В самолетики они играются, дебилы. Парадик репетируют. З-з-з-з-з… У-у-у-у! Вот как бюджет медицины красиво над нами пролетел.Вот какой сильный у нас Вовочка!И Росгвардия 57 тысяч гранат закупила, для встречи внизу с теми, кто не рад.«Единственные новости — парад и мордобой».Саша Черный, 1906 год