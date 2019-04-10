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Владимир Барабаш. О победобесии и ура-патриотизме

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В канун праздника Великой Победы много слов звучит от ура-патриотов про «можем повторить» и тому подобного бреда. Эта победа была тяжелейшей. 20 миллионов погибших, миллионы искалеченных людей и судеб. Для людей, прошедших войну, это праздник в буквальном смысле со слезами на глазах.

Владимир Барабаш. О победобесии и ура-патриотизме


Я помню деда, который прошел всю войну, был несколько раз ранен. Всегда веселый он тут же менялся на глазах, когда я начинал его спрашивать о войне.

Он практически ничего не рассказывал, но по его глазам и молчанию я, тогда еще совсем малой, я понимал, что война — это очень плохо.

Став намного старше и прикоснувшись к пониманию, что такое война, я стал лучше понимать его молчание…

Ветераны уходят. Мы, как народ великой страны, одержавшей великую и тяжелую Победу, вспоминаем про наших ветеранов, тех, чьими стараниями эта победа была сделана, один раз в год, на 9 мая. А они уходят… По официальным данным сегодня в Уфе живет 448 инвалидов и участников ВОВ.

Для понимания, в 2015 году их было 1654. Почти в четверо больше. Тружеников тыла из 13253 в 2015 году сейчас осталось 6260. Меньше половины…

Сколько их останется на следующий праздник? Только Богу известно.

А вот чем можем мы, их потомки, которым они по сути подарили жизнь и безоблачное небо, можем выразить свою благодарность кроме парада и салюта, да продуктового набора раз в год?

У меня, к сожалению, нет четкого ответа на этот вопрос. Пока я понял только то, что на нынешнюю власть, пестующую ура-патриотизм со всеми его уродливыми проявлениями типа наклеек на машины и «можем повторить», надежды особо нет…

Владимир Барабаш, директор Фонда развития городских проектов, Эхо Москвы - Уфа
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  • 1 | 09.05.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поздравляю всех с Праздником! С Днем Победы! Ура! Пошел собираться на парад!



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  • 2 | 09.05.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я помню деда, который прошел всю войну, был несколько раз ранен. Всегда веселый он тут же менялся на глазах, когда я начинал его спрашивать о войне.

Он практически ничего не рассказывал, но по его глазам и молчанию я, тогда еще совсем малой, я понимал, что война — это очень плохо.
========================
Твой дед на войне не был. Рассказывать не мог о том, как он прятался. Это видно по его внуку, предателю.



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  • 3 | 09.05.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Можем повторить - может сказать тот , который заведомо отсидится в тылу , толкая быдло вперед , под пули . Ничего более страшного для народа не придумал Поверьте мне , никто из ветеранов , встреченных мною вспоминал войну как сплошной кошмар , сплошные мучения , оскорбления и проч. АА вот вспоминали жизнь в Германии простых жителей в конце войны с умилением и восхищением .,какой порядок..чистота ...одеты как.." А вот бабушки пережившую войну , говорили о голоде сплошных лишениях , невозврате с поля боя парней , потенциальных женихах , о непосильном труде при голоде.Сколько вдов и так не выщедших замуж женщин мыкало горе после войны.....
Нет война не нужна простому человеку это противоестественно человеческой натуре .Война нужна военноначальникам и руководителям стран,, и неадекватам !



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  • 4 | 09.05.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он практически ничего не рассказывал, но по его глазам и молчанию я, тогда еще совсем малой, я понимал, что война — это очень плохо.
====================================
«День Победы» в СССР не праздновали 20 лет из-за страха советской власти перед реальными ветеранами. Когда же в 1965 баланс ветеранских сил перевесил с настоящих фронтовиков в пользу ветеранов карательных подразделений, начали осторожно использовать в целях пропаганды коммуно-фашизма, фронтовики при этом использовались и используются как живые музейные экспонаты пропагандистов, как совка, так и постсовка.
Но главная причина была та, что после войны были мужчины-реальные ветераны, фронтовые волки, которые попробовали все «прелести» войны. Они прошли через огонь, и их дух сломить было уже не так просто, партноменклатуру фронтовики презирали. Им было в 45-м лет 30-40, и больше. Если при них скажешь слово «война», или еще как напомнишь о том, что было — тебя могли реально убить. Разрубить на месте. Среди этих людей были контуженые и сильно покалеченные. И хорошо помнили заботу Отца всех народов — Сталина и партии о них, как на линии «Вотан», на форсировании Днепра, помнили Ржев и Волхов и многое другое.
Так вот, как раз, через 20 лет, эти самые ветераны уже умерли, а остались интенданты, тыловые крысы и ветераны НКВД-МГБ и особисты СМЕРШа вместе с свежеиспеченными 18 летними зеленоротыми ребятами, что попробовали войну только в конце в 1944 и 1945 годах. Вот тогда и было принято решение праздновать 9 мая ….



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  • 5 | 09.05.2019, 10:09 | Автор: tylerox
    Публикации: 60 | Комментарии: 807 | Рейтинг: +224,7
По официальным данным сегодня в Уфе живет 448 инвалидов и участников ВОВ.
________________________________________________________
Это включенные в списочный состав Красной Армии на 9 мая 1945 или т.н. приравненные?



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  • 6 | 09.05.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Почему всё не так?
Вроде, всё, как всегда:
Тоже небо опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух, и та же вода..."

Но страна - что-то нечто другое...



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  • 7 | 09.05.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С Днём Великой скорби! И скорбим не только по погибшим. Война показала чего стоили люди, стоящие на вершине власти. Их полнейшее пренебрежение к желаниям и устремлениям народа в целом и каждого человека в отдельности. И эта тенденция, увы, сохранилась. От понимания этого становится стыдно за настоящее и страшно за будущее.



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  • 8 | 09.05.2019, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Г- н Барабаш!
Для многих из уфимцев фон-фактором сегодняшнего Дня Победы является госпитальное кладбище советских солдат на Курочкиной горе.



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  • 9 | 09.05.2019, 12:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 63909 | Рейтинг: +12177,4
Никогда снова 1939-1945



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  • 10 | 09.05.2019, 12:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 63909 | Рейтинг: +12177,4
Инстаграм модель продемонстрировала именное приглашение на парад Победы который пройдет на Красной площади Как думаете, она ветеран чего ?))

https://twitter.com/KseniaDeryavska/status/11262685825837875
22
______________________________________
Вчера я скидывала заметку на Дожде, о том что ветераны ВОВ в Москве не могут попасть на парад. им не хватает квот - по 3 на район выделяют... а бляди инстаграмовские получают именные... они у кремлядей в списках и в почете. Не поленитесь - откройте ссылку, там фоточки этой приглашённой на парад...
Деды! Ну как вам ёлочка? Нравится?



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  • 11 | 09.05.2019, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Слава погибшим защитникам Родины, вечная слава!!!



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  • 12 | 09.05.2019, 14:40 | Автор: черепаха
    Публикации: 46 | Комментарии: 1112 | Рейтинг: +540,4
Сегодня мне вдруг вспомнилось. Я уже говорила не один раз-мы с 43-го по 45-ый год жили на небольшой станции,в деревне. Тогда часто звучала песня "Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой,идём мы в смертный бой за честь родной земли...'' Марш артиллеристов. А мальчишки в деревне пели-"Горит в сердцах у нас бутылка с керосином.Идём мы в бой за 300 грамм мандры"...Сейчас мне удивительно,откуда в глухой деревне мальчишки могли узнать такие слова? Ведь это кто-то из взрослых научил...Не очень-то похоже на патриотизм..
С возрастом произошла естественная переоценка событий.Я вдруг поняла,что война должна была кончиться с последним немцем,отправленным за пределы Советского Союза.Это была бы истинная Победа.Закрыть бы свои границы крепко-накрепко,а миллионы советских воинов отправить домой,к своим семьям и матерям.Но...вот тут уже стали появляться другие мысли.Наивно думать,что советская Власть хотела освободить Европу от фашизма."У фашизма нет будущего,но у него всегда есть настоящее"-сказал кто-то.Фашизм и сегодня живёт в мире и даже Россию кто-то обвиняет в фашизме.Но я не об этом.Я посмотрела,сколько солдат погибло во ВМВ в СССР и европейских странах (Википедия). Сердце останавливается...В %% не с кем сравнить.
До 1941г СССР жил в кругу врагов .Появилась возможность освободиться от них и сохранить советскую власть. Вот тут-то Сталин и проявил себя.Требовалось окружить себя не просто внешними друзьями,но вассалами. На эту роль быстро нашлись всякие гомулки,готвальды,гротеволи и иже с ними.Это их кресла были обеспечены патриотизмом советских людей.Именно патриотизмом советских людей Сталин и выиграл войну,уложив миллионы жизней за собственную власть,а разным гомулкам приподнёс по креслу. Это на костях погибших страна продолжает праздновать День Победы вместо того,чтобы отмечать День Скорби.
Кто теперь Россию благодарит за эти жертвы?



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  • 13 | 09.05.2019, 15:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Тошнит давно от этих парадов



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  • 14 | 09.05.2019, 16:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Интересно, что хотел сказать мужик с разукрашенным лицом и картонным танком с надписью "за Сталина" на бошке?

Вспомнил деда?



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  • 15 | 09.05.2019, 16:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня " в 6 часов вечера после войны" приму (под гречневую кашу с тушонкой) сталинские 100 граммов за светлую память о победителях .
После вторых 100 граммов за память, честь и славу советских солдат РККА -победителей под руководством верного ленинца т. Сталина попробую разобраться в цене победы и в законности права правящей (правой по факту )партии экслюзивного права пользования победой в ВОВ советского народа?



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  • 16 | 09.05.2019, 16:27 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3555 | Рейтинг: -288,4
Слава Великому Советскому Народу, Народу- Победителю !

Кто же победил в той беспримерной в истории битве Добра и Зла?

Коммунистическая Партия? Комсомол?

Нет, не они. Хотя от пробитых пулями комсомолских и партийных билетов невозможно отмахнуться. И не вычеркнуть ни из памяти, ни из истории. Они остались там навеки.


Беспартийные, безвестные обычные деревенские мужики в линялых, штопаных гимнастёрках и прожжённых шинелях, самые главные герои тех сражений, молча, сотнями тысяч лёгшие в горькую обожжённую землю, щедро усеявшие её своими костями на всём протяжении от Сталинграда и до проклятого Берлина?

Нет, не они. Хотя они сделали всё, что только могли сделать - отдали свою жизнь за Победу над врагом.

Но если не они, то кто же тогда? Кто этот главный Победитель? Чья это Победа?

Это Победа Советского Союза. Одна на всех.

Русских и не русских, молодых и старых, партийных и беспартийных, мужчин, женщин и детей. Военных и гражданских. Живых и мёртвых.

Всех, до единого, Советских людей.

Тех, кто защищал это государство на полях Гражданской, тех, кто строил Магнитку и Днепрогэс, Московское метро и Уралмаш. Тех, кто с краюшкой хлеба, горстью махорки и наганом прошагал этот путь от Октября 17-го и до Мая 45-го.

Это те, для кого оболганный вами Ленин был путеводной звездой, проклятый вами Сталин - верным и надёжным командиром в бою, а испоганенный вами Мавзолей - главным и единственным Алтарём.

Это - их Победа. И только их! Она принадлежит им так же, как построенные ими города, заводы, корабли и самолёты. Как построенная ими страна, которая Победила в той войне.

И эти заводы и города, как и эта Победа, останутся с ними даже тогда, когда на земле не останется последнего из них.

Это их Победа!

Это Великий Праздник другого народа, исчезающего сегодня подобно тому, как исчезли с лица земли великие цивилизации прошлых эпох.

Он не имеет ни малейшего отношения к Российской Федерации, предавшей, растоптавшей, продавшей и оплевавшей грандиозное, необъятное наследие великих предков, политое океанами крови и слёз,

И гнусные, лживые, отвратительно лицемерные попытки уголовного ворья, называющего себя законной властью, примазаться, пристроиться через чёрный ход, приватизировать Победу своих отцов, приспособить её под кипрские офшоры, особнячки на Лазурном берегу и уютные гнёздышки в Майями, так же, как это ворьё уже приватизировало и приспособило их заводы, шахты и всю их страну, ещё более подлы, чем нападение гитлеровских орд!


Ещё более кощунственны, чем предательство Родины!

Ещё более неправдоподобны, чем пробитый пулей "партбилет" члена "единой россии".

Это не ваша страна!

9-е Мая - не ваш день.

Это не ваша Победа!

И она никогда не будет вашей!

Ваша праздничная дата - 20 Ноября 1945 года, день начала Нюрнбергского трибунала.

И потому - не суетитесь напрасно, "господа".

Берегите силёнки. Они вам ещё пригодятся.

Для последнего слова.

https://cont.ws/@douglas/1320101



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  • 17 | 09.05.2019, 16:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Черепаха!
Женщина.дети и защита семьи и домашнего очага от насилия и разрушения для нормального мужчины- основные инкстинты.
И что там пели тебе на сеновале недоразвитые панцаны- никого не еб.т



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  • 18 | 09.05.2019, 16:42 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 09.05.2019, 14:40 | Автор: черепаха
Публикации: 46 | Комментарии: 1111 | Рейтинг: +540,3 ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Черепаха! Если бы остановились на границе, то через 10-15 лет, зализав раны, фашисты снова бы напали на СССР и надо было бы снова воевать, погибать советским людям! Следующую войну мы бы точно проиграли, так как европейская часть страны лежала в руинах, большая часть самого трудоспособного населения уничтожено! Европейская же промышленность работала! Поэтому нужно было добить врага, вывести на свою территорию станки и оборудование, чтобы не скоро смогли очухаться! С наличием СССР, а теперь РФ, не могут многие агрессивные страны смириться до сих пор, поэтому приходится поддерживать обороноспособность на высоком уровне! К сожалению с приходом предателей Горбачёва и Ельцина завоевания Сталина в Европе были утеряны! Очень Опытный



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  • 19 | 09.05.2019, 16:45 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 09.05.2019, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Г- н Барабаш!
Для многих из уфимцев фон-фактором сегодняшнего Дня Победы является госпитальное кладбище советских солдат на Курочкиной горе. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Именно Барабаш, работая в администрации Уфы, ничего не сделал для восстановления этого кладбища! Очень Опытный



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  • 20 | 09.05.2019, 16:50 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 09.05.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0 Война показала чего стоили люди, стоящие на вершине власти. Их полнейшее пренебрежение к желаниям и устремлениям народа в целом и каждого человека в отдельности. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ И какие же устремления и желания были у советского народа? Неужели сдаться фашистам, чтобы самим сгореть в печах концлагерей? Очень Опытный



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