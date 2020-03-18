В них должны быть указаны:
- номер и дата приказа, по которому сотрудник выходит на работу во время самоизоляции;
- график работы человека;
- адрес проживания и фактического места нахождения рабочего места;
- марка и госномер машины работника.
Если работник должен перемещаться по городу — в справке нужна соответствующая отметка. Кроме того, правительство ограничивает время передвижения от дома до работы и обратно до 90 минут.
Кроме того, с понедельника проезд в общественном транспорте, включая такси, станет возможным только для пассажиров в масках и перчатках. Автобусы будут останавливать и проверять, пассажиров без средств защиты — привлекать к ответственности.
Эхо Москвы
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Новая волокита с пропусками
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