Остановка «Реальных дел» под распил

«Единая Россия» проверит расходование средств на строительство остановки из профнастила в Туймазинском районе.Координатор проекта «Реальные дела» Башкортостанского отдаления «Единой России» Рузалия Хисматуллина заявила «Башинформу», что на место выехал ревизор территориального финансового управления Туймазинского района. По её словам, он произвёл обмер выполненных работ и все данные передал на экспертизу:Если выяснится, что необходимый объём работ не выполнен, средства будут взысканы с подрядчика. tweetНапомним, несколько дней назад администрация Туймазинского района опубликовала информацию о торжественном открытии в деревне Ардатовка остановочного павильона, которым должны пользоваться шестеро школьников, пользующиеся школьным автобусом. На фотографиях было видно, что павильон выполнен из профнастила в цветах российского флага, с одной стороны не имеет боковой стены, а пол представляет из себя песчано-гравийную смесь. К открытию остановку украсили воздушными шарами и устроили торжественное перерезание ленточки. Сообщалось, что стоимость объекта составила 99 тысяч рублей.После публикаций в СМИ, администрация района удалила новость об открытии павильона со своего сайта, объяснив свои действия негативной реакцией в социальных сетях.