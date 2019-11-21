Ильнар Гарифуллин: «Такие же попытки были и в рахимовский период, но Даян Баянович опять таки был непреклонен»

В поселке «Цветы Башкирии» новую улице дали имя Даяна Мурзина. Можно было бы сказать — спасибо и на этом, но в реальности такое наименование в высшей степени унизительно, так как историческая значимость этого человека явно выше того, чтобы его именем называли малозначительную улочку в малозначительном поселке.Его имя давно уже было достойно того, чтобы его фамилия значилась в названии какой-нибудь центральной улицы Уфы, а после его смерти (а умер он в 2012 году) ему установили памятник. Хотя самым достойным было присвоение ему звания Героя России, хотя бы посмертно.Это то чего ему так не хватало при жизни, то за что общественность билась долгие годы. Но безрезультатно. Кстати я сам лично в 2008 г. участвовал в одном из таких акций, организатором которой стал комсомол «Молодая Башкирия» (когда-то было молодежным крылом местной КПРФ. Сделали пикет, отправили письмо на имя В. Путина. Из Кремля в ответ на наше письмо пришла отписка — мол факт героизма не доказан.И это человеку, чье имя было увековечено в названии площадей улиц многих городов Чехии и Словакии. И сам Путин даже прилюдно под объективы телекамер, когда приезжал в Уфу и посещал Даяна Мурзина удивлялся, что мол как так у вас нет звания Героя страны? Лицемерие власти оно такое.В Советское время были подготовлены документы на присуждение Даяну Мурзину звания Героя Советского Союза. Необходима была только одно — согласие на «переобувку» его в героя башкирской национальности. Время было такое, что требовался только герой «титульной национальности», татарам в эпоху «башкиризации» Мидхата Шакирова никаких профитов, даже заслуженных давать не хотели.Но Даян Баянович был человеком слишком упрямым и непреклонным. И своей честью, как и именем татарского народа, сыном которого он родился и под именем которого умер, никогда не торговал. Не чета всяким артистам, торгующим всем и вся в том числе и национальностью ради личной выгоды.Такие же попытки была и в рахимовский период, но Даян Баянович опять таки был непреклонен. В последние годы жизни он активно посещал наши мероприятия — сабантуи устраиваемые конезаводчиком Хасаном Идиятуллиным в Иглинском районе и съезды татарской национально-культурной автономии. Всегда выступал — ему было что сказать. За что ему огромная благодарность от потомков. А памятник мы ему обязательно поставим и заслуженное звание Героя он получит.Но уже видимо в другую историческую эпоху.