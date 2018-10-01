Тяжелый удар «патриотической» пропаганде

С орденом от Путина — в гражданство Канады. Тяжелый удар нанес «патриотической» пропаганде хоккеист Николай Кулемин – почетный орденоносец, чемпион мира по хоккею в составе сборной России. Который день по углам великой нашей державы идет взволнованный хайп. Как же так? Как же тек? Как же так?Открылась кошмарная история. Оказывается, с 2012 года Кулемин с женой добивается гражданства Канады. И, скорее всего, искомое гражданство, все же получит.Одной рукой играл за сборную, а другой ловил паспорт Канады! Как же так, Николай?! Нет ли здесь предательства «государственных интересов»? Что же ты не оправдал доверие Родины? Забыл, с чего она начинается?Николая Кулемина «патриотическая» пропаганда кинулась представлять как недалекого парня, который недавно сболтнул лишнее о причинах жажды канадского паспорта. Дескать, «хочу, чтобы мои дети росли в свободной стране» — недоразумение.Но Кулемин-то, как раз, парень — не дурак, судя по принятому решению. Что бы он ни говорил сейчас о любви к России и своих мотивах.Кулемин сделал выдающуюся хоккейную карьеру, всего в жизни добился сам и принял правильное решение – отослать своих детей в Канаду — подальше от российского безумия.Дети Кулемина будут жить в свободном мире, не рядом с вами – «патриотичные» граждане с воспаленным Америкой сознанием.Вообще, вам бы стоило задуматься над этим фактом – гражданство Канады стремится получить человек, совершенно лояльный Путину, ни в каких оппозиционных выступлениях не замеченный. Не верит он в светлое будущее вашей России, не готов оставить здесь, при вас, своих детей – желание получить гражданство Канады говорит само за себя.Вы же, граждане «патриотичные» россияне, оставайтесь с выбранной вами судьбой.Живите под властями, которые обогатились на вас целыми семейными группами, даже и править вами теперь начинают семейно (Патрушевы).Славьте «великое прошлое» своей державы. Ходите раз в год «бессмертными полками». Воюйте в Сирии и Африке, содержите Крым.Наслаждайтесь речами Кадырова и Золотова. Считайте, что весь мир против вас. Меняйте свои пенсии на ракеты. Носите «георгиевские ленты».Помашите семье Николай Кулемина рукой, «дорогие россияне». Пока друзья, счастливо вам оставаться в раю! С вами Бог.