В самолетики они играются ...

Вот какой сильный у нас Вовочка!
И Росгвардия 57 тысяч гранат закупила, для встречи внизу с теми, кто не рад.
«Единственные новости — парад и мордобой».
Саша Черный, 1906 год
Виктор Шендерович, Эхо Москвы
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Одного из соавторов видеообращения господин Афзалов назвал козлом и эк ...
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10 | 04.04.2020, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | ...
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