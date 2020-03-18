Новая волокита с пропусками

С понедельника все справки, ранее выданные работодателями, станут недействительными, а предприятия, попадающие в список непрерывно действующих, обязаны выдать сотрудникам новые.В них должны быть указаны:- номер и дата приказа, по которому сотрудник выходит на работу во время самоизоляции;- график работы человека;- адрес проживания и фактического места нахождения рабочего места;- марка и госномер машины работника.Если работник должен перемещаться по городу — в справке нужна соответствующая отметка. Кроме того, правительство ограничивает время передвижения от дома до работы и обратно до 90 минут.Кроме того, с понедельника проезд в общественном транспорте, включая такси, станет возможным только для пассажиров в масках и перчатках. Автобусы будут останавливать и проверять, пассажиров без средств защиты — привлекать к ответственности.