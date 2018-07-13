Уничтожать еду – теперь скрепа

Сегодня Россельхознадзор отмечает круглую дату. Ровно три года назад он начал давить бульдозерами фрукты. Топить сыр в растворителе. Сжигать мясо в печах.Отмечают дату с гордостью. Сообщают, что за три года «уничтожили более 26 тыс. тонн продукции».Понимаю, что цифра абстрактная, но для простоты можно принять, что в среднем человек за год съедает тонну еды. Ну вот и представьте себе 8 тысяч человек, вполне себе райцентр, который можно было кормить все это время. Вот, что такое эта «работа» чиновников, которые хуже саранчи.Чиновников, бездушно и бездумно исполняющих вредительские приказы. Сегодня давят яблоки, а завтра – кого прикажут. И что толку теперь напоминать про свой законопроект об отмене «антисанкций»? Уничтожать еду – это же теперь скрепа.Крымнаш, давигусей – казалось бы, какая связь? А она есть. И следующие ступеньки вниз уже под ногами: экстремизм, НДС, пенсионный возраст, а конец этой лестницы теряется в липкой тьме.