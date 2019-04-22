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Сборище националистов пойдет на выборы

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Национальная организация "Башкорт" намерена побороться с Радием Хабировым на выборах главы Башкортостана.

Сборище националистов пойдет на выборы


Националисты подтвердили информацию на своей странице в фейсбуке.

Активисты организации планируют выдвинуть единого кандидата от национального движения, который станет, по их мнению, единственной независимой альтернативой Радию Хабирову.

Среди наиболее вероятных кандидатов называют лидера "Башкорта", молодого активиста Фаиля Алсынова, его соратника Руслана Габбасова, опытного общественного деятеля Валиахмета Бадретдинова и юриста Гарифуллу Яппарова.

— Собираемся выдвигать. У нас на днях филиалы будут собираться, и решим, кого выдвигать. Кандидатур будет несколько. Например, Валиахмет Бадретинов и Гарифулла Яппаров, юрист нашей организации, — отмечено в сообщении.

Ранее о планах принять участие в выборах главы Башкортостана говорил Айрат Дильмухаметов.

Однако, 14 марта он был задержан работниками УФСБ по Башкортостану и 15 марта был арестован Кировским райсудом Уфы до 6 мая. Ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст.280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации). В вину политику вменяется прошлогоднее видеообращение к оппозиционному Форуму свободной России в интернете с призывами "к созданию новой федерации". Верховный суд республики 25 марта отклонил апелляционную жалобу на арест. В мае суд продлил арест Айрату Дильмухаметову до 6 июля.

Осенью нынешнего года в Башкортостане должны состояться выборы главы республики. Окончательную дату голосования утвердят 30 мая на заседании депутатов Государственного Собрания Республики Башкортостан.

Глава Республики выбирается на пять лет. Претендовать на эту должность может гражданин России не моложе 30 лет, который соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным Собранием РФ. Выборы проводятся тайным голосованием совершеннолетними жителями субъекта.

Идель.Реалии
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  • 1 | 20.05.2019, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Альтернатива всегда хорошо , количество переходит в качество . Будет весело когда в РБ созреют до настоящих, честных выборов у кого то спеси поубавиться и начнется лапша мы же братья ,даже КАц начнет петь эту мульку вот увидите (если доживем )



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  • 2 | 20.05.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Это игры по поддержке Радия Хабирова с обеспечением его технической кандидатурой в предстоящих выборах.



Технический кандидат — кандидат в депутаты, губернаторы, президенты, органы местной или федеральной власти, для которого успех на выборах не является целью. Он должен обеспечить наличие конкурента при массовом снятии оппонентов с выборов.



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  • 3 | 20.05.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Активисты организации планируют выдвинуть единого кандидата от национального движения
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Это еще раз доказывает что в "башкорте"( где: Баш- башкирский; Корт- червь, червя́к в овощах, плодах) тусуются неадекватные личности, не знакомые с арифметикой,- ведь даже согласно официальной статистике башкир в регионе всего 29,5%, из которых, я уверен большинство придерживается других, не националистических взглядов.



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  • 4 | 20.05.2019, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 20.05.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Активисты организации планируют выдвинуть единого кандидата от национального движения
____________________________________________________________
_
Вертлявого Фаильку, чтобы совсем громко обосраться



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  • 5 | 20.05.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
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4 му,Фаиля, который не может определиться даже со своей фамилией, то он Алчинов, то Алсынов.А хочет лезть управлять республикой.



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  • 6 | 20.05.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Администратор, ты бы хоть одну тему федерального значения каждый раз вывешивал. А то всё как-то мимо событий общероссийского масштаба.

Сейчас в топе - Екатеринбург. Противостояние местных священников, олигархов и власти - против горожан. Инцидент с далеко идущими последствиями.



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3

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  • 7 | 20.05.2019, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 20.05.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Администратор, ты бы хоть одну тему федерального значения каждый раз вывешивал. А то всё как-то мимо событий общероссийского масштаба.

Сейчас в топе - Екатеринбург. Противостояние местных священников, олигархов и власти - против горожан. Инцидент с далеко идущими последствиями.


++++++++++++++++++++

В Башкирии тишь и благодать, на кой нам Екатеринбургские дела?



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  • 8 | 20.05.2019, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Или Габбасова, страшного, маньяка-убийцу, связанного со скрытыми нацистами в силовых структурах.



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  • 9 | 20.05.2019, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкирии тишь и благодать, на кой нам Екатеринбургские дела?

-----------------

Товарищ не понимает...



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  • 10 | 20.05.2019, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 20.05.2019, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкирии тишь и благодать, на кой нам Екатеринбургские дела?

-----------------

Товарищ не понимает...
________________________________

А шо тут понимать? Зачем нам лезть туда, где нас нет?



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  • 11 | 20.05.2019, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Алсынов, Габбасов, Бадретдинов, Яппаров- глаз не на ком остановить.Поэтому кажется, что это пиар- акция Хабирова, чтобы все голосовали непременно за него.



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  • 12 | 20.05.2019, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Товарищ не понимает...
________________________________

А шо тут понимать? Зачем нам лезть туда, где нас нет?

===============================

Шо понимать, гришь... А те события - лакмусовая бумажка для всей страны.



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  • 13 | 20.05.2019, 14:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 20.05.2019, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Товарищ не понимает...
________________________________

А шо тут понимать? Зачем нам лезть туда, где нас нет?

===============================

Шо понимать, гришь... А те события - лакмусовая бумажка для всей страны.
++++++++++++++++++++++++++++++++


Страна - государство русских, русские вперед, против безобразий в Екатеринбурге!



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0

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  • 14 | 20.05.2019, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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--------------------
Наш Вдубчивый и там отметился, как Насрулло Мандалаев.

Насрулло Мандалаев
20,05,2019 11:52
За истекшие 26 годов, в стане уже сложились устойчивые команды батырОв, которым теперь треба в очередной раз поделить меж собой всё ими краденное ранее казённое барахлишко.

Так что можно запасаться попкорном и устраиваться на диване, ибо скоро начнётся коррида батырОв, которые будут доказывать друг другу руками и ногами свое чистопородное происхождение и мерятся длинной своих корней, при этом нанизывая на них бумажки с буквами о своём шежере.



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3

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  • 15 | 20.05.2019, 17:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шо понимать, гришь... А те события - лакмусовая бумажка для всей страны.
++++++++++++++++++++++++++++++++


Страна - государство русских, русские вперед, против безобразий в Екатеринбурге!

==============================

Н-да... С аульным мЫшлением - оно конешно. Моя юрта с краю.



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0

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  • 16 | 20.05.2019, 18:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За истекшие 26 годов, в стане уже сложились устойчивые команды батырОв, которым теперь треба в очередной раз поделить меж собой всё ими краденное ранее казённое барахлишко.

Так что можно запасаться попкорном и устраиваться на диване, ибо скоро начнётся коррида батырОв, которые будут доказывать друг другу руками и ногами свое чистопородное происхождение и мерятся длинной своих корней, при этом нанизывая на них бумажки с буквами о своём шежере.
______________________________________________________
Сейчас Дилька откинется и всех батыров поделит на расово правильных и киргизов по ДНК. Так что Фаилькам как бы пинком под зад не получить вместо президентства



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  • 17 | 20.05.2019, 18:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Страна - государство русских, русские вперед, против безобразий в Екатеринбурге!
______________________________________________________
Русские разберутся без твоих туземных советов



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