Арсен Нуриджанов: «Не нужны мы им ни на слушаниях, ни на выборах»

Курултай отменил проведение публичных слушаний по проекту регионального бюджета на следующий год. Доктор социологических наук Арсен Нуриджанов считает, что де-факто слушания были отменны уже давно, превратившись в спектакль, который в прошлом году нарушили члены уфимского штаба политика Алексея Навального.— Фактически их и так отменили, они не работали давно, просто придали этому правовые рамки, чтобы не мучится, не впускать, отсеивать – да, вообще, проще отменить, — заявил Нуриджанов в эфире «Эха». — Сначала в фикцию перевели, затем в фарс, потом и вовсе отменили. У них все фикция, не для того чтобы работало, а чтобы соблюсти рептилойдный порядок.По мнению социолога, отмене фиктивных слушаний способствует пассивность общества.— В обществе синдром выученной беспомощности, общество не сопротивляется. Ни на выборы, ни на слушания не ходят. Ну придут трое заинтересованных, их не пустят, остальные спокойно сидят.Он уверен, что в районах и городах также отменят слушания по бюджетам, или переведут их в онлайн.— Перенесут все в интернет, мол, присылайте предложения на почту, а публиковать их мы не обязаны. Мы живем в оккупированном государстве: оккупанты — это наша бюрократия.Делает все, чтобы не помогать, а противодействовать народу. Не нужны мы им ни на слушаниях, ни на выборах. Для галочки проведут, по телевизору скажут, что все нормально. Все атрибуты есть, но в реальности механизм не работает.