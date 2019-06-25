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Айда, Башкирия! Лживые выборы с недопуском и липовыми Чанышевыми

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В ЦИКе Башкирии знают о недопуске Лилии Чанышевой на выборы в Горсовет, но не вмешиваются, так как организацией выборов занимается Горизбирком.




Айда, Башкирия! Лживые выборы с недопуском и липовыми Чанышевыми


Об этом в ответ на вопрос журналиста «Эха» сегодня на пресс-конференции Центризбиркома заявил замглавы ЦИК Марат Гадилов. По его словам, Центризбирком знает о ситуации с отказом в регистрации Лилии Чанышевой, а также о решении экспертов, которые признали умершей женщину, подписавшуюся за выдвижение Чанышевой. Вместе с тем, как отметил Марат Гадилов, ЦИК Башкирии не может вмешиваться в эту ситуации, так как довыборы в Горсовет организует городской избирком.

— Нам известная эта ситуация, мы полностью ее для себя оценивали, но сейчас я не могу ее комментировать на предмет законности, незаконности, потому что есть устоявшееся решение суда. Как известно, Советским районным судом было отказано в удовлетворении иска, — заявил Гадилов. tweet

Вместе с тем на вопрос о том, какие выводы сделал ЦИК РБ, рассмотрев ситуацию Чанышевой, Марат Гадлов заявил, что Центризбирком не может делать выводов.

Эхо Москвы
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***

Власти Башкирии серьезно озабочены явкой на выборы главы республики 8 сентября. Вчера глава республиканского Центризбиркома Илона Макаренко повторила установку на то, что явка должна быть выше 50%. За приход избирателей на участки будут агитировать известные люди, но в ЦИКе также уповают на административный ресурс. Так, главам муниципалитетов поручено провести день выборов как «праздник», а если они не обеспечат высокую явку, это может быть воспринято как признак их неэффективности. В администрации главы Башкирии информацию о том, что эффективность глав муниципалитетов будут оценивать по явке на выборы, не подтверждают. Но бывшие сотрудники администрации говорят, что такие критерии оценки применялись и раньше.

Председатель Центризбиркома Башкирии Илона Макаренко вчера вслед за руководителем администрации главы республики Александром Сидякиным сообщила журналистам, что власти намерены провести выборы 8 сентября при высокой явке. Помимо главы республики в сентябре в Башкирии будут выбирать муниципальных депутатов, а также пройдут дополнительные выборы в городской совет Уфы и Курултай республики — каждые по двум округам.

На вопрос о том, какую конкретно явку надеются обеспечить власти, Илона Макаренко сначала сообщила, что она «не гадалка», а потом сослалась на данные социологических опросов, которые, по ее словам, показывают прогноз явки не ниже 50%. При этом в комиссии рассчитывают, что в действительности на участки придет намного больший процент избирателей. Для этого, напомним, власти продлили работу участков на два часа — они будут работать с 7 до 21 ч. Кроме того, для повышения явки придумана акция «Айда на выборы!», сообщила глава избиркома. Подробности акции она не раскрыла. По данным „Ъ“, к агитации привлекут известных людей, которые будут призывать на выборы избирателей, в том числе с баннеров.

Однако в немалой степени в комиссии рассчитывают на административный ресурс. Илона Макаренко заявила, что в использовании чиновников для повышения явки не видит ничего незаконного. Главы местных администраций, отметила она, «должны сделать максимально возможное», чтобы день выборов стал «событием, праздником». В противном случае в руководстве ЦИК будут считать, что глава не пользуется уважением и не находит взаимопонимания с населением. Главам территорий с низкой явкой председатель ЦИК заранее рекомендовала «работать лучше», «чтобы тебя уважали, ценили, понимали, что это нужно республике». «Я уверена, что опытный глава администрации… может приложить максимум усилий, чтобы избиратель откликнулся и пришел на участок»,— заключила Илона Макаренко, добавив, что «никто не говорит о том, что он (глава — „Ъ“) должен пальцем указать, куда ставить галочку».

Затем, вслед за господином Сидякиным, который уже пообещал провести самые честные выборы в истории политического истеблишмента Башкирии, госпожа Макаренко заявила, что членам участковых комиссий дано задание действовать в день голосования «в строгом соответствии с законодательством». Каждому из них уже объяснили, чем может грозить нарушение избирательного законодательства «с точки зрения психологии, морали, нравственности и уголовной ответственности», добавила она.

На выборы главы Башкирии из республиканского бюджета выделено 500 млн руб. Эти средства будут направлены на зарплату членов комиссий, аренду видеокамер и информационную поддержку. Попутно Илона Макаренко, обращаясь к журналистам, призвала их тоже поработать на явку, заметив, что они «знают технологии и методики, которые могут повлиять на принятие решения (избирателем.— „Ъ“)».

На должность главы Башкирии претендуют восемь человек, выдвинутых политическими партиями. С начала избирательной кампании в ЦИК поступило 48 обращений, 19 из которых были переданы в правоохранительные органы, сообщил заместитель председателя комиссии Марат Гадилов. Суть этих обращений он не раскрыл, отметив лишь, что три из них касались незаконной агитации. Жалоб на применение административного ресурса не было, добавил докладчик.

В администрации врио главы Башкирии вчера не подтвердили, что будут оценивать эффективность муниципальных глав по явке на выборы. «Центризбирком вправе рейтинговать глав по качеству работы по своему направлению и представлять рейтинги на суд общественности. Но перед главами в первую очередь стоят другие задачи — обеспечивать, чтобы у жителей бесперебойно были свет, вода и так далее»,— сказал заместитель руководителя администрации главы республики Урал Кильсенбаев.

Политолог Аббас Галлямов, занимавший должность замруководителя администрации Башкирии в 2010-2014 годах, отмечает, что глав и раньше оценивали по явке на выборы. «При Рахимове (Муртазе Рахимове, первом президенте Башкирии.— „Ъ“) явку рассматривали как один из ключевых критериев, а мы с Хамитовым (Рустэм Хамитов, экс-глава региона.— „Ъ“) перестали на нее смотреть, поскольку не считали ее важной. Но многие из глав при этом продолжали по привычке гнать явку — чтобы подчиненные не расслаблялись, да и от нашего гнева страховались на всякий случай. А вдруг мы передумаем?»— сообщил он. При этом, отмечает политолог, «никакой дополнительной легитимности высокая явка не создает, но и большого вреда в нынешних условиях от нее не будет». « Аппарат привык нагонять явку, вот республиканский штаб и решил, что не стоит сбивать прицел: зачем отучать людей от привычки, которая когда-нибудь может пригодиться»,— заключил Аббас Галлямов.

«С помощью высокой явки власти хотят показать, что выборы прошли полностью легитимно, тем более риски от высокой явки для власти минимальны, так как реальных конкурентов у врио главы республики на выборах нет. Если избиратель придет на участок, скорее всего, он проголосует за него,— отмечает политолог Константин Калачев.— Концепция проведения выборов как праздник — не новая и применялась еще в Советском Союзе. В сельской местности она по-прежнему пользуется популярностью. Башкирским, татарским, русским бабушкам понравится».

Дарья Кучеренко, Коммерсант
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  • 1 | 24.07.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
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как отметил Марат Гадилов,
=====================
Этот ГАД илов полностью оправдывает свою фамилию...



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  • 2 | 24.07.2019, 09:53 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37694 | Рейтинг: +5521,3
Илона ещё не раз пожалеет! Но, насильно никто не тащил!



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  • 3 | 24.07.2019, 10:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64879 | Рейтинг: +12207,3
Детям — белые носки, дому — новые обои: как семья из Давлеканово ждала Радия Хабирова
По слова местных жителей, на дороге к участку многодетных родителей вымыли асфальт

Врио ждали прямо у ворот

В доме многодетной семьи из Давлеканово сегодня, 23 июля, наводили марафет: с утра супругов Вячеслава и Светлану Шабалиных предупредили, что к ним приедет Радий Хабиров. На радостях местная администрация устроила в доме родителей десятерых детей бурную деятельность — за час поклеили обои, погладили скатерть и навезли полные короба еды. Корреспонденту UFA1.RU посчастливилось оказаться на месте сборов.

Детей попросили поиграть дома — в сельском дворе белая нарядная одежда вмиг становится серой 
Детей попросили поиграть дома — в сельском дворе белая нарядная одежда вмиг становится серой

У Шабалиных есть реальная проблема — в доме, где они живут, два хозяина. И вторая хозяйка решила свою часть продать. Чтобы выкупить ее долю, многодетной семье нужно 1 200 000 рублей. Таких денег, а значит, и возможности расшириться, у супругов нет. В то, что власти ей могут помочь, даже если она попросит об этом Радия Хабирова, Светлана не верит.

Дети путались под ногами у взрослых и не знали, чем заняться 
Дети путались под ногами у взрослых и не знали, чем заняться

Как из-под земли у Светланы в доме возникли шустрые помощницы — установили стол и стали сервировать его к приему.

Шустрые помощницы гладят скатерть
Шустрые помощницы гладят скатерть

Светлану гостьи попросили присесть отдохнуть. Женщина изумлялась — дескать, когда у тебя 10 детей, некогда рассиживаться, да и не в ее это характере. Но многодетную маму от подготовки к приему все же избавили. Зато малютке Устинье перепало нянек.

Вот как выглядит улица перед домом многодетной семьи — по словам местных жителей, стало чисто как никогда
Вот как выглядит улица перед домом многодетной семьи — по словам местных жителей, стало чисто как никогда

Перед домом Шабалиных тщательно подмели улицу. По секрету соседи рассказали, что даже залатали многолетние дыры и полили асфальт из шланга.

Отец семейства нарядился и ждет главу, заодно присматривает за малышами
Отец семейства нарядился и ждет главу, заодно присматривает за малышами

Для встречи главы республики детям купили новые носки и попросили изменить удобным сланцам и галошам

Пока Вячеслав был во дворе, на столе в доме появилась скатерть-самобранка и яства на любой вкус 
Пока Вячеслав был во дворе, на столе в доме появилась скатерть-самобранка и яства на любой вкус

Вторая большая проблема семьи — нет машины, куда можно вместиться всем и уехать, скажем, на море. Но об этом Светлана тоже, скорее всего, не скажет. Думает, что толку не будет — не дадут всё равно.

Час до приезда главы — в доме доклеивают обои
Час до приезда главы — в доме доклеивают обои

Среди помогающих была Наталья Викторовна. Это начальник образования администрации Давлекановского района Башкирии.

— Она очень много помогала нашей семье. Сегодня тоже здесь, помогала хлопотать по дому, переживая за нас, своих подопечных. Хотя вовсе не была обязана, — поделилась Светлана.

Большая боль Светланы — это питание детям в школе и форма. Раньше нужно было собирать километры справок. Но Наталья Викторовна пришла в дом к Шабалиным с радостной вестью — теперь этого делать не нужно.

На груди у матери-героини две медали — одна за рождение шестого ребенка, вторая — за восьмого
На груди у матери-героини две медали — одна за рождение шестого ребенка, вторая — за восьмого

Наконец долгожданный гость приехал! Шабалины облегченно заулыбались и пригласили главу региона в дом. Увы, нашего корреспондента попросили подождать процессию во дворе.


К сожалению, Светлана не отважилась рассказать Радию Хабирову о проблемах своей семьи.

- Мы посидели, как добрые друзья. Он очень приятный и располагает к себе, - рассказала мать-героиня.
______________________________
Фоточки тут:
https://ufa1.ru/text/house/66171322/



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  • 4 | 24.07.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень странно. По словам Макаренко, на глав администраций Башизбирком имеет серьезное влияние, а на непосредственно подчиненные, подведомственные избиркомы ни малейшего..
На самом деле все конечно предельно ясно. Вопреки и в нарушение российских законов избирательным процессом в Башкирии рулит администрация Хабирова в лице Сидякина. Как когда-то этим занимался сам Хабиров, спалившись на печати фальшивых бюллетеней.



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  • 5 | 24.07.2019, 10:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64879 | Рейтинг: +12207,3
В общем - барин приехал. а толку - ноль... кроме носков детям и по бак-беляшу с яблочком...



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  • 6 | 24.07.2019, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Гость

24 | 23.07.2019, 23:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11-му!!!
"Считаю ваши вбросы про Ялалого-премьера - лишенные вообще какого либо основания. Уголовные дела по его замам еще не закрыты..."
============================================================

===
Вы можете считать.....
Только уголовные дела по замам (вернее, по ялалову) уже погасилии и будут закрыты.
"Про Уфу" Рамиль.Рахметов уже не может как раньше освещать ход судебных заседаний - запрещено властью.
У премьера ялалова не будет неприкосновенности, но для ялалова это что-нибудь меняет?
Ничего.
Удивительная наивность.
Защита ялалова властью региона превыше всяких ваших сенаторских неприкосновенностей. он сам себе будущая власть!!!



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  • 7 | 24.07.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 24.07.2019, 10:51 | Автор: Кухарка
Публикации: 1315 | Комментарии: 64878 | Рейтинг: +12207

В общем - барин приехал. а толку - ноль... кроме носков детям и по бак-беляшу с яблочком...
===============================
Вот башкиры ратуют за полный суверенитет....
Тут без всякого суверенитета посмотрите что радий вытворяет, а представте на секунду что он будет творить, без оглядки на Москву!
Да он, ради забавы, своих же сородичей будет так гнобить, что мама не горюй!!!
Если мне память не изменяет, подобные представления устраивал князь Потемкин в 1787 глду, назывались они "Потемкинские деревни", а в 2019 они будут называться "Радиоактивные деревни"

Ну млять,-писец!!!!



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  • 8 | 24.07.2019, 12:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64879 | Рейтинг: +12207,3
That's you!@badgercat

Мне тут передают свежие данные по ставке ипотеки в Финляндии - по 0.58% товарищ взял
Наверное, у российских ипотечников от такого слёзы на глазах наворачиваются.



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  • 9 | 24.07.2019, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Именно из-за за ответа г- на Гадилова, обвин вашего меня в недостоверности оценки работы башкирского МФЦ по выдаче справок на голосование по месту временного проживания никогда больше не пойду на выборы стране башкир.
Даже при том, что очередной и самый главный в РБ на сегодняшний день супер- люпер чиновник в отличие от Гадилова признал работу башкирских МФЦ по оказанию государственных услуг несостоятельной.



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  • 10 | 24.07.2019, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка!
В Швейцарии проценты по ипотеке банкам оплачивает государство



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  • 11 | 24.07.2019, 14:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Получается, что новым главным страны башкир сформирован несчастный ЦИК без права вмешательства в работу ТИКов и полной их бесконтрольности?



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  • 12 | 24.07.2019, 14:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Айда, Башкирия!"

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"Айда в кино!" - понимаю. "Айда, Башкирия!" - не понимаю.
Может, "Ай да Башкирия!" Типа, "ай да сукина дочь!.." А?



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  • 13 | 24.07.2019, 15:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Продлили до 21 часа , ну дак в сентябре в это время уже темновато а все подлые дела делаются во тьме - легче нужный результат рисовать !



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