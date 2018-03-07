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Политическая проституция Чадлина: О Навальном, Мурзагулове и Рахимове

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Константин Чадлин — бывший активист МГЕР, член «Открытой России», получил политическое убежище в Эстонии.

Политическая проституция Чадлина: О Навальном, Мурзагулове и Рахимове


Я не хотел затрагивать эту тему, ну типа свалил из страны, наверное, меня это не должно касаться… Но решил всё-таки описать свои мысли по развернувшимся страстям вокруг Красногорских выборов. Каждый довод, идея, взяты из моего личного опыта работы в сфере политтехнологий в России в период с 2013 по 2016 год.

В 2019 году можно будет отмечать юбилей, пройдет полтора десятка лет, как один из самых, бесспорно ключевых людей в российской оппозиции, Алексей Навальный, ведет свою деятельность. Яркие расследования ФБК, преследование Алексея и его семьи, нездоровый интерес пропагандистских СМИ, всё это повседневная жизнь оппозиционера. Но есть ли какие-то результаты его политической борьбы? Нет. Их нет и быть не может.

Причина банальна, нет сменяемости, казалось бы, нет того, в чем оппозиция обвиняет власть. Пятнадцать лет без результата. А может ли он быть, при той позиции, которую занимают борцы с режимом? Я даже не буду говорить о банальной “позитивной повестке”, хотя бы сама работа, политическая борьба этих активистов зациклена на самих себе, не допускает внутренний конкуренции, самокритики и рефлексии в принципе, у меня сложилось ощущение, что они помешаны на каких-то идеях фикс, системах учета и тотального контроля хваленая система «Жнец»), не имеющих ничего общего с настоящей жизнью, но обо всём по порядку.

Новость о выдвижении Ростистислава Мурзагулова от Партии Перемен сразу же у меня вызвала улыбку, отличная стратегия, отработанная годами, реализованная ни один раз, стара как башкирские “лесники” и надежна, как председатель районного Башкирского ТИКа времен правления Муртазы Рахимова. Но не успели мы увидеть всех либеральных стремлений или услышать хотя бы те самые перемены, которые грозились обрушиться на Красногорскую городскую Думу, как против соперника, и по совместительству заместителя Радия Хабирова, обрушился авангард российской оппозиции — Навальный и Волков. Львиная доля протестно настроенных граждан России, готова донатить свои кровно заработанные средства людям не способным ответить за свои слова, вешающих на всех вокруг ярлыки, придуманные в глубине их сознания, людям считающими нормой домогательства, 282 статью и проекты наподобие “Милиции с народом”. С чем это связано?

С тем, что у Мурзагулова есть то, чего нет у них. Опыт. Опыт не только политической борьбы, но и политического выживания, опыт политических побед, опыт стратегии, опыт и знания того, как это работает по-настоящему, а не в голове Волкова, по соседству с пиццей и пивасом. У Мурзагулова за спиной успешные кампании, и его обвинили в том, что он применял пресловутый административный ресурс. Аллё, народ, мы в России, и политика- это война.

Очнитесь, здесь не бывает запрещенных приемов, есть только моральные ограничения каждого отдельного субъекта этой борьбы. Отдался бы Мурзагулов полностью либеральному крылу? Конечно нет. Была бы от него польза? Несомненно. Оппозиционерам следовало окружить Ростислава молодыми людьми с тягой к знаниям, надо было, как черная дыра, поглощающая все вокруг, вытягивать из него знания, смотреть, как он работает, учиться. Перенимать то, что есть у него, и нет у них. Звать его на лекции, бухать с ним в Красногорском Жак-Жаке, пить кофе в Старбаксе, или что там у них есть? Я отлично понимаю тот страх и неприятие людей наподобие меня или того же самого Мурзагулова при переходе из одного лагеря в другой.

Но камон, еще раз, мы знаем, как это работает. Мы знаем, как ломать эти выстроенные механизмы, и что важнее, мы понимаем логику противодействия оппозиции. Мы знаем, что режим сделает через три-четыре шага. И что в итоге?

В итоге оппозиция Красногорска осталась без хорошей политической борьбы, без возможности формирования опыта, который можно было перенять для других кампаний. Навальный предотвратил регистрацию настоящего сильного политического война, при том, что в своих кампаниях, при всех наисложнейших системах авторизации и защиты от “мурзилок” можно было на раз-два засунуть кого угодно, вообще без политического бэкграунда. Я это делал лично, читая и смеясь истории Волкова, какую идеальную систему авторизации они сделали.

Константин Чадлин






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  • 1 | 04.08.2018, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец, Костя! Все в точку и по делу. Хваткий парень, не пропадет. Он прав - это современная Россия, и в ней, как в любой стране на разных временных этапах свои, зачастую жестокие правила. Влез в драку - бейся по по их правилам, если правил нет - значит, бой без правил. Цинично, но зато правдиво.
Молодец, не то что разные соплежуи, не будем показывать пальцами.



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  • 2 | 04.08.2018, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Ща Кухарка начнет вопить разные пошлости.



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  • 3 | 04.08.2018, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Один неудачник хвалит другого неудачника.



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  • 4 | 04.08.2018, 12:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60049 | Рейтинг: +12254
3-му

Я бы сказала, один подонок(проститутка) хвалит другого подонка(проститутку). Видимо рассчитывает вернуться в Уфу при воцарении на трон башлыком Хабирова с пересмотром уголовного дела о мошенничестве, по которому он приговорен к 10 годам лишения свободы.



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  • 5 | 04.08.2018, 12:48 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 658 | Рейтинг: +90,2
Понаписал муть, вроде как тоска по своим не сбывшимся мечтаниям в карьере политтехнолога.
Он оказывается все знает, даже лучше чем Навальный, но не знает куда и как применять свои бесценные знания в политтехнологии.
Вот беда, никто не догадывается его приглашать поучаствовать в "войне политиков".



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  • 6 | 04.08.2018, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 04.08.2018, 12:39 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1845 | Комментарии: 60045 | Рейтинг: +12254,9
3-му

Я бы сказала, один подонок(проститутка) хвалит другого подонка(проститутку). Видимо рассчитывает вернуться в Уфу при воцарении на трон башлыком Хабирова с пересмотром уголовного дела о мошенничестве, по которому он приговорен к 10 годам лишения свободы.
=============================
Вообще то я хотел выразится покруче чем Вы, но моя природная интеллигентность мне не позволила...



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  • 7 | 04.08.2018, 13:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60049 | Рейтинг: +12254
07.03.2018
Есть предложение существенно понизить НДС – В. Путин
Власти РФ, по словам президента России Владимира Путина, обсуждают варианты изменения ставки НДС, которая на сегодняшний день составляет 18%, включая её снижение
Источник: https://www.eg-online.ru/news/368091/

04.08.2018
Владимир Путин подписал закон о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%

П - Пи-здобол! Л - ЛЖЕЦ!



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  • 8 | 04.08.2018, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бывают такие подонки беспринципные. А чо далеко ходить- вот среди нас Кац к примеру!



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  • 9 | 04.08.2018, 13:38 | Автор: Иннокентий Иванов | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 3302 | Рейтинг: -374,8
Уфа, 4 августа - АиФ - Уфа.
В Уфе в одном из дворов микрорайона Черниковка бабушки заняли детскую площадку и не пускают на неё детей.
По словам очевидцев, дети буквально боятся гулять у себя во дворе.
«Не орите тут, у меня давление, - по словам жителей двора, – частая фраза на детской площадке».
==============================

Кухарка!
- верни площадку детям!!!!



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  • 10 | 04.08.2018, 13:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60049 | Рейтинг: +12254
Первая женщина-генерал ФСБ России Наталья Климова украла $1 млрд в фонде обязательного медстрахования.

Чекистка вымогала откаты по 100 тыс баксов за поставки лекарств смертельно больным.

Кэш прятала за диваном в кабинете, а на суде просила учесть награды от Путина.



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  • 11 | 04.08.2018, 13:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60049 | Рейтинг: +12254
Учителя отказались брать на работу в школу без справки из РПЦ о крещении и православном вероисповедании.
Девушка написала в Facebook, что собрала все документы, однако директор школы потребовала от нее «взять справку по форме №14 у батюшки»



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  • 12 | 04.08.2018, 14:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60049 | Рейтинг: +12254
Пока мы с вами кричали Дзюба давай! и повышение пенсвозраста долой! Росстат в поте лица подсчитывал как растет наша зарплата Ну что готовы?
Выросла ебёна мать! на 8% выросла! и стала 43 000 рубликов!
Вот жизнь пошла не успеешь оглянуться а ты еще богаче прям как Лёня Голубков...

из тви



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  • 13 | 04.08.2018, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
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из тви
----------------
Понимаем, из головы ничего нет.



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  • 14 | 04.08.2018, 14:46 | Автор: Иннокентий Иванов | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 3302 | Рейтинг: -374,8
12 | 04.08.2018, 14:33 | Автор: Кухарка
Публикации: 1845 | Комментарии: 60049 | Рейтинг: +12254,9
Пока мы с вами кричали Дзюба давай!
==============================

- верни площадки детям!!!!



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  • 15 | 04.08.2018, 15:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 04.08.2018, 14:33 | Автор: Кухарка
Публикации: 1845 | Комментарии: 60049 | Рейтинг: +12254,9
...
Вот жизнь пошла не успеешь оглянуться а ты еще богаче прям как Лёня Голубков...

------------

Купи мужу сапоги.



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  • 16 | 04.08.2018, 16:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Мы — голодные,

............................мы — нищие,

с Лениным в башке

................................и с наганом в руке!"



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  • 17 | 04.08.2018, 16:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Невелики масштабы, мелочны обвинения - внимания не стоит.

Но из таких " мелочей" и состоит течение жизни и развитие человечества.



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  • 18 | 04.08.2018, 16:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Первый заместитель министра здравоохранения республики Рафаэль Яппаров 3 августа на заседании коллегии по итогам деятельности за первое полугодие 2018 года рассказал о снижении рождаемости в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
По его словам, за январь-июнь в республике родилось более 23 тысяч детей. Это на 3,7% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
Также первый замминистра сообщил, что благодаря реализации ряда мер в регионе достигнута хорошая динамика в снижении младенческой смертности — в 1,3 раза до 5,5 промилле. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Ни материнский капитал от РФ за 2-го ребёнка, ни 300 т.р. от РБ за 1-го некоторым, не могут переломить тенденцию снижения рождаемости в РБ! Нищета, нестабильность, неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие ясных перспектив - вот причины снижения рождаемости! Вымираем, как мамонты! Очень Опытный



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  • 19 | 04.08.2018, 16:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Чувствуется болезненная зависть нарцисов-одиночек к Навальному. Навальный отличный, талантливый организатор, подобрал работоспособную, активную, креативную команду, вместе создали ячейки по всей стране. Сторонников среди молодежи поболее, чем у Путина будет. Самая настоящая и единственная в стране настоящая партия. По той же причине не регистрируемая. Но не берет их Леха к себе. Отсюда и ревность.



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18 | 04.08.2018, 16:27 | Автор: Не зарегистрирован
Первый заместитель министра здравоохранения республики Рафаэль Яппаров 3 августа на заседании коллегии по итогам деятельности за первое полугодие 2018 года рассказал о снижении рождаемости в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
По его словам, за январь-июнь в республике родилось более 23 тысяч детей. Это на 3,7% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
...
__ Ни материнский капитал от РФ за 2-го ребёнка, ни 300 т.р. от РБ за 1-го некоторым, не могут переломить тенденцию снижения рождаемости в РБ! Нищета, нестабильность, неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие ясных перспектив - вот причины снижения рождаемости! Вымираем, как мамонты! Очень Опытный
===
молодой дедок рссказал: в его деревне Старый Сибай Баймакского района РБ учитель рассказал об аварийном состоянии деревенской школы и стал изгоем. - Причина понятна, получается он априори выразил упрёк политике Великого Путина, так что поделом ему. Жаль что у нас мораторий! А надо бы, а то шляются всякие Явлинские, кар,..Навальные, ложку раскачивают!
При этом в упомянутой деревне будущих первоклашек оказалось на целых 5 классов! Видите какие башкирцы подлые, - подставляют великого Путина, и где их теперь размещать. В соседнем граде Сибай лишние школы закрыты, что очень разумно! В соседнем граде Магнитогорск давно закрыт Пединститут, что очень разумно! Практически на грани закрытия педучилище в г. Сибай, - ну кому оно нужно! Всё весьма справедливо! Ура Великому Путину!!!



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