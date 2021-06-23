Антинародные бездельники заняты бумагомарательством

В Конституцию Башкортостана предлагается включить положение о Конституционном совете вместо Конституционного суда.Госсобрание Башкирии сообщило, что ведутся работы над поправками к Конституции республики, которые будут рассмотрены депутатами осенью.На смену Конституционному суду может прийти Конституционный совет.В парламентской пресс-службе пояснили, что в соответствии с поправками в Конституцию Российской Федерации, из российской судебной системы исключаются конституционные и уставные суды субъектов. Согласно федеральному конституционному закону, они должны быть упразднены до 1 января 2023 года. Регионы получают возможность создавать Конституционные советы.Работу над проектом закона о Конституционном совете планируется начать сразу после принятия закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан». В первом чтении документ был принят депутатами на заключительном заседании весенней сессии.