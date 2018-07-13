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Уничтожать еду – теперь скрепа

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Сегодня Россельхознадзор отмечает круглую дату. Ровно три года назад он начал давить бульдозерами фрукты. Топить сыр в растворителе. Сжигать мясо в печах.

Уничтожать еду – теперь скрепа


Отмечают дату с гордостью. Сообщают, что за три года «уничтожили более 26 тыс. тонн продукции».

Понимаю, что цифра абстрактная, но для простоты можно принять, что в среднем человек за год съедает тонну еды. Ну вот и представьте себе 8 тысяч человек, вполне себе райцентр, который можно было кормить все это время. Вот, что такое эта «работа» чиновников, которые хуже саранчи.

Чиновников, бездушно и бездумно исполняющих вредительские приказы. Сегодня давят яблоки, а завтра – кого прикажут. И что толку теперь напоминать про свой законопроект об отмене «антисанкций»? Уничтожать еду – это же теперь скрепа.

Крымнаш, давигусей – казалось бы, какая связь? А она есть. И следующие ступеньки вниз уже под ногами: экстремизм, НДС, пенсионный возраст, а конец этой лестницы теряется в липкой тьме.

Дмитрий Гудков, Эхо Москвы
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 07.08.2018, 08:43 | Автор: Беглец
    Публикации: 0 | Комментарии: 35 | Рейтинг: -2,4
Тремя руками "за"За примерами далеко ходить не надо. Простого 50-летнего работягу из деревни Чишмы сделали экстремистом за то, что прижал "главаря" администрации и спросил типа "где деньги,Зин?" имея в виду бюджет, выделенный на внутрипоселочные дороги и испарившийся.



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  • Начинающий
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  • 2 | 07.08.2018, 08:49 | Автор: Беглец
    Публикации: 0 | Комментарии: 35 | Рейтинг: -2,4
Извините, перепутал с соселней статьёй про службы, копающие в соцсетях.



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  • Эксперт
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  • 3 | 07.08.2018, 10:27 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60092 | Рейтинг: +12251,9
Я другой ТАКОЙ страны не знаю!

Может кто поправит и где-то еще уничтожают КАЧЕСТВЕННЫЕ продукты при голодающем населении?

Про уничтожение ИЗЛИШЕК(перепроизводство) - не нужно писать... это совсем другая история, и, ежели бы мы забирали у европейских фермеров излишки урожая по низким даже ценам - этого бы не происходило.



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  • Гость
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  • 4 | 07.08.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А потом власти плачутся, что места на свалках не хватает.



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  • 5 | 07.08.2018, 10:37 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6694 | Рейтинг: +807,1
Да пускай бесятся в свое удовольствие. Всякая всячина имеет предел.



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  • 6 | 07.08.2018, 10:52 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4369 | Рейтинг: -708,4
Продукты уничтожать не хорошо. продукты всегда можно использовать по назначению и при этом кто вез их в страну должны оплатить расходы и не только они, но и те, кто пропустил. Получается что граница на замке, а в самом деле дырявая или коррумпированная.
Не надо уничтожать продукты, а надо бороться коррупцией в таможне и на границе. Они должны платить рублем. Почему то водителей штрафуют безбожно и это можно, а таможню нельзя!



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  • 7 | 07.08.2018, 11:01 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34926 | Рейтинг: +5816,1
eduard1958
07 августа 2018 | 09:02
: Выяснилось,что в России только 14% населения способны анализировать увиденную,услышанную и прочитанную информацию.У остальных россиян голова только для того,чтобы в нее есть.



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  • 8 | 07.08.2018, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уничтожать продукты - это изобретение США. В кризисы перепроизводства они танкерами (сухогрузами, точнее) ссыпали пшеницу (или чего ещё) в океан, лишь бы держать цены. Нет, чтобы отдать голодающим, сволочи. Такштааа... Наши пошли по неверным стопам "Паниковского" - то бишь, мирового империализьма.



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  • 9 | 07.08.2018, 13:13 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11064 | Рейтинг: -1819,9
Знакомьтесь — Владимир Назаров.

Среднемесячный доход 35-летнего директора НИФИ Владимира Назарова, заложившего теоретическую базу под повышение пенсионного возраста - 2 миллиона рублей.
За этим молодым человеком стоит Кудрин. И именно благодаря его покровительству Владимир Назаров сделал невероятную карьеру, став в 29 лет директором института, в котором разрабатываются все финансово-экономические реформы в России. Именно в НИФИ и была придумана нынешняя пенсионная реформа. И Назаров имеет к ней самое непосредственное отношение — он заложил теоретическую базу под повышение пенсионного возраста.
Как и его предшественники - младореформаторы 90-х годов Гайдар, Чубайс и тот же Кудрин, Владимир Назаров никогда не работал в реальном секторе экономики! И даже не представляет себе, что это такое. Закончив в 2005 году Финансовую академию и пройдя стажировку в Министерстве финансов Канады, он сразу стал экспертом Аппарата правительства РФ. И параллельно — научным сотрудником Института экономики переходного периода им. Гайдара.
Какой эксперт и научный сотрудник из 22-летнего пацана? Но этот вопрос никого в правительстве не взволновал. И вот уже Владимир Станиславович принимает участие в разработке бюджетной реформы, приводит аргументы относительно изменения системы региональных дотаций и принимает участие в обсуждении перспектив накопительной части пенсионных накоплений. Дальше - больше: он разрабатывает программы экономического развития регионов (Костромская и Томская области, Пермский край). Ну а потом получает назначение в НИФИ.
— «При отсутствии возможностей увеличивать доходы Пенсионного фонда единственным способом, позволяющим удержать пенсии на текущем уровне, является проведение структурных реформ. Целью таких реформ должно быть улучшение собираемости взносов в Пенсионный фонд, в т. ч. за счет снижения неформальной занятости, а также снижение числа получателей пенсий, в первую очередь среди тех граждан, которые имеют другие источники дохода. Эффективным в данном случае представляется повышение пенсионного возраста, реформирование системы досрочных пенсий и пенсий, выплачиваемых работающим пенсионерам».
Итак, главная реальная цель пенсионной реформы, по Назарову:
— Снижение числа получателей пенсий! Повышение пенсионного возраста вкупе с полным прекращением выплат работающим пенсионерам!
О взглядах Владимира Назарова наглядно свидетельствует написанная им книжка под названием «Мифы о 90-х: анатомия лжи». Как говорится в аннотации, она «призвана развеять мифы», связанные с именем Е.Т.Гайдара.
Названия глав: «Кто ограбил население?», «Ошибался ли Гайдар?»
— И вот, просто бомба! - «Если вы не можете купить еду, это не значит, что вы голодаете».
Но а самому «автору пенсионной реформы» голод, как и нищенская пенсия, явно не грозят.
— Мы «добыли» глубинах сайта Минфина, тщательно «зарытые» декларации о доходах господина Назарова за всё время его работы в НИФИ. И вот какие суммы указал в них директор этого ФГБУ:
Посчитали: за пять лет Владимир Станиславович заработал 119 471 735 рублей, это примерно - 2 миллиона рублей в месяц!
— На супругу Назарова, согласно декларации, записано аж 4 квартиры в Германии.
«Если говорить упрощенно, то они предлагают сначала победить коррупцию, увеличить эффективность госсектора, — и только потом приступать к повышению пенсионного возраста. На мой взгляд, это странно».
— «Можно «поскрести по сусекам и найти дополнительные средства для повышения пенсий, но уже завтра этих средств не будет хватать... Это как наливать воду в дырявое ведро: сколько ни наливай, снова опустеет».
И вот с этой, последней, мыслью Владимира Станиславовича можно согласиться: система, при которой директор непонятного института непонятно за что получает 2 миллиона в месяц и предлагает не скрести по сусекам, то есть сохранить ему и другим таким же бюрократам их привычный уровень жизни, а граждан заставить работать дольше на 5 - 8 лет — действительно, очень напоминает дырявое ведро.



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  • 10 | 07.08.2018, 13:15 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60092 | Рейтинг: +12251,9
Производители предупредили о росте цен на колбасы и полуфабрикаты
Причины – теплое лето, африканская чума свиней и запрет на импорт сырья из Бразилии
_______________________________
То, что поднимут цены на мясо - я еще вчера сказала....



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  • 11 | 07.08.2018, 13:17 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60092 | Рейтинг: +12251,9
9 | 07.08.2018, 13:13 | Автор: Корней | На сайте

Да-да-да!!! Гайдар, Чубайс, Кудрин.... а пуйло НЕ ПРИ ЧЁМ!!!



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  • 12 | 07.08.2018, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 07.08.2018, 13:15 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1845 | Комментарии: 60091 | Рейтинг: +12253,6
Производители предупредили о росте цен на колбасы и полуфабрикаты
Причины – теплое лето, африканская чума свиней и запрет на импорт сырья из Бразилии
_______________________________
То, что поднимут цены на мясо - я еще вчера сказала....

****
бездельникам холопам мясо не надо! Ешьте капусту.



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  • 13 | 07.08.2018, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 07.08.2018, 10:27 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1845 | Комментарии: 60091 | Рейтинг: +12253,8

... ежели бы мы забирали у европейских фермеров излишки урожая по низким даже ценам - этого бы не происходило.

-----------------

А им разрешат демпинговать, фермерам-то? Рынок - это волчьи законы. Свои же сожгут.



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  • 14 | 07.08.2018, 15:18 | Автор: Зулия
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7 | 07.08.2018, 11:01 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 34926 | Рейтинг: +5816,2
eduard1958
07 августа 2018 | 09:02
: Выяснилось,что в России только 14% населения способны анализировать увиденную,услышанную и прочитанную информацию.У остальных россиян голова только для того,чтобы в нее есть
-----------------
Если сороконожка начнёт думать, какой ножкой передвигать и когда - она никогда не сдвинется с места.
Если каждый солдат начнёт рассуждать про стратегию и строить собственную тактику - такая армия никогда не победит.
Голова нужна ещё и для ушей



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  • 15 | 07.08.2018, 17:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уничтожение хороших продуктов - самое настоящее вредительство! Нашли санкционку - конфисковали и в детдом или дом престарелых, например! Тем кто завёз, пропустил на таможне - наказание! Если нет сертификатов, то проведите проверку качества и только не качественные продукты под бульдозеры, а не все подряд, как сейчас! Очень Опытный



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