изменений в ...
  24.06.2021   11714    18

Архив публикаций
Июль 2021 (40)
Июнь 2021 (57)
Май 2021 (43)
Апрель 2021 (65)
Март 2021 (51)
Февраль 2021 (52)




Антинародные бездельники заняты бумагомарательством

Оценили
0


В Конституцию Башкортостана предлагается включить положение о Конституционном совете вместо Конституционного суда.

Антинародные бездельники заняты бумагомарательством


Госсобрание Башкирии сообщило, что ведутся работы над поправками к Конституции республики, которые будут рассмотрены депутатами осенью.

На смену Конституционному суду может прийти Конституционный совет.

В парламентской пресс-службе пояснили, что в соответствии с поправками в Конституцию Российской Федерации, из российской судебной системы исключаются конституционные и уставные суды субъектов. Согласно федеральному конституционному закону, они должны быть упразднены до 1 января 2023 года. Регионы получают возможность создавать Конституционные советы.

Работу над проектом закона о Конституционном совете планируется начать сразу после принятия закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан». В первом чтении документ был принят депутатами на заключительном заседании весенней сессии.

Эхо Москвы






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 22.07.2021, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужто не недостаточно ума у целого курултая для советов???



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 22.07.2021, 16:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1368 | Комментарии: 71264 | Рейтинг: +11558,2
исключаются конституционные и уставные суды субъектов. Согласно федеральному конституционному закону, они должны быть упразднены до 1 января 2023 года. Регионы получают возможность создавать Конституционные советы.
___________________________
То есть еще полтора года будут НИ ЗА ЧТО получать огромные суммы с наших налогов, а потом продолжат получать так же НИ ЗА ЧТО, но в другом статусе.

Чистой воды БЛЯДСТВО!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 22.07.2021, 19:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это большинство родом из далёкого рабства так и будет гнуться пред бандитами ломая судьбы непокорных!
Поэтому Ходорковский в далёких бегах;
Масхадов Дудаев убиты;
Немцов убит;
убитых список близок к бесконечности, деятельные сотнями тысяч душ бегут из Рашки;
и даже разоблачителя жуликов и воров Навального не добив упрятали в тюрьму!..
тем временем это "большин тво" усиленно вымирая носятся с колорадинами... не чуя позора...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 22.07.2021, 19:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зульпиху во оглавление Коснтитуционного Совета!!!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 22.07.2021, 20:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3-ему

"Вы точно подметили:
Клопов тоже много!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 22.07.2021, 23:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 22.07.2021, 19:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это большинство родом из далёкого рабства так и будет гнуться пред бандитами ломая судьбы непокорных!
Поэтому Ходорковский в далёких бегах;
Масхадов Дудаев убиты;
Немцов убит;
убитых список близок к бесконечности, деятельные сотнями тысяч душ бегут из Рашки;
и даже разоблачителя жуликов и воров Навального не добив упрятали в тюрьму!..
тем временем это "большин тво" усиленно вымирая носятся с колорадинами... не чуя позора...
_______________
Ты тоже не чуешьсвоего позора, превознося всякую мразь вроде Ходорковского, Немцова, Навального...



Оценили
1






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com