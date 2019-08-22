Координатор проекта «Реальные дела» Башкортостанского отдаления «Единой России» Рузалия Хисматуллина заявила «Башинформу», что на место выехал ревизор территориального финансового управления Туймазинского района. По её словам, он произвёл обмер выполненных работ и все данные передал на экспертизу:
Если выяснится, что необходимый объём работ не выполнен, средства будут взысканы с подрядчика. tweet
Напомним, несколько дней назад администрация Туймазинского района опубликовала информацию о торжественном открытии в деревне Ардатовка остановочного павильона, которым должны пользоваться шестеро школьников, пользующиеся школьным автобусом. На фотографиях было видно, что павильон выполнен из профнастила в цветах российского флага, с одной стороны не имеет боковой стены, а пол представляет из себя песчано-гравийную смесь. К открытию остановку украсили воздушными шарами и устроили торжественное перерезание ленточки. Сообщалось, что стоимость объекта составила 99 тысяч рублей.
После публикаций в СМИ, администрация района удалила новость об открытии павильона со своего сайта, объяснив свои действия негативной реакцией в социальных сетях.
Эхо Москвы
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Остановка «Реальных дел» под распил
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