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Остановка «Реальных дел» под распил

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«Единая Россия» проверит расходование средств на строительство остановки из профнастила в Туймазинском районе.

Остановка «Реальных дел» под распил


Координатор проекта «Реальные дела» Башкортостанского отдаления «Единой России» Рузалия Хисматуллина заявила «Башинформу», что на место выехал ревизор территориального финансового управления Туймазинского района. По её словам, он произвёл обмер выполненных работ и все данные передал на экспертизу:

Если выяснится, что необходимый объём работ не выполнен, средства будут взысканы с подрядчика. tweet

Напомним, несколько дней назад администрация Туймазинского района опубликовала информацию о торжественном открытии в деревне Ардатовка остановочного павильона, которым должны пользоваться шестеро школьников, пользующиеся школьным автобусом. На фотографиях было видно, что павильон выполнен из профнастила в цветах российского флага, с одной стороны не имеет боковой стены, а пол представляет из себя песчано-гравийную смесь. К открытию остановку украсили воздушными шарами и устроили торжественное перерезание ленточки. Сообщалось, что стоимость объекта составила 99 тысяч рублей.

После публикаций в СМИ, администрация района удалила новость об открытии павильона со своего сайта, объяснив свои действия негативной реакцией в социальных сетях.

Эхо Москвы
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  • 1 | 20.09.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ооччень хотелось бы узнать итоги ревизионных " изысканий "
Ведь такая стройка по РБ будет еще не одна !



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  • 2 | 20.09.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После публикаций в СМИ, администрация района удалила новость об открытии павильона со своего сайта, объяснив свои действия негативной реакцией в социальных сетях.
===================================
Интересно а на какую реакцию расчитывали эти казнакрады?!
У меня один вопрос: они у***и в процессе жизни или родились такими?



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  • 3 | 20.09.2019, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
тут вот еще чё интересно... "Реальные дела" - программа от ЕР и финансируется ЕРом. просто интересно (деньги то их , хотя в конечном счёте сёравно мои) , как эти деньги выделяются, кому, из каких расчетов????

а то , что выехали с ревизией - хня!!! переделать тех задание на "остановку" для администрации , как 2 пальца.... после договариваются с подрядчиком , те берут на себя - типо торопились не успели до конца , щас устраним... ну кинут пару лепешек асфальта, добавят скамейки - короче войдут в рассчётную смету на 100 тыров и всё устаканится
турк



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  • 4 | 20.09.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
есть сводная ПЖиВ, состоит она из: ЕР, СР, КПРФ, ЛДПР и других однодневок.



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  • 5 | 20.09.2019, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если выяснится, что необходимый объём работ не выполнен, средства будут взысканы с подрядчика. tweet

------------------

Подрядчик сделал, сколько заказали. Тут другая схема.



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  • 6 | 20.09.2019, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Единая Россия» проверит расходование средств на строительство остановки из профнастила в Туймазинском районе.
........
и как всегда, забудет...
для "проверки" существуют иные гос оплачиваемые структуры. вероятно что ЕР они неведомы!



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  • 7 | 20.09.2019, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Удивительное непонимание руководителй правящей партии
процесса строительства.
О еен рннего капитализма существуют классические онкурентне треугольники любого производства: заказчик, подрядчик и инвестор.
Если эти схемы нарушена, то ищи вора.
В любом звене .
Откат, как правило, это темы заказчика и инвестора или их обоих.
То что партия назначила стрелочником подрядчика рождает большие сомнения в недобропорядочности ее членов, причастных к проекту.
Кроме этого, ура какправило,кричат, когда подбиты все бабки.
Что я здесь ликбезю- кухарка финансирование строительства знает лучше меня.
Ей и слово...



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  • 8 | 20.09.2019, 17:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
на место выехал ревизор территориального финансового управления Туймазинского района. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Почему ревизию проводит ревизор в рабочее время, получающий за это зарплату из бюджета района, а не в свободное от работы время за вознаграждение от ПЖиВ? Это не входит в его трудовые обязанности! Проверка объекта, построенного по заказу ПЖиВ, должна и проводиться за их счёт! И даже проверку воруют из бюджета! Очень Опытный



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