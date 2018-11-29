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Жить станет лучше, жить станет веселее!

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В 2018 году власти оказались щедры на всевозможные инициативы, которые сделают нас беднее. Это и федеральные, и региональные новшества. Многие начнут действовать уже с 1 января. ​

Жить станет лучше, жить станет веселее!


Пенсии. В изначальной редакции реформа предполагала постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Позднее Владимир Путин предложил смягчить реформу, повысив пенсионный возраст для женщин до 60 и введя уголовное наказание за увольнение людей предпенсионного возраста. В этой редакции законопроект одобрила Госдума.

Переходный период начнется с 1 января 2019 года и продлится до 2023 года. Срок выхода на пенсию ежегодно будут увеличивать на год.

Пенсионная реформа вызвала в России массовые акции протеста, а социологи зафиксировали резкое падение рейтинга Путина. Впрочем, народные волнения ни к чему не привели: ни об отмене, ни о серьезном пересмотре пенсионной реформы нет и речи.

Ставка НДС. 1 января 2019 ставка налога на добавленную стоимость (НДС) вырастет с 18% до 20%. НДС — налог, который формируется на всех стадиях производства товаров, работ и услуг и фактически взимается с тех, кто их приобретает.

Для товаров, отнесенных к категории социально значимых (продукты, если речь не идет о деликатесах, медицинские товары и товары для детей) ставка останется прежней — 10 процентов.

Налог с самозанятых. С 1 января 2019 года в Татарстане, Калужской области. Москве и Подмосковье начнут взимать налог с самозанятых граждан. Впоследствии эта практика должна распространиться на все регионы России.

Самозанятыми считаются граждане, которые работают сами на себя и не нанимают работников (парикмахеры, репетиторы, швеи, няни). Предполагается, что они будут платить со своих доходов налог в 4% (если их клиенты — физлица) или 6% (если клиенты— юрлица), зато не будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и на добавленную стоимость. Эксперимент, по замыслу властей, коснется только тех самозанятых, чей доход не превышает 2,4 млн в год. Остальные будут платить НДФЛ и НДС.

Как это нововведение реализуется на практике — большой вопрос. Предполагается, что самозанятые граждане будут добровольно выходить из тени. Что, конечно, весьма утопично. После того, как в 2017 году в России объявили налоговые каникулы для самозанятых, в качестве таковых зарегистрировались всего около тысячи человек. Не прибавляют энтузиазма и штрафы, которыми депутаты уже начали грозить зарегистрировавшимся самозанятым за неучтенный доход. Зато в СМИ все чаще появляются сообщения о том, что ФНС начала охоту за самозанятыми с помощью рейдов, контрольных закупок и работы с информаторами.

Акцизы на бензин. С 1 января 2019 года акцизы на дизельное топливо и бензин будут повышены на 2,7 тысячи рублей и 3,7 тысячи рублей за тонну соответственно. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, "акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года". Летом от повышения временно отказались из-за резкого роста цен на топливо.

Козак обещает, что повышение акцизов не приведет к скачку цен на заправках. Во всяком случае, заверял он журналистов, власти будут применять "весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло".

Транспортный налог. С 1 января 2019 года в Удмуртии повысится транспортный налог. В среднем рост составит 20-50%. Например, владельцы легковушек с мощностью до 100 лошадиных сил будут платить почти в 2 раза больше (ставка вырастет с 8 до 14 рублей. С мощностью больше 250 лошадиных сил в 1,5 (ставка вырастет со 100 до 150 рублей). Нововведение коснется 19 из 28 указанных в законе о транспортном налоге средств.

Тарифы за ЖКУ. В 2019 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут проиндексированы (то есть, повышены) не раз в год, а два. Первый раз платежи вырастут с 1 января (на 1,7 процента), второй - с 1 июля (на 2,4 процента). Власти полагают, что это постепенное повышение позволит сгладить эффект от увеличения НДС (в услуги жилищно-коммунального сектора НДС заложен тоже).

Мусорная реформа. В 2019 году в России начнет действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Предполагается, что в ее рамках регионы должны установить единые тарифы на вывоз мусора, исходя из особенностей территории.

Раньше счет за услугу по вывозу ТКО выставляла управляющая компания. С 2019 года платить за нее придется региональному оператору (некой частной компании или компаниям).

Если раньше тариф рассчитывался исходя из площади квартиры, сейчас он будет рассчитываться в зависимости от количества живущих в квартире. Взимать плату будут с живущих и в многоквартирных и в частных домах (для последних расценки выше).

В регионах практически везде уже утвердили новый порядок оплаты. В некоторых (например, в Удмуртии, Чувашии и Ульяновской области) люди устроили протесты против "мусорной" реформы.

Отмена субсидии за тепло. С 1 июля этого года в Татарстане прекратили назначать целевую субсидию, которую с 2012 года давали тем, кто живет в домах, отапливаемых "Таттеплосбытом" и чей доход не превышает 30 тысяч рублей в месяц. Субсидия была призвана сгладить эффект от отмены перекрестного субсидирования, когда часть расходов граждан на тепло несли на себе предприятия.

В Минтруда Татарстана объяснили, что поскольку субсидия предоставлялась только гражданам, проживающим в домах, отапливаемых "Таттеплосбытом", это ставило их в неравное положение с жителями домов, отапливаемых другими компаниями. Поэтому ее отменили совсем.

Льготы на проезд. С 2019 года в Татарстане отменят льготы на проезд на общественном транспорте пенсионерам с доходом более 25 тысяч рублей. Сейчас они получают компенсацию в 90 рублей (проездной стоит 466 рублей). Эти льготы урезали и раньше. Например, два года назад для тех, кто получает свыше 20 тысяч рублей, выплаты сократились до 280 рублей при стоимости проездного 427 рублей. Через год выплаты уменьшили еще на 100 рублей (стоимость проездного выросла). В этом году выделили отдельную категорию пенсионеров — с доходом более 25 тысяч рублей. Для них уже и так урезанные льготы сократили еще больше, до 90 рублей. С нового года "богатые" пенсионеры не увидят и этих денег.

Проголосовать за лучший подарок к Новому году можно на странице "Idel.Реалии" Вконтакте.

Валежник. И хорошая новость: с начала 2019 года россияне смогут бесплатно собирать валежник (то есть, упавшие на землю стволы, сучья и ветви), потому что его приравняют к недревесным лесным ресурсам.

Раньше для сбора валежника требовалось заключать договор купли-продажи лесных насаждений, а тем, кто этого не сделал, грозило до двух лет лишения свободы.

Идель.Реалии
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  • 1 | 28.12.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
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А разве вам путин обещал улучшение жизни?!
Он обещал ввести россию в топ 5 экономик мира, но это вовсе не означает что улучшится благосостояние населения!
Благосостояние его окружения несомненно возрастет в разы, а нам от этого жирного пирога ничего не обломится, по его мнению "наше дело телячье..."
Вот такие пироги с котятиной.



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  • 2 | 28.12.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
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В канун нового года хочется напомнить Вам об истории происхождения деда мороза
Дед Мороз, как ни странно имеет и автора и год рождения. Конечно, в славянской мифологии был очень злобный божок, но он, правда, назывался бог Трескунец, который умертвлял одиноких путников, леденил скот. Затем на тысячу лет о нем благополучно забыли. Большевики, ощутив определенный праздничный вакуум, решили внедрить новое социальное божество, и в 1937 году на сцене Дома Союзов был официально представлен герой нового советского культа Дедушка Мороз. Примечательно, что у него был автор. И этим автором был кровавый маразматик Постышев, тот самый Постышев, который организовывал массовые репрессии, который затеял голодомор в Украине, у которого крыша ехала во все стороны. Он прославился тем, что изъял из продажи миллион коробков спичек по той простой причине, что во время зажигания спички пламя приобретало сходство с профилем Троцкого, тот же самый Постышев запретил продажу любительской колбасы как контрреволюционной. Что примечательно, Постышева, через полтора года после того, как он создал образ деда Мороза и продвинул его в массы, расстреляли, но не убили, а только ранили, и оставили и замерзать на морозе, это произошло в феврале 39-го года. В общем, каким-то образом древняя языческая сказка, таким образом, воплотилась.
Снегурочку тоже внедрили в это же время, только чуть позже. Там был еще некий Новый год,- мальчик в шапке с обозначением цифр. Вот он не прижился. Снегурочка прижилась, потому что она как бы служила очень удобным объектом для новогоднего разврата, потому что деду Морозу пьяному, поднимаясь на какой-нибудь 14-й этаж, в лифте надо с кем-нибудь взаимодействовать. И для того отлично подходит Снегурочка...
Всех с новым годом!
"...Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. ... "



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  • 3 | 28.12.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Снегурочку тоже внедрили в это же время, только чуть позже. Там был еще некий Новый год,- мальчик в шапке с обозначением цифр. Вот он не прижился. Снегурочка прижилась, потому что она как бы служила очень удобным объектом для новогоднего разврата, потому что деду Морозу пьяному, поднимаясь на какой-нибудь 14-й этаж, в лифте надо с кем-нибудь взаимодействовать. И для того отлично подходит Снегурочка...
----------------------------------
Дибил. В 1937 году снегурочка на лифте на 14 этаж.



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3 | 28.12.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Дибил. В 1937 году снегурочка на лифте на 14 этаж.
============================================
Справка для особо грамотных, и "культурно воспитанных" особей:
В Москве, первый электрический лифт был установлен в доходном доме доме № 17 на Рождественском бульваре в 1901 году.
Всего до 1915 года, в московских домах успели установить около четырехсот пассажирских лифтов, все лифты были иностранными.
В России в 30-х годах удалось наладить выпуск электрических лифтов собственного производства..

Учи матчасть, пригодится!



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  • 5 | 28.12.2018, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
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В первые в истории у нас царь - вор. У власти бандит из девяностых, со своей братвой. Только бандит не правильный. Даже по понятиям нельзя грабить стариков. Печально, что народ у нас продажный. Армия и полицаи продались за подачки, а что будет со страной и народом, осознать нагульный жир в мозгах не даёт.



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  • 6 | 28.12.2018, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Немецкую елку и празднование НГ в генваре ввел первый российский петрушка.
Раньше россияне праздновали Новый год вместе с рассветом природы от зимней спячки в марте.
Эта традиция осталась у многих народов в СА.
На НГ пекли т.н. жаворонки, пили медовуху, разговлялись, заканчивали чинить сельхозинвентарь, поднимали сани на крышу, проверяли всхожесть семян.
Сегодня празднование НГ- это двухнедельное массовое торгово-потребительское безумство с печальными последствиями...
Бесмысленный и бесполезный для семьи, для души и тела...



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  • 7 | 28.12.2018, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Частенько проверяю реакцию у своих соседей , на нововведения
и беспардонное правление российского правительства !
УДИВИТЕЛЬНО , но многие из них соглашаются - Да плохо
живем , да безработица , да нет денег , не хватает и тд
Но что делать ! Кого выбирать , пусть лучше будет Путин !
У нас родители хуже жили и ничего выжили !
Вот и надейся на изменения в стране !
Нет , мы точно рабская страна !



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  • 8 | 28.12.2018, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Геноцид н@селения крепчает.



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  • 9 | 28.12.2018, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Голодная Россия 2019: хроники геноцида. ИТОГИ. Вести БЕЗ Киселева.



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  • 10 | 28.12.2018, 13:32 | Автор: юнг
    Публикации: 331 | Комментарии: 36214 | Рейтинг: +5771,3
Отличным подарком стране к Новому году были бы рост экономики и повышение уровня жизни. А не какие-то там боеголовки. Гриша Левченко, Саша Поливанов



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  • 11 | 28.12.2018, 13:32 | Автор: юнг
    Публикации: 331 | Комментарии: 36214 | Рейтинг: +5771,3
Отличным подарком стране к Новому году были бы рост экономики и повышение уровня жизни. А не какие-то там боеголовки. Гриша Левченко, Саша Поливанов



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  • 12 | 28.12.2018, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 28.12.2018, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Частенько проверяю реакцию у своих соседей , на нововведения
и беспардонное правление российского правительства !
УДИВИТЕЛЬНО , но многие из них соглашаются - Да плохо
живем , да безработица , да нет денег , не хватает и тд
Но что делать ! Кого выбирать , пусть лучше будет Путин !
У нас родители хуже жили и ничего выжили !
Вот и надейся на изменения в стране !
Нет , мы точно рабская страна !
_______________________________
рабы способны на сопротивление, быдло - нет.. БЫЫЫЫЫДЛООООО
турк



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  • # 13 | 28.12.2018, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 14 | 28.12.2018, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 28.12.2018, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Немецкую елку и празднование НГ в генваре ввел первый российский петрушка.
Раньше россияне праздновали Новый год вместе с рассветом природы от зимней спячки в марте.
Эта традиция осталась у многих народов в СА.
На НГ пекли т.н. жаворонки, пили медовуху, разговлялись, заканчивали чинить сельхозинвентарь, поднимали сани на крышу, проверяли всхожесть семян.
Сегодня празднование НГ- это двухнедельное массовое торгово-потребительское безумство с печальными последствиями...
Бесмысленный и бесполезный для семьи, для души и тела...
_______________
Один врёт по Деда Мороза и Снегурочку,другой про встречу Нового года.
Вы хоть в Википедию сначала загляните, а потом уж пишите:
"Сведения о праздновании Нового года в России появляются с конца 15 века — «Парижский словарь московитов» (16 век) сохранил русское название новогоднего праздника: «Первый день во году». Каждый год начинался с 1 марта по юлианскому календарю, а оканчивался 28 февраля, или 29 февраля в високосные годы.

С 1492 года (с юбилейного 7000 года от Сотворения мира/«от Адама» — согласно Константинопольской эре) каждый новый год в России начинался с 1 сентября по юлианскому календарю. При Петре I в России, начиная с 1700 года от Рождества Христова/«от Христа», новый год стали праздновать ежегодно 1 января по тому же самому юлианскому календарю".
До Петра I Новый год отмечали 1 сентября! Откуда там жаворонки, да и сани с крыши уже снимать пора подходит!
Вообще, наиболее правильная дата встречи Нового года - католическое Рождество: от зимнего солнцестояния и начала астрономического нового года (22 декабря) его отделяет всего три дня. Вероятно, в древности эти даты вообще совпадали.



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  • 15 | 28.12.2018, 14:32 | Автор: Не зарегистрирован
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рабы способны на сопротивление, быдло - нет.. БЫЫЫЫЫДЛООООО
турк
----------------------------------------------------
Поведай,как сопротивляешься лично ты.



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  • 16 | 28.12.2018, 15:01 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 28.12.2018, 14:32 | Автор:

Поведай,как сопротивляешься лично ты.
=============================================
Хочешь унизить ? Да правильно он говорит , правильно !
А ты хочешь , чтобы не было войны !
Я тоже как и ТЫ , но вдобавок хочу побольше деспотизма ,
рабства , побольше коррупции , воровства и круглосуточного
вранья. !



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  • 17 | 28.12.2018, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
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_______________
Один врёт по Деда Мороза и Снегурочку,другой про встречу Нового года.
Вы хоть в Википедию сначала загляните, а потом уж пишите:
"Сведения о праздновании Нового года в России появляются с конца 15 века — «Парижский словарь московитов» (16 век) сохранил русское название новогоднего праздника: «Первый день во году». Каждый год начинался с 1 марта по юлианскому календарю, а оканчивался 28 февраля, или 29 февраля в високосные годы.
_______________


Про встречу нового года в марте ничего и не наврал предыдущий автор.
Он так и написал, что новый год в марте начинался.
1 марта - сотворение мира.
Позднее дату нового года на 1 сентября перенесли. И по сей день Церковное новолетие 1 сентября отмечается, во всех церковных календарях это можно увидеть.
Но изначальная дата - 1 марта.



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  • 18 | 28.12.2018, 15:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 28.12.2018, 14:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
рабы способны на сопротивление, быдло - нет.. БЫЫЫЫЫДЛООООО
турк
----------------------------------------------------
Поведай,как сопротивляешься лично ты.
____________________
Он сопротивляется, как в том хохляцком анекдоте:
- Мама! Мене Микола снасильничал!
- Так надо было упиратися, дочка!
- Так я ж упиралась!
- Как ти упиралась?
- Так головою в стiну хати!

Одно слово, турка!



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  • 19 | 28.12.2018, 15:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62665 | Рейтинг: +12213,6
некий Новый год,- мальчик в шапке с обозначением цифр.
___________________________
В 1993 году сыну шила такую шапку на утренники и костюмчик, и фоточка осталась))) ему и 2-х лет еще не было - вполне подходил на роль Нового года.

Шапка и сейчас хранится, уже как память...

Мальчик не прижился потому что по квартирам с ним сложновато ходить - ДМ и С набухаются в зюзю, а ребенок?! Да если даже они не будут пить, ребенок все равно устанет от такого чёса... а на утренниках в детсадах и школах - всё зависит от сценария, где-то и мальчик-НГ вполне себе существует.



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  • 20 | 28.12.2018, 15:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 28.12.2018, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
_______________
Один врёт по Деда Мороза и Снегурочку,другой про встречу Нового года.
Вы хоть в Википедию сначала загляните, а потом уж пишите:
"Сведения о праздновании Нового года в России появляются с конца 15 века — «Парижский словарь московитов» (16 век) сохранил русское название новогоднего праздника: «Первый день во году». Каждый год начинался с 1 марта по юлианскому календарю, а оканчивался 28 февраля, или 29 февраля в високосные годы.
_______________


Про встречу нового года в марте ничего и не наврал предыдущий автор.
Он так и написал, что новый год в марте начинался.
1 марта - сотворение мира.
Позднее дату нового года на 1 сентября перенесли. И по сей день Церковное новолетие 1 сентября отмечается, во всех церковных календарях это можно увидеть.
Но изначальная дата - 1 марта.
______________
Так ведь не Пётр I перенёс Новый год с 1 марта на 1 сентября, а за двести лет до него. Где у автора про это?



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