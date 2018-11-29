Жить станет лучше, жить станет веселее!

В 2018 году власти оказались щедры на всевозможные инициативы, которые сделают нас беднее. Это и федеральные, и региональные новшества. Многие начнут действовать уже с 1 января. ​Пенсии. В изначальной редакции реформа предполагала постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Позднее Владимир Путин предложил смягчить реформу, повысив пенсионный возраст для женщин до 60 и введя уголовное наказание за увольнение людей предпенсионного возраста. В этой редакции законопроект одобрила Госдума.Переходный период начнется с 1 января 2019 года и продлится до 2023 года. Срок выхода на пенсию ежегодно будут увеличивать на год.Пенсионная реформа вызвала в России массовые акции протеста, а социологи зафиксировали резкое падение рейтинга Путина. Впрочем, народные волнения ни к чему не привели: ни об отмене, ни о серьезном пересмотре пенсионной реформы нет и речи.Ставка НДС. 1 января 2019 ставка налога на добавленную стоимость (НДС) вырастет с 18% до 20%. НДС — налог, который формируется на всех стадиях производства товаров, работ и услуг и фактически взимается с тех, кто их приобретает.Для товаров, отнесенных к категории социально значимых (продукты, если речь не идет о деликатесах, медицинские товары и товары для детей) ставка останется прежней — 10 процентов.Налог с самозанятых. С 1 января 2019 года в Татарстане, Калужской области. Москве и Подмосковье начнут взимать налог с самозанятых граждан. Впоследствии эта практика должна распространиться на все регионы России.Самозанятыми считаются граждане, которые работают сами на себя и не нанимают работников (парикмахеры, репетиторы, швеи, няни). Предполагается, что они будут платить со своих доходов налог в 4% (если их клиенты — физлица) или 6% (если клиенты— юрлица), зато не будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и на добавленную стоимость. Эксперимент, по замыслу властей, коснется только тех самозанятых, чей доход не превышает 2,4 млн в год. Остальные будут платить НДФЛ и НДС.Как это нововведение реализуется на практике — большой вопрос. Предполагается, что самозанятые граждане будут добровольно выходить из тени. Что, конечно, весьма утопично. После того, как в 2017 году в России объявили налоговые каникулы для самозанятых, в качестве таковых зарегистрировались всего около тысячи человек. Не прибавляют энтузиазма и штрафы, которыми депутаты уже начали грозить зарегистрировавшимся самозанятым за неучтенный доход. Зато в СМИ все чаще появляются сообщения о том, что ФНС начала охоту за самозанятыми с помощью рейдов, контрольных закупок и работы с информаторами.Акцизы на бензин. С 1 января 2019 года акцизы на дизельное топливо и бензин будут повышены на 2,7 тысячи рублей и 3,7 тысячи рублей за тонну соответственно. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, "акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года". Летом от повышения временно отказались из-за резкого роста цен на топливо.Козак обещает, что повышение акцизов не приведет к скачку цен на заправках. Во всяком случае, заверял он журналистов, власти будут применять "весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло".Транспортный налог. С 1 января 2019 года в Удмуртии повысится транспортный налог. В среднем рост составит 20-50%. Например, владельцы легковушек с мощностью до 100 лошадиных сил будут платить почти в 2 раза больше (ставка вырастет с 8 до 14 рублей. С мощностью больше 250 лошадиных сил в 1,5 (ставка вырастет со 100 до 150 рублей). Нововведение коснется 19 из 28 указанных в законе о транспортном налоге средств.Тарифы за ЖКУ. В 2019 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут проиндексированы (то есть, повышены) не раз в год, а два. Первый раз платежи вырастут с 1 января (на 1,7 процента), второй - с 1 июля (на 2,4 процента). Власти полагают, что это постепенное повышение позволит сгладить эффект от увеличения НДС (в услуги жилищно-коммунального сектора НДС заложен тоже).Мусорная реформа. В 2019 году в России начнет действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Предполагается, что в ее рамках регионы должны установить единые тарифы на вывоз мусора, исходя из особенностей территории.Раньше счет за услугу по вывозу ТКО выставляла управляющая компания. С 2019 года платить за нее придется региональному оператору (некой частной компании или компаниям).Если раньше тариф рассчитывался исходя из площади квартиры, сейчас он будет рассчитываться в зависимости от количества живущих в квартире. Взимать плату будут с живущих и в многоквартирных и в частных домах (для последних расценки выше).В регионах практически везде уже утвердили новый порядок оплаты. В некоторых (например, в Удмуртии, Чувашии и Ульяновской области) люди устроили протесты против "мусорной" реформы.Отмена субсидии за тепло. С 1 июля этого года в Татарстане прекратили назначать целевую субсидию, которую с 2012 года давали тем, кто живет в домах, отапливаемых "Таттеплосбытом" и чей доход не превышает 30 тысяч рублей в месяц. Субсидия была призвана сгладить эффект от отмены перекрестного субсидирования, когда часть расходов граждан на тепло несли на себе предприятия.В Минтруда Татарстана объяснили, что поскольку субсидия предоставлялась только гражданам, проживающим в домах, отапливаемых "Таттеплосбытом", это ставило их в неравное положение с жителями домов, отапливаемых другими компаниями. Поэтому ее отменили совсем.Льготы на проезд. С 2019 года в Татарстане отменят льготы на проезд на общественном транспорте пенсионерам с доходом более 25 тысяч рублей. Сейчас они получают компенсацию в 90 рублей (проездной стоит 466 рублей). Эти льготы урезали и раньше. Например, два года назад для тех, кто получает свыше 20 тысяч рублей, выплаты сократились до 280 рублей при стоимости проездного 427 рублей. Через год выплаты уменьшили еще на 100 рублей (стоимость проездного выросла). В этом году выделили отдельную категорию пенсионеров — с доходом более 25 тысяч рублей. Для них уже и так урезанные льготы сократили еще больше, до 90 рублей. С нового года "богатые" пенсионеры не увидят и этих денег.Проголосовать за лучший подарок к Новому году можно на странице "Idel.Реалии" Вконтакте.Валежник. И хорошая новость: с начала 2019 года россияне смогут бесплатно собирать валежник (то есть, упавшие на землю стволы, сучья и ветви), потому что его приравняют к недревесным лесным ресурсам.Раньше для сбора валежника требовалось заключать договор купли-продажи лесных насаждений, а тем, кто этого не сделал, грозило до двух лет лишения свободы.