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У «власти» есть конкретные имена и фамилии

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Фёдор Телин – юрист штаба Навального в Уфе. Почитал уфимский фейсбук на предмет московских событий. Всем страшно, всем больно, противно. Но никто не называет виновных по имени. Максимум употребляется слово «власть». У власти есть имена, жалкие трусы.

У «власти» есть конкретные имена и фамилии


Ни словом, ни делом из сегодняшних сочинителей постов никто не поддерживает оппозицию, находя уйму причин. Вся эта писанина без конкретики уходит в пустоту. А потом начинаются слёзки, охи и вздохи. Ощущение, что даже на таких темах просто хайпят, вот мол посмотрите, я человек и не остался в стороне, пожалел митингующих и ужаснулся.

Написал заметку: как убить раба. Вряд ли этим воспользуются те, о ком писал выше. Надеюсь на обычных граждан.

Стадии убиения раба в себе.

Мне не срашно писать о несовершенстве власти.

Мне не страшно писать с упоминанием конкретных виновных.

Мне не страшно выходить на митинги и требовать.

Мне не страшно писать, называть виновных по имени, призывать, выходить на митинги, помогать в организации.

Мне не страшно вырывать своих из лап преступников.

Мне не страшно сражаться за свободу всеми доступными средствами.

Мне не страшно демократически выбирать и сменять.

Из Facebook.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 30.07.2019, 09:37 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37725 | Рейтинг: +5517,1
Рабу галерному давно пора на пенсию. Задерживается. Упрямый?



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  • Участник
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  • 2 | 30.07.2019, 09:46 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3719 | Рейтинг: -300,5
Мне не срашно писать о несовершенстве власти.

Мне не страшно писать с упоминанием конкретных виновных.

Мне не страшно выходить на митинги и требовать.

Мне не страшно писать, называть виновных по имени, призывать, выходить на митинги, помогать в организации.

Мне не страшно вырывать своих из лап преступников.

Мне не страшно сражаться за свободу всеми доступными средствами.

Мне не страшно демократически выбирать и сменять.
__________________
Турке тоже не страшно сидеть на диване, чесать жопу и умничать.



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4

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  • 3 | 30.07.2019, 09:51 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37725 | Рейтинг: +5517,1
А как быть с рабом галерным?



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  • 4 | 30.07.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У «власти» есть конкретные имена и фамилии
=============================
А чтож он сам их не нгазвал?!
И почему не укахал еще одну "стадию",- Мне не страшно называть имена виновных в этом бардаке,- это путин, медведев, володин, матвиенко, набиуллина.
Сказал "А" говори и "Б" !!!



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  • 5 | 30.07.2019, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турке тоже не страшно сидеть на диване, чесать жопу и умничать.
________________________________
чета не наблюдаю я Хруля на пикетах и митингах.... всё чё может Хруль - это тайненько бросить бумажку в ящик (неизвестно за кого) и потом кричать по всем углам - Я борюсь с Рэжымом...борец блять.
для тебя тупого повторяю -
3. Третья группа
Трудолюбивые тупицы. Эти люди опасны, они нагружают всех совершенно не нужной работой. Их следует расстреливать на месте.

4. Четвертая группа
Умные бездельники. Эти люди достойны самых высоких должностей.

Хрулевич , угадай с 3х раз к какой группе ты относишься
турк



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  • 6 | 30.07.2019, 11:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1317 | Комментарии: 64954 | Рейтинг: +12210,1
4 | 30.07.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован

У «власти» есть конкретные имена и фамилии
=============================
А чтож он сам их не нгазвал?!
______________________________
А ты знаешь - кто такой Фёдор Телин? Думаю, что не знаешь...

А ты зайди к нему в Фейсбук - указываю путь - под статей есть ссылка на оригинал статьи. жамкаешь по ней - сначала ты попадешь на сайт Эха Москвы в Уфе - но и там есть красненькое слово Фейсбук по-английски - жамкаешь и попадаешь на эту статью - потом жамкаешь на имя хозяина страницы Фёдор Телин - и читаешь про конкретные имена и фамилии, о которых он пишет несколько лет.

И да - это юрист штаба Навального в Уфе,участвующий в качестве адвоката во всех судебных процессах Лилии Чанышевой.



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  • 7 | 30.07.2019, 11:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1317 | Комментарии: 64954 | Рейтинг: +12210,1
Как сообщает портал Уфа1, рассмотрение по существу должно было начаться 29 июля. Однако заседание отложили из-за того, что в суд не пришла потерпевшая. Не явились в суд также и ее адвокаты. Причин отсутствия сотрудники суда не раскрывают — заседание проходит в закрытом режиме.

Один из адвокатов обвиняемых сообщил изданию, что у стороны обвинения нет прямых доказательств изнасилования, так как экспертиза ничего не выявила.
____________________________________
Бу-га-гашеньки!!!!!!!!!!
Отпускайте мужиков! "Потерпевшая" со своими адвокатами сделала ноги))))))))))))) Наверное будет приведена под конвоем или объявлена в международный розыск))))))))))))))

Говорила же! Ну и кто тут юрист? Ась?)))))))))))))))))

То есть даже про ДНК одного из них - ВРАНЬЁ!!!

Тут один почти полгода жопу на британский флаг рвал, не щадя свою клаву...такую чушь писал - писатель))))

НИКОГДА НЕ СПОРЬТЕ СО МНОЙ!!! НИКОГДА!



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  • 8 | 30.07.2019, 13:35 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37725 | Рейтинг: +5517,1
Цыплят по осении считают!



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  • 9 | 30.07.2019, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Китайским коммунистам просрали перспективный вертолетик Роторфлай, созданный кумертаускими инженерами г-н Пустовгаров и глава администрации Бабая г- н Беляев.
Оба пошли пошли на повышение.
Значит кому надо, чтобы тормоза прогресса страны башкир имели больше полномочий?



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  • 10 | 30.07.2019, 14:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Еще один полковник полиции попался феэсбешникам с поличным по статьям, связанным с коррупцией.
И вновь речь идет о миллиарде.
СМИ сообщили, что при обыске в квартире нач. УУгро Приморского края следователями СК обнаружены денежные средства на сумму более одного миллиарда.



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  • 11 | 30.07.2019, 16:57 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38595 | Рейтинг: +6474,6
У власти есть имена, жалкие трусы.
===
А чудак то, чёта никаких имён сам не назвал? )))

Неужто он реально думает, что марионетки в телевизоре это и есть власть?

Пущай, этот смельчак ,поведает про серых кардиналов, которые дёргают за верёвочки и являют собой истинную власть в России. Бум ждать. )))



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