Владимир Барабаш. О победобесии и ура-патриотизме

В канун праздника Великой Победы много слов звучит от ура-патриотов про «можем повторить» и тому подобного бреда. Эта победа была тяжелейшей. 20 миллионов погибших, миллионы искалеченных людей и судеб. Для людей, прошедших войну, это праздник в буквальном смысле со слезами на глазах.Я помню деда, который прошел всю войну, был несколько раз ранен. Всегда веселый он тут же менялся на глазах, когда я начинал его спрашивать о войне.Он практически ничего не рассказывал, но по его глазам и молчанию я, тогда еще совсем малой, я понимал, что война — это очень плохо.Став намного старше и прикоснувшись к пониманию, что такое война, я стал лучше понимать его молчание…Ветераны уходят. Мы, как народ великой страны, одержавшей великую и тяжелую Победу, вспоминаем про наших ветеранов, тех, чьими стараниями эта победа была сделана, один раз в год, на 9 мая. А они уходят… По официальным данным сегодня в Уфе живет 448 инвалидов и участников ВОВ.Для понимания, в 2015 году их было 1654. Почти в четверо больше. Тружеников тыла из 13253 в 2015 году сейчас осталось 6260. Меньше половины…Сколько их останется на следующий праздник? Только Богу известно.А вот чем можем мы, их потомки, которым они по сути подарили жизнь и безоблачное небо, можем выразить свою благодарность кроме парада и салюта, да продуктового набора раз в год?У меня, к сожалению, нет четкого ответа на этот вопрос. Пока я понял только то, что на нынешнюю власть, пестующую ура-патриотизм со всеми его уродливыми проявлениями типа наклеек на машины и «можем повторить», надежды особо нет…