У «власти» есть конкретные имена и фамилии

Фёдор Телин – юрист штаба Навального в Уфе. Почитал уфимский фейсбук на предмет московских событий. Всем страшно, всем больно, противно. Но никто не называет виновных по имени. Максимум употребляется слово «власть». У власти есть имена, жалкие трусы.Ни словом, ни делом из сегодняшних сочинителей постов никто не поддерживает оппозицию, находя уйму причин. Вся эта писанина без конкретики уходит в пустоту. А потом начинаются слёзки, охи и вздохи. Ощущение, что даже на таких темах просто хайпят, вот мол посмотрите, я человек и не остался в стороне, пожалел митингующих и ужаснулся.Написал заметку: как убить раба. Вряд ли этим воспользуются те, о ком писал выше. Надеюсь на обычных граждан.Стадии убиения раба в себе.Мне не срашно писать о несовершенстве власти.Мне не страшно писать с упоминанием конкретных виновных.Мне не страшно выходить на митинги и требовать.Мне не страшно писать, называть виновных по имени, призывать, выходить на митинги, помогать в организации.Мне не страшно вырывать своих из лап преступников.Мне не страшно сражаться за свободу всеми доступными средствами.Мне не страшно демократически выбирать и сменять.Из Facebook.