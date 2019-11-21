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Ильнар Гарифуллин: «Такие же попытки были и в рахимовский период, но Даян Баянович опять таки был непреклонен»

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В поселке «Цветы Башкирии» новую улице дали имя Даяна Мурзина. Можно было бы сказать — спасибо и на этом, но в реальности такое наименование в высшей степени унизительно, так как историческая значимость этого человека явно выше того, чтобы его именем называли малозначительную улочку в малозначительном поселке.

Ильнар Гарифуллин: «Такие же попытки были и в рахимовский период, но Даян Баянович опять таки был непреклонен»


Его имя давно уже было достойно того, чтобы его фамилия значилась в названии какой-нибудь центральной улицы Уфы, а после его смерти (а умер он в 2012 году) ему установили памятник. Хотя самым достойным было присвоение ему звания Героя России, хотя бы посмертно.

Это то чего ему так не хватало при жизни, то за что общественность билась долгие годы. Но безрезультатно. Кстати я сам лично в 2008 г. участвовал в одном из таких акций, организатором которой стал комсомол «Молодая Башкирия» (когда-то было молодежным крылом местной КПРФ. Сделали пикет, отправили письмо на имя В. Путина. Из Кремля в ответ на наше письмо пришла отписка — мол факт героизма не доказан.

И это человеку, чье имя было увековечено в названии площадей улиц многих городов Чехии и Словакии. И сам Путин даже прилюдно под объективы телекамер, когда приезжал в Уфу и посещал Даяна Мурзина удивлялся, что мол как так у вас нет звания Героя страны? Лицемерие власти оно такое.

В Советское время были подготовлены документы на присуждение Даяну Мурзину звания Героя Советского Союза. Необходима была только одно — согласие на «переобувку» его в героя башкирской национальности. Время было такое, что требовался только герой «титульной национальности», татарам в эпоху «башкиризации» Мидхата Шакирова никаких профитов, даже заслуженных давать не хотели.

Но Даян Баянович был человеком слишком упрямым и непреклонным. И своей честью, как и именем татарского народа, сыном которого он родился и под именем которого умер, никогда не торговал. Не чета всяким артистам, торгующим всем и вся в том числе и национальностью ради личной выгоды.

Такие же попытки была и в рахимовский период, но Даян Баянович опять таки был непреклонен. В последние годы жизни он активно посещал наши мероприятия — сабантуи устраиваемые конезаводчиком Хасаном Идиятуллиным в Иглинском районе и съезды татарской национально-культурной автономии. Всегда выступал — ему было что сказать. За что ему огромная благодарность от потомков. А памятник мы ему обязательно поставим и заслуженное звание Героя он получит.

Но уже видимо в другую историческую эпоху.

Ильнар Гарифуллин, Эхо Москвы
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  • Участник
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  • 1 | 20.12.2019, 08:45 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4775 | Рейтинг: -733,4
Ильнар, Даян Мурзин не нуждается в твоих опусах. Даян Мурзин заслуживает большей степени Героя СССР, чем Муса Джалиль. Но это политика. Также Героя СССР заслуживает Шаймуратов, чем тот же Джалиль.... Путин при встречи с Даяном Мурзиным обещал ГЕРОЯ и где звание? Не любить власть из делать из жителей БАШКОРТОСТАНА героев. Этой политике и служат такие деятели как Кухарка и Орлов, уничтожить все башкирское...



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5

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  • 2 | 20.12.2019, 08:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Татары такие !



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0

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  • Участник
  •  
  • 3 | 20.12.2019, 08:59 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4775 | Рейтинг: -733,4
В Советское время были подготовлены документы на присуждение Даяну Мурзину звания Героя Советского Союза. Необходима была только одно — согласие на «переобувку» его в героя башкирской национальности. Время было такое, что требовался только герой «титульной национальности», татарам в эпоху «башкиризации» Мидхата Шакирова никаких профитов, даже заслуженных давать не хотели.
------------------------------
Это очередной миф,. легче обвинить Шакирова (хотя больше вреда Башкирии, чем он никто не принес), чем центральную власть.
Разделяй и властвуй актуален всегда!!



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4

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  • Эксперт
  •  
  • 4 | 20.12.2019, 09:01 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31106 | Рейтинг: -711,3
Присвоение Героя России - прерогатива Правительства России. Это правительственная награда, так наз. политолог Гарифуллин не в курсе.



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1

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  • Гость
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  • 5 | 20.12.2019, 09:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Президент РТ Рустам ; «Татарстан – предмет гордости и уверенности в завтрашнем дне»
Президент республики дал старт мероприятиям в честь Года 100-летия
ТАССР.
=============================================
Ильнар ! А что Миниханову Р , сложно выделить деньги и поставить памятник в Казани и назвать именем хорошую улицу !
Такой же поджопник московского кремля , как и все остальные руками водители остальных регионов .
Им тепло и сытно на ворованной базе , ему нет дела до Даяна Баяновича Мурзина !?
Раз есть такой татарский герой , кроме Джалиля !
А то татары только богатых предпринимателей уважают ?



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2

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  • Наблюдатель
  •  
  • 6 | 20.12.2019, 09:13 | Автор: Виктор
    Публикации: 172 | Комментарии: 1835 | Рейтинг: +491,3
Ильнар. Я ошибочно поставил вашей статье оценку - хорошо.

Конечно, он воевал героически.

Но затем был следователем и прокурором в СССР, зам министра мвд и начальник надзора.

ВИКИ: 1. Воевал с 22.6.41 по 9.5.45 годы.


2. "С августа 1942 по август 1943 года действовал в качестве агента в 1-й штабной роте Туркестанского легиона. В 1943 году на подпольной работе в Донбассе в г. Сталино. В результате его работы несколько подразделений Туркестанского легиона и легиона «Идель-Урал» перешли на сторону Красной Армии.
В декабре 1943 года с группой разведчиков в Молдавии организовал партизанский отряд имени В. М. Молотова; воевал на территории Винницкой и Одесской областей...

2. "После окончания Казанской юридической школы и Всесоюзного юридического заочного института был помощником прокурора Абзелиловского района, помощником прокурора города Стерлитамака.
В 1955—1960 годах — старший следователь, начальник отдела по надзору за законностью в местах лишения свободы прокуратуры Башкирской АССР.
С 1961 по 1962 год был заместителем министра внутренних дел по кадрам. В 1962—1969 годах — вновь на должности начальника отдела по надзору за законностью в местах лишения свободы прокуратуры Башкирской АССР.
С 1969 по 1986 год — председатель Башкирской республиканской коллегии адвокатов,".

Мог ли быть хорошим человеком следователь, прокурор и зам министра мвд в СССР?

Нет. Нет и нет. Это сотрудник ГУЛАГа СССР.



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7

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  • Гость
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  • 7 | 20.12.2019, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Звание Героя с медалью «Золотая Звезда» считается наивысшим отличием. По закону, оно присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.

За что его удостоился глава «Ростеха»? Сергей Чемезов был
одним из ближайших соратников Путина.работали в дрезденской резидентуре КГБ и жили по соседству.
В апреле стало известно, что «Ростех» пытается «обелить» имидж при помощи самовосхваления в СМИ путем 550 тыс. публикаций с охватом 10 млн пользователей. Журналисты ПАСМИ обнаружили конкурс на PR-услуги стоимостью почти 100 млн рублей, который размещен вскоре после ряда журналистских расследований о роскошной зарубежной недвижимости родственников и друзей Сергея Чемезова.
Сергей Кириенко
Первый замглавы администрации президента РФ

Когда: март 2018 года; СМИ узнали в июле того же года

За что: по данным источников «Коммерсанта», за руководство «Росатомом» в 2005-2016 годах и за вклад в победу Путина на президентских выборах 2018 года.



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3

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  •  
  • 8 | 20.12.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мог ли быть хорошим человеком следователь, прокурор и зам министра мвд в СССР?

Нет. Нет и нет. Это сотрудник ГУЛАГа СССР.

-------------------------

А сотрудник нынешнего ГУФСИНа может? При вас людей больше сидит.
Если учесть ещё и либерализацию УК - жулья и ворья на воле немеряно.



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6

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  • 9 | 20.12.2019, 10:26 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31106 | Рейтинг: -711,3
Кажется, так наз. историку Ильнару Гарифуллину неизвестно, что легендарный Даян Мурзин входил в состав легиона "Идель-Урал". Каким образом попал, как записался - история толком не сообщает. Возможно, как и Муса Джалиль, народчно сдался в плен и специально написал заявление о добровольном вступление в туркестанский Легион, чтобы разлагать вермахт изнутри.

Из воспоминаний Даяна Мурзина: "Я появился в легионе под именем Юра, как бывший студент Глуховского пединститута"

В отличие от Мусы, его не выдал предатель, а успешно перешел вместе с легионерами к партизанам. Хотя его приняли не слишком дружелюбно.

Из воспоминаний: "Свои нас допрашивали не хуже, чем в гестапо. Несколько дней «раскалывали», да вскоре им команду дали, что мы на самом деле те, за кого себя выдали."

Уже после окончания войны к лицам, побывавшим на оккупированной территории, даже к партизанам, относились недоверчиво. Тем более, к легионерам "Идель-Урала".

Требовалось доказывать свою чистоту и преданность.

Все-таки, как, каким образом Мурзин попал в нацистский легион?



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0

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  • Эксперт
  •  
  • 10 | 20.12.2019, 10:28 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31106 | Рейтинг: -711,3
6 | 20.12.2019, 09:13 | Автор: Виктор
Мог ли быть хорошим человеком следователь, прокурор и зам министра мвд в СССР?
-----------------------
Может быть счастливое исключение?



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0

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  • Эксперт
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  • 11 | 20.12.2019, 10:30 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31106 | Рейтинг: -711,3
Необходима была только одно — согласие на «переобувку» его в героя башкирской национальности.
----------------------
Это информация от самого Даяна Мурзина? Или придумка от Карима Яушева?



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1

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  • Наблюдатель
  •  
  • 12 | 20.12.2019, 10:37 | Автор: черепаха
    Публикации: 52 | Комментарии: 1219 | Рейтинг: +537,6
Не по теме
Любопытное любопытство *
В этом году все люди одного возраста!
Это удивительно: в этом году все люди в мире находятся в одинаковом
возрасте, все равны 2019 году.
Этот год особенный.
Это происходит только один раз каждые 1000 лет.
В этом году ваш возраст + ваш год рождения = 2019.
Например, если вам 55 лет и вы родились в 1964 году прибавьте, получится 2019.
Очень странно, что ни китайские, ни иностранные учителя не могут
этого объяснить.
Пожалуйста, добавьте ваш возраст с вашим годом рождения и посмотрите,
будет ли ответ 2019.
Тысяча лет ждать!



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2

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  • Гость
  •  
  • 13 | 20.12.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но Даян Баянович был... своей честью, как и именем татарского народа, сыном которого он родился и под именем которого умер, никогда не торговал.
==================================
А вот мустай карим торганул ......



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 14 | 20.12.2019, 11:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66715 | Рейтинг: +12114,8
Ой, б-дь! Теперь черепаха-маразматичка всякую куйню из вацапа сюда будет тащить!

В прошлом годы, как и в текущем - такая же мулька по вацапу гуляла, но тогда еще черепаха вацап не освоила - во всяком случае вацап на компе, чтобы копипастить ху-йню оттуда - на сайт.
Иди, дура старая, на Дилетанте эту ху-йню выложи - там оценят по достоинству твои умственные способности!

Ты окончательно рехнулась! Это же ШУТКА!

Допустим возьмем 2000 год - вы родились в 1964г - вам 36 прибавьте и ВУАЛЯ - у вас получилось 2000!!!! Это бывает 1 раз в 1000 лет)))))))))))))))))))

или 2020 - вам 56 и 1964 + 56 = 2020!!!!

Бляяяяяяяяяяяяяяяяяяя



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3

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  •  
  • 15 | 20.12.2019, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 20.12.2019, 10:37 | Автор: черепаха
Публикации: 52 | Комментарии: 1217 | Рейтинг: +538
Не по теме
Любопытное любопытство *
В этом году все люди одного возраста!
Это удивительно: в этом году все люди в мире находятся в одинаковом
возрасте, все равны 2019 году.
Этот год особенный.
Это происходит только один раз каждые 1000 лет.
В этом году ваш возраст + ваш год рождения = 2019.
Например, если вам 55 лет и вы родились в 1964 году прибавьте, получится 2019.
Очень странно, что ни китайские, ни иностранные учителя не могут
этого объяснить.
Пожалуйста, добавьте ваш возраст с вашим годом рождения и посмотрите,
будет ли ответ 2019.
Тысяча лет ждать!

===============

Тысячу лет ждать... Н-да. Это похоже на расчёт траектории орбит космических тел: когда-де приблизится к Земле... Вот же 4 миллиарда лет назад какое-то тело врезалось в Землю, превратившись со временем в Луну.

Причём, врезалось именно под тем углом, чтобы придать Земле 24-часовую скорость вращения и наклон оси к орбите примерно 66 градусов (благодаря чему мы имеем годовые циклы в виде времён года). То есть, всё сошлось чудесным образом. Не факт, что подфартит и дальше. :)

А вообще, есть занимательная математика. Числа, цифры... Словом, "рулетка". :)



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  • 16 | 20.12.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 20.12.2019, 09:13 | Автор: Виктор

........" Ильнар. Я ошибочно поставил вашей статье оценку - хорошо.

Конечно, он воевал героически.

Но затем был следователем и прокурором в СССР, зам министра мвд и начальник надзора.

ВИКИ: 1. Воевал с 22.6.41 по 9.5.45 годы...........
........ С 1969 по 1986 год — председатель Башкирской республиканской коллегии адвокатов,".

Мог ли быть хорошим человеком следователь, прокурор и зам министра мвд в СССР?

Нет. Нет и нет. Это сотрудник ГУЛАГа СССР....."

===============================================
Так значить по вашему , надо было сдаться как " героический " Власов , а сегодня бы Вы ему за это поставили Положительную Оценку ? Он ведь был борец против СССР и ГУЛАГ (а)
А Даянов , солдат защитник Отечества , из за любви к Родине
не стал бы партизаном , следователем и прокурором в СССР,
зам министра МВД и начальником надзора.
Вы хоть СООБРАЖАЙТЕ , когда пишите ! Если все " Яблочники " похожи на Вас , понимаю людей которые не уважают Вас !



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5

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  • 17 | 20.12.2019, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 20.12.2019, 10:37 | Автор: черепаха

....." Не по теме
Любопытное любопытство *..."
=========================================
ОДНАКООО !! Спасибо ! Вот ведь какой момент нашей жизни , а мы и не задумывались !



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2

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  • 18 | 20.12.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Против Даяна Баяновича воевал сам Отто Скорцени, главный антитеррористтеррорист Германии.Даже Гитлер проводил войсковые операции против партизанского отряда Д.Мурзина. Только Сталин И.В. не знал о его победах,.мурло !
Надо было переехать в РТ и он получил бы Героя СССР.!



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2

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  • 19 | 20.12.2019, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 20.12.2019, 11:03 | Автор: Кухарка

......" Ой, б-дь! Теперь черепаха-маразматичка всякую куйню из вацапа сюда будет тащить!..........."
=========================================
Речь КОНКРЕТНО о 2 019 г . Не надо фантазировать .



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1

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  • 20 | 20.12.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
• 6 | 20.12.2019, 09:13 | Автор: Виктор
Публикации: 172 | Комментарии: 1835 | Рейтинг: +491,3
Ильнар. Я ошибочно поставил вашей статье оценку - хорошо.

Конечно, он воевал героически.

Но затем был следователем и прокурором в СССР, зам министра мвд и начальник надзора.

Мог ли быть хорошим человеком следователь, прокурор и зам министра мвд в СССР?

Нет. Нет и нет. Это сотрудник ГУЛАГа СССР.
============================================================

Вот как раз в те годы могли быть порядочные, честные сотрудники, не чета нынешним коммерсам. А Вам похоже нравится стиль работы нынешних полицаев, прокуроров, судов, если в СССР был ГУЛАГ?
И-2



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