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За черта лысого, только не за единоросса

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Именно таким у очень многих был принцип голосования на минувших выборах — в Приморье и Хакассии, Владимирской области и Хабаровске. Кто угодно, только не «эти».

За черта лысого, только не за единоросса


Обнаглевшие, раздувшиеся от значимости, безнаказанности и богатства.

Считающие, что им все можно и ничего за это не будет.

Устроившие «пенсионную реформу», равнозначную повальному ограблению граждан.

Уверенные, что как бы ни голосовали — все посчитают, как надо.

Или пересчитают, как надо.

Или подделают, как надо.

И можно и дальше будет править вотчиной, отданной на «кормление».

Оказалось, что «дальше» — не будет.

Да, можно иронизировать: мол, народ предпочел холеру чуме.

Напоминать, как почти неотличимы друг от друга в Госдуме единороссы, жириновцы, эсеры и коммунисты по ключевым вопросам.

Как все они в едином строю поддерживают присоединение Крыма, вооруженную интервенцию на востоке Украины и войну в Сирии.

Как все они заходятся в антизападной истерике и одобряют «антисанкции».

И тем не менее — чрезвычайно важен прецедент «увольнения» власти избирателями.

Не «сверху», а «снизу».

Какими бы специфическими не были успешные конкуренты единороссов.

Как бы они не клялись в верности Путину.

Как бы не поддерживали его внешнюю и внутреннюю политику.

Они будут вести себя с гражданами совсем не так, как их неудачливые предшественники.

Потому что будут помнить об их судьбе.

И понимать, что их могут «уволить» точно так же.

Смена власти — как демонстрация принципа, — важнее, чем «окраска» новой власти, сменившей старую.

Граждане должны иметь право сменить власть, если она их не устраивает — эта простая истина много лет была ненавидима российскими властями.

Она возвела несменяемость в важнейший системный принцип.

Граждан десятилетиями приучали, что сменить власть по своему желанию им не позволят. Не мытьем, так катаньем.

Власть может смениться, если президент осерчает на губернатора — но и только.

Именно поэтому несменяемая власть «борзела», наглела, воровала и лгала.

Такой же несменяемой видела себя и коммунистическая власть советской эпохи.

И доигралась до того, что в 1989-м (а особенно — в 1990-м) принцип «кто угодно, только не кандидат от КПСС» стал определяющим у очень и очень многих.

Сегодня все очень похоже.

Лед тронулся.

Борис Вишневский, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)






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  • 1 | 24.09.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В насквозь прогнившей путинской России выборы превратились в фарс,- если даже в выборах участвовал "Черт лысый" то всё равно победил бы представитель Едра (не к ночи будет упомянута).
Вот такие дела понимаШ.



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  • 2 | 24.09.2018, 10:31 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 367 | Рейтинг: +1,5
При клеракратическом режиме выборы аттракцион видимости демократии.



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  • 3 | 24.09.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
неудивительна история становления миллиардера, друга и повара путина.
В основном все приближенные и олигархи путина прошли такой путь - от ОПГ до важных государственных должностей, где власть уже узаконила их бандитский грабеж ресурсов России, а теперь и грабеж населения.
До сих пор мощная агитация в СМИ продолжает растить сторонников путина - эти быдла послушно зажигаются "патриотизмом" "крымнашем" и т.д.
Вся надежда не на нынешнее молодое поколение, а на внуков - школьников, студентов.
Они не зомбированы "путинизмом"



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  • 4 | 24.09.2018, 10:49 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 367 | Рейтинг: +1,5
3 надежда умирает последней. Психология россиянца .Ждем Моисея который поведет Нас туда где манна небесная на халяву. то есть в мышеловку..генотип россиянца сидеть на печке и ждать когда ехать прямо на печке к царю за царевной и в придачу пол царства.



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  • 5 | 24.09.2018, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...генотип россиянца сидеть на печке и ждать когда ехать прямо на печке..."

------------------------------

Марат, ещё есть: "Русский долго запрягает, да быстро ездит".



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  • 6 | 24.09.2018, 12:49 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 367 | Рейтинг: +1,5
5 русский -русый тартарин что то долго запрягает? Убыл населения очевидна и русских то уже нет -все так намешано и Вам без Нас евреев не обойтись.



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  • 7 | 24.09.2018, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 24.09.2018, 12:49 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 355 | Рейтинг: +1,5
5 русский -русый тартарин что то долго запрягает? Убыл населения очевидна и русских то уже нет -все так намешано и Вам без Нас евреев не обойтись.
+++++++++++++
Да ты только жалкая пародия на евреев, таких дебилов как ты у них отродясь не бывает.



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  • 8 | 24.09.2018, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вчера неутомимая борунья с привилегиями коммунистов и по совместительству председательша ЦИК РФ ввела в официальный документооборот новый для электорального цикла термин -"недобросовестный избиратель"



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  • 9 | 24.09.2018, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 24.09.2018, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вчера неутомимая борунья с привилегиями коммунистов и по совместительству председательша ЦИК РФ ввела в официальный документооборот новый для электорального цикла термин -"недобросовестный избиратель"
+++++++++++++++++++++
Если подойти к вопросу философский, избиратель это часть электората, а электорат часть народа..
Выходит что народ недобросовестный.



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  • 10 | 24.09.2018, 14:08 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 367 | Рейтинг: +1,5
7 евреи всякие нужны.Евреи всякие нужны.азохен вей.



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  • 11 | 24.09.2018, 14:22 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 367 | Рейтинг: +1,5
9 если Мы народ не добросовестный то Они вообще совесть потеряли или её у Них отродясь не было совести.



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  • 12 | 24.09.2018, 15:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На выборах в Хабаровском крае и Владимирской области народ показал своё отношение к политике Путина! Теперь надо провести референдум о изменении пенсионного возраста под полным контролем гражданского общества и тогда результат будет! Но референдума, похоже, не будет! Очень Опытный



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