За черта лысого, только не за единоросса

Именно таким у очень многих был принцип голосования на минувших выборах — в Приморье и Хакассии, Владимирской области и Хабаровске. Кто угодно, только не «эти».Обнаглевшие, раздувшиеся от значимости, безнаказанности и богатства.Считающие, что им все можно и ничего за это не будет.Устроившие «пенсионную реформу», равнозначную повальному ограблению граждан.Уверенные, что как бы ни голосовали — все посчитают, как надо.Или пересчитают, как надо.Или подделают, как надо.И можно и дальше будет править вотчиной, отданной на «кормление».Оказалось, что «дальше» — не будет.Да, можно иронизировать: мол, народ предпочел холеру чуме.Напоминать, как почти неотличимы друг от друга в Госдуме единороссы, жириновцы, эсеры и коммунисты по ключевым вопросам.Как все они в едином строю поддерживают присоединение Крыма, вооруженную интервенцию на востоке Украины и войну в Сирии.Как все они заходятся в антизападной истерике и одобряют «антисанкции».И тем не менее — чрезвычайно важен прецедент «увольнения» власти избирателями.Не «сверху», а «снизу».Какими бы специфическими не были успешные конкуренты единороссов.Как бы они не клялись в верности Путину.Как бы не поддерживали его внешнюю и внутреннюю политику.Они будут вести себя с гражданами совсем не так, как их неудачливые предшественники.Потому что будут помнить об их судьбе.И понимать, что их могут «уволить» точно так же.Смена власти — как демонстрация принципа, — важнее, чем «окраска» новой власти, сменившей старую.Граждане должны иметь право сменить власть, если она их не устраивает — эта простая истина много лет была ненавидима российскими властями.Она возвела несменяемость в важнейший системный принцип.Граждан десятилетиями приучали, что сменить власть по своему желанию им не позволят. Не мытьем, так катаньем.Власть может смениться, если президент осерчает на губернатора — но и только.Именно поэтому несменяемая власть «борзела», наглела, воровала и лгала.Такой же несменяемой видела себя и коммунистическая власть советской эпохи.И доигралась до того, что в 1989-м (а особенно — в 1990-м) принцип «кто угодно, только не кандидат от КПСС» стал определяющим у очень и очень многих.Сегодня все очень похоже.Лед тронулся.