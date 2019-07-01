Ни словом, ни делом из сегодняшних сочинителей постов никто не поддерживает оппозицию, находя уйму причин. Вся эта писанина без конкретики уходит в пустоту. А потом начинаются слёзки, охи и вздохи. Ощущение, что даже на таких темах просто хайпят, вот мол посмотрите, я человек и не остался в стороне, пожалел митингующих и ужаснулся.
Написал заметку: как убить раба. Вряд ли этим воспользуются те, о ком писал выше. Надеюсь на обычных граждан.
Стадии убиения раба в себе.
Мне не срашно писать о несовершенстве власти.
Мне не страшно писать с упоминанием конкретных виновных.
Мне не страшно выходить на митинги и требовать.
Мне не страшно писать, называть виновных по имени, призывать, выходить на митинги, помогать в организации.
Мне не страшно вырывать своих из лап преступников.
Мне не страшно сражаться за свободу всеми доступными средствами.
Мне не страшно демократически выбирать и сменять.
Из Facebook.
Эхо Москвы
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У «власти» есть конкретные имена и фамилии
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