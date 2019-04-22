Сборище националистов пойдет на выборы

Национальная организация "Башкорт" намерена побороться с Радием Хабировым на выборах главы Башкортостана.Националисты подтвердили информацию на своей странице в фейсбуке.Активисты организации планируют выдвинуть единого кандидата от национального движения, который станет, по их мнению, единственной независимой альтернативой Радию Хабирову.Среди наиболее вероятных кандидатов называют лидера "Башкорта", молодого активиста Фаиля Алсынова, его соратника Руслана Габбасова, опытного общественного деятеля Валиахмета Бадретдинова и юриста Гарифуллу Яппарова.— Собираемся выдвигать. У нас на днях филиалы будут собираться, и решим, кого выдвигать. Кандидатур будет несколько. Например, Валиахмет Бадретинов и Гарифулла Яппаров, юрист нашей организации, — отмечено в сообщении.Ранее о планах принять участие в выборах главы Башкортостана говорил Айрат Дильмухаметов.Однако, 14 марта он был задержан работниками УФСБ по Башкортостану и 15 марта был арестован Кировским райсудом Уфы до 6 мая. Ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст.280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации). В вину политику вменяется прошлогоднее видеообращение к оппозиционному Форуму свободной России в интернете с призывами "к созданию новой федерации". Верховный суд республики 25 марта отклонил апелляционную жалобу на арест. В мае суд продлил арест Айрату Дильмухаметову до 6 июля.Осенью нынешнего года в Башкортостане должны состояться выборы главы республики. Окончательную дату голосования утвердят 30 мая на заседании депутатов Государственного Собрания Республики Башкортостан.Глава Республики выбирается на пять лет. Претендовать на эту должность может гражданин России не моложе 30 лет, который соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным Собранием РФ. Выборы проводятся тайным голосованием совершеннолетними жителями субъекта.