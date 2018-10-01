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Тяжелый удар «патриотической» пропаганде

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Letyshops [leads]

С орденом от Путина — в гражданство Канады. Тяжелый удар нанес «патриотической» пропаганде хоккеист Николай Кулемин – почетный орденоносец, чемпион мира по хоккею в составе сборной России. Который день по углам великой нашей державы идет взволнованный хайп. Как же так? Как же тек? Как же так?

Тяжелый удар «патриотической» пропаганде


Открылась кошмарная история. Оказывается, с 2012 года Кулемин с женой добивается гражданства Канады. И, скорее всего, искомое гражданство, все же получит.

Одной рукой играл за сборную, а другой ловил паспорт Канады! Как же так, Николай?! Нет ли здесь предательства «государственных интересов»? Что же ты не оправдал доверие Родины? Забыл, с чего она начинается?

Николая Кулемина «патриотическая» пропаганда кинулась представлять как недалекого парня, который недавно сболтнул лишнее о причинах жажды канадского паспорта. Дескать, «хочу, чтобы мои дети росли в свободной стране» — недоразумение.

Но Кулемин-то, как раз, парень — не дурак, судя по принятому решению. Что бы он ни говорил сейчас о любви к России и своих мотивах.

Кулемин сделал выдающуюся хоккейную карьеру, всего в жизни добился сам и принял правильное решение – отослать своих детей в Канаду — подальше от российского безумия.

Дети Кулемина будут жить в свободном мире, не рядом с вами – «патриотичные» граждане с воспаленным Америкой сознанием.

Вообще, вам бы стоило задуматься над этим фактом – гражданство Канады стремится получить человек, совершенно лояльный Путину, ни в каких оппозиционных выступлениях не замеченный. Не верит он в светлое будущее вашей России, не готов оставить здесь, при вас, своих детей – желание получить гражданство Канады говорит само за себя.

Вы же, граждане «патриотичные» россияне, оставайтесь с выбранной вами судьбой.

Живите под властями, которые обогатились на вас целыми семейными группами, даже и править вами теперь начинают семейно (Патрушевы).

Славьте «великое прошлое» своей державы. Ходите раз в год «бессмертными полками». Воюйте в Сирии и Африке, содержите Крым.

Наслаждайтесь речами Кадырова и Золотова. Считайте, что весь мир против вас. Меняйте свои пенсии на ракеты. Носите «георгиевские ленты».

Помашите семье Николай Кулемина рукой, «дорогие россияне». Пока друзья, счастливо вам оставаться в раю! С вами Бог.

СерпомПо




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  • Гость
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  • 1 | 30.10.2018, 08:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хоккеист с деньгами, есть возможность.
Серебрякова травили за гражданство Канады.

разве мы не уехали бы в ту же Канаду, или, хотя бы, в Германию!
очень хотим этого, но как !? возможности то нет
старикам умирать здесь при путлере, как это ни горько и ни отчаянно.
а дети, внуки!:
Будь проклята эта олигархическая бандитская россия с главным паханом.



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  • 2 | 30.10.2018, 08:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А этот серпояйцев сам в какой стране живет? Больно уж сильно разоряется. Или его в Канаде не ждут?



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  • 3 | 30.10.2018, 08:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Оказывается, с 2012 года Кулемин с женой добивается гражданства Канады. И, скорее всего, искомое гражданство, все же получит.
++++++++++++++++
Дома хорошо, но в гостях лучше!



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  • 4 | 30.10.2018, 08:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В капитализм с волчьими законами ? Ни в жисть .Туда ,где эксплуатация человека человеком.Где человек не имеет никаких прав и гуляет страшенная безработица.Где медицина платная . Высшее образование недоступно . Где линчуют темнокожих. а индейцы живут в резервациях .Где многие живут в трущобах Гарлема .
Самое лучшее место в России!



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  • Участник
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  • 5 | 30.10.2018, 08:57 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1696 | Рейтинг: -31,7
В РФ ловить не чего. Все у кого есть деньги бегут. Что то какая то не комфортный буржуазный строй в РФ.Казалось бы какая разница -там капитализм и здесь . Да и если капнуть то у большинства кто ныне правящего класса давно собственность и дети за рубежом.Здесь Они "зарабатывают" деньги на торговле трудовыми и природными ресурсами РФ.



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  • 6 | 30.10.2018, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Автору бы действительно надо СЕРПОМ по одному месту .Не сволочами красна РОССИЯ .А теми мальчиками,что в годы войны героически страну защищали и сейчас совершают подвиги



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  • 7 | 30.10.2018, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Му-МУ! Если думаешь, что только детишки правящей верхушки убегают в зарубеж, ты идиот.

Люди бегут от безысходности, бесправия, произвола правящей верхушки.



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  • 8 | 30.10.2018, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 30.10.2018, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Автору бы действительно надо СЕРПОМ по одному месту .Не сволочами красна РОССИЯ .А теми мальчиками,что в годы войны героически страну защищали и сейчас совершают подвиги
_____________________________________

Губчи шинель кончился?



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  • 9 | 30.10.2018, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что собственно случилось?! Дочкам путина можно, детям олигархов, депутатов, министров, тоже понимаШ можно, по разным там заграницам ездить, "звезды", давно уже "там" недвижимость имеют, вот и спортсмены "лыжи навострили"... У них бабла не меньше чем у некоторых олигархов, так что "полный вперед"!



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  • 10 | 30.10.2018, 09:26 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1696 | Рейтинг: -31,7
7 муму аноним пес шелудивый Герасим таких шелудивых топит в Их же дерьме. Ты что то попутала турк гел . Такие бедные и бесправные детишки правящей "элиты"? Может Их не устраивает что в РФ пока не разрешены однополые браки?



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  • 11 | 30.10.2018, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 30.10.2018, 09:26 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1654 | Рейтинг: -32,6
7 муму аноним пес шелудивый Герасим таких шелудивых топит в Их же дерьме. Ты что то попутала турк гел . Такие бедные и бесправные детишки правящей "элиты"? Может Их не устраивает что в РФ пока не разрешены однополые браки?
++++++++++++++++++
Памперс смени, вонючка ты поносная. Похоже мозги свои совсем зас=рал.



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  • 12 | 30.10.2018, 09:36 | Автор: юнг
    Публикации: 320 | Комментарии: 35513 | Рейтинг: +5834,1
В своё время академик Павлов тоже собирался за кордон работать. Так большевики мигом сообразили, дали институт. квартиру, пособие и гарантию. =
Кстати , квартирку семикомнатную на Васильевском острове. Сам там побывал и видел.
Хотя, кончно , любителю попинать мячик нехер давать льготы.
А вот Наумкину надо было дать . Жалко. что еврейское государство переманило вполне адекватного и неглупого патриота.

==========Сергей! А когда путина скинут , приедете на родину?



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  • 13 | 30.10.2018, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
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в нашей стране не зря в первых рядах в сумашедшие психиатры рвутся- веселО очень и интересно...



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  • 14 | 30.10.2018, 09:55 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1696 | Рейтинг: -31,7
Юра Родина у Нас весь земной шар. СССР малая Родина. Я не встречал еще людей кто бы возвращался из Израиля. Погостить приезжают Серега не так глуп.Скинут так будет диктатура лет этак 10 понадобится что бы выловить всех кто разворовывал СССР.



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  • 15 | 30.10.2018, 09:56 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1696 | Рейтинг: -31,7
13 КТО ПЕРВЫЙ ОДЕЛ ХАЛАТ тот и психиатор .



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  • 16 | 30.10.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 30.10.2018, 09:56 | Автор: Герасим
Публикации: 1 | Комментарии: 1659 | Рейтинг: -32,5
13 КТО ПЕРВЫЙ ОДЕЛ ХАЛАТ тот и психиатор .
++++++++++++++

Му-Му, Ты это в оправдание самого себя, что остался без халата?



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  • 17 | 30.10.2018, 10:02 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1696 | Рейтинг: -31,7
11 турк мен не рви себе анус .Не Ты двух своих сыновей удушил и покончил собой? Писали в СМИ?Я так расстроился что такой забавный ушел из жизни .Вы с шариковым и иреком такая забавная тройка. Без Вас УЖ не УЖ. Рад что пока жив и на свободе.



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  • 18 | 30.10.2018, 10:09 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1696 | Рейтинг: -31,7
16 турк мен ты не только кальсонами солдатскими торговал но и халатам? Так радовался свободе от 91 года но не учел что нужно делится а не бухать т выкинули тебя как пса шелудивого .Пенсию то хоть дали по инвалидности?



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  • 19 | 30.10.2018, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О чём шум-то? Заработал человек легально себе имя и денег, теперь хочет жить там, где считает лучше для него и его семьи! Ничего страшного, посмотрим дальнейшую его судьбу! Многие уезжали, некоторые потом возвращались! Плохо то, что он считает жизнь на чужбине лучше, чем на Родине, так как Родина к своим гражданам относится не как сыновьям и дочерям, а как к пасынкам и падчерицам! Это проблема правящей сейчас группы! Плохо, когда олигархи и чиновники с наворованным смываются и потом их не выдают! Вот это большая проблема! А этот пусть едет с Богом! Он честно защищал честь страны в хоккейных битвах, пока был гражданином РФ! Очень Опытный



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  • 20 | 30.10.2018, 10:13 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 1696 | Рейтинг: -31,7
16 теперь у тебя новый ник турк мен -муму. Он (ник) тебя четко характеризует а то турк это что за подпись а вот муму в Самый раз. Иди от.



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