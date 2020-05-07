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Арсен Нуриджанов: «Не нужны мы им ни на слушаниях, ни на выборах»

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Курултай отменил проведение публичных слушаний по проекту регионального бюджета на следующий год. Доктор социологических наук Арсен Нуриджанов считает, что де-факто слушания были отменны уже давно, превратившись в спектакль, который в прошлом году нарушили члены уфимского штаба политика Алексея Навального.

Арсен Нуриджанов: «Не нужны мы им ни на слушаниях, ни на выборах»


— Фактически их и так отменили, они не работали давно, просто придали этому правовые рамки, чтобы не мучится, не впускать, отсеивать – да, вообще, проще отменить, — заявил Нуриджанов в эфире «Эха». — Сначала в фикцию перевели, затем в фарс, потом и вовсе отменили. У них все фикция, не для того чтобы работало, а чтобы соблюсти рептилойдный порядок.

По мнению социолога, отмене фиктивных слушаний способствует пассивность общества.

— В обществе синдром выученной беспомощности, общество не сопротивляется. Ни на выборы, ни на слушания не ходят. Ну придут трое заинтересованных, их не пустят, остальные спокойно сидят.

Он уверен, что в районах и городах также отменят слушания по бюджетам, или переведут их в онлайн.

— Перенесут все в интернет, мол, присылайте предложения на почту, а публиковать их мы не обязаны. Мы живем в оккупированном государстве: оккупанты — это наша бюрократия.

Делает все, чтобы не помогать, а противодействовать народу. Не нужны мы им ни на слушаниях, ни на выборах. Для галочки проведут, по телевизору скажут, что все нормально. Все атрибуты есть, но в реальности механизм не работает.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 05.06.2020, 10:35 | Автор: юнг
    Публикации: 161 | Комментарии: 40039 | Рейтинг: +5164,3
..................По поводу "дела дознавательницы"
= Прокуратура и потерпевшая подали жалобу. Решение коллегии ВС РБ будет отменено.
Комментарии бабки возмутительны и омерзительны.



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  • Гость
  •  
  • 2 | 05.06.2020, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..........." В обществе синдром выученной беспомощности, общество не сопротивляется. Ни на выборы, ни на слушания не ходят. Ну придут трое заинтересованных, их не пустят, остальные спокойно сидят......."
=====================================================
Вывод правильный ! Потому что в России живет катастрофически трусливый народ ! И если скажут , что неее , мы же герои победили фашистов в ВОВ 41 - 45 гг , это только отчасти правда ! Тогда победило государство СССР с 15 союзными государствами !
Отдельно РСФСР была бы уничтожена или предана , вдобавок если бы страной еще управлял какой нибудь русский товарищ .



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5

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  • 3 | 05.06.2020, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 05.06.2020, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..........." В обществе синдром выученной беспомощности, общество не сопротивляется. Ни на выборы, ни на слушания не ходят. Ну придут трое заинтересованных, их не пустят, остальные спокойно сидят......."
=====================================================
Вывод правильный ! Потому что в России живет катастрофически трусливый народ ! И если скажут , что неее , мы же герои победили фашистов в ВОВ 41 - 45 гг , это только отчасти правда ! Тогда победило государство СССР с 15 союзными государствами !
Отдельно РСФСР была бы уничтожена или предана , вдобавок если бы страной еще управлял какой нибудь русский товарищ .
____________________________________
скажи что народ быдлоооо...так проще
турк



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  • 4 | 05.06.2020, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Доктор социологических наук Арсен Нуриджанов считает, что де-факто слушания были отменны уже давно, превратившись в спектакль,
===================================
Эка новость!

Сказал Шекспир: "Весь мир - театр, а люди в нем - актеры!
Кто плут, кто - шут, а кто простак, мудрец или герой".
А потому, а потому оставьте ваши споры –
Ищите в жизни свою роль, лепите образ свой.
- - - - - -
Но иногда, да, иногда - ведь в жизни все бывает! –
Присвоит кто-нибудь себе украденную роль.
Господь таких, найдя, клеймит... Судьба их раздевает,
И убеждается народ, что голым был король.
- - - - - - - -
Юрий Евсеев



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  • 5 | 05.06.2020, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Посмотрите в окно на дворе 37-Й
===================================
Следственный комитет (СК) России в рамках расследуемого уголовного дела, предъявил Николаю Платошкину обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков) и ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Указанные статьи предусматривают наказание от 3 до 10 лет лишения свободы. - Судом рассмотрено ходатайство следствия и отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
ЖЕЖАВЮ...



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  • 6 | 05.06.2020, 12:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68349 | Рейтинг: +11931
1 | 05.06.2020, 10:35 | Автор: юнг
.По поводу "дела дознавательницы"
= Прокуратура и потерпевшая подали жалобу. Решение коллегии ВС РБ будет отменено.
__________________________________
Угу - и результаты экспертизы, где обнаружены днк только Яромчука и множества неидентифицированных лиц - тоже)))))))))))))))))

Старый пидорас по кличке доцент - продолжает делать хорошую мину при плохой игре - то есть при явном и очевидном проигрыше.
В его колоде не осталось тузов, козырей - одни шестерки на руках))))



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  • 7 | 05.06.2020, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Трусливость и раболепство не во всех регионах.В Красноярске толпы людей вышли несмотря ни на что на защиту Быкова . Кому интересно ,посмотрите в ютубе и убедитесь



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  • 8 | 05.06.2020, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 05.06.2020, 12:15 | Автор:

Посмотрите в окно на дворе 37-Й
===============================================
Ложь ,клевета , гонения на инакомыслящих и честных людей
со стороны ФСБ и Полицейщины РФ только усиливается !
Интересно во сколько обходится бюджету РФ содержание
полицейских , ФСБ , прокуратуры , судей , если на
содержание
только одной " Росжандармерии " заложено в бюджет
этого 2 020 года 251 миллиард рублей !



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  • 9 | 05.06.2020, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 05.06.2020, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..........." В обществе синдром выученной беспомощности, общество не сопротивляется. Ни на выборы, ни на слушания не ходят. Ну придут трое заинтересованных, их не пустят, остальные спокойно сидят......."
=====================================================
Вывод правильный ! Потому что в России живет катастрофически трусливый народ ! И если скажут , что неее , мы же герои победили фашистов в ВОВ 41 - 45 гг , это только отчасти правда ! Тогда победило государство СССР с 15 союзными государствами !
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А покажи того, кто сказал, что победили исключительно россияне? Очень Опытный



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1

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  • 10 | 05.06.2020, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 05.06.2020, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отдельно РСФСР была бы уничтожена или предана , вдобавок если бы страной еще управлял какой нибудь русский товарищ .
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ История не имеет сослагательного наклонения и это не известно только совершенно не образованному! Очень Опытный



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1

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  • 11 | 05.06.2020, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 05.06.2020, 12:34 | Автор:

________ История не имеет сослагательного наклонения и это не известно только совершенно не образованному! Очень Опытный
===========================================
Слушай " цензор " ты свой " образованный " умишко , если можешь
используй для каких -то умных анализов по поставленным и обсуждаемым темам .
Ты похож на дундука - специалиста , живущего на критике чужих
идей и мыслей !
Свои сопливые мысли излагай по видению жизни !



Оценили
0

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  • Гость
  •  
  • 12 | 05.06.2020, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С одной стороны он и прав, нечего создавать видимость публичных слушаний. Содержание бюджета даже некоторые экономисты с трудом понимают, т.к. он написан не на народном языке (скорее всего специально), статьи расходов не имеют расшифровок (сколько сувениров купят). Если бы изложили на общедоступном языке, то народ поймёт и будет много вопросов. Сами подумайте, например, доплата врачам по коронавирусу, сначала издали указ платить за отработанное время, как только начали считать минуты, чиновники тут же начали сами себе противоречить, что это нужно не так понимать. Нет там грамотных депутатов.



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  • 13 | 05.06.2020, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 05.06.2020, 12:32 | Автор:

__ А покажи того, кто сказал, что победили исключительно россияне? Очень Опытный
==================================================
Были и такие политики которые говорили , что победили в ВОВ
исключительно россияне !

Путин опять украл Победу у советского народа
09:40 10.05.2012 в рубрике Политика

........" СМИ не раз писали о том, что, выступая 9 мая перед Парадом Победы на Красной площади, он ни разу не произнес дорогих каждому фронтовику слов: «Победа советского народа в Великой Отечественной войне над фашистской Германией».

............Слушая его, совершенно невозможно было понять, кто с кем воевал в 1941-45 гг. Нет в его речах слов «советский народ», "Красная армия", «СССР», «фашистская Германия». Про товарища Сталина я уже не говорю. Г-да Путин с Медведевым боятся его, как огня. По их мнению, армия дошла до Берлина без всякого участия Ставки Верховного Главнокомандующего. И даже вопреки его воле.....
...Слушаешь Путина - сплошные увертки. «Наш народ», «наша страна», «враг», «великая Победа».

Молчит и о том, что это была общая Победа всех народов СССР над гитлеровской Германией, на стороне которой воевала вся порабощенная Европа. Для фашистов украинец и киргиз, молдаванин и грузин - все были "русскими".".

newsland.com›user…putin-opiat-ukral-pobedu…naroda…



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3

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  • 14 | 05.06.2020, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 05.06.2020, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 05.06.2020, 12:34 | Автор:

________ История не имеет сослагательного наклонения и это не известно только совершенно не образованному! Очень Опытный
===========================================
Слушай " цензор " ты свой " образованный " умишко , если можешь
используй для каких -то умных анализов по поставленным и обсуждаемым темам .
Ты похож на дундука - специалиста , живущего на критике чужих
идей и мыслей !
Свои сопливые мысли излагай по видению жизни !
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Куйню не пиши, тогда и критиковать её не придётся! Очень Опытный



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0

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  • 15 | 05.06.2020, 15:01 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 05.06.2020, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 05.06.2020, 12:32 | Автор:

__ А покажи того, кто сказал, что победили исключительно россияне? Очень Опытный
==================================================
Были и такие политики которые говорили , что победили в ВОВ
исключительно россияне !

Путин опять украл Победу у советского народа
09:40 10.05.2012 в рубрике Политика

........" СМИ не раз писали о том, что, выступая 9 мая перед Парадом Победы на Красной площади, он ни разу не произнес дорогих каждому фронтовику слов: «Победа советского народа в Великой Отечественной войне над фашистской Германией».

............Слушая его, совершенно невозможно было понять, кто с кем воевал в 1941-45 гг. Нет в его речах слов «советский народ», "Красная армия", «СССР», «фашистская Германия». Про товарища Сталина я уже не говорю. Г-да Путин с Медведевым боятся его, как огня. По их мнению, армия дошла до Берлина без всякого участия Ставки Верховного Главнокомандующего. И даже вопреки его воле.....
...Слушаешь Путина - сплошные увертки. «Наш народ», «наша страна», «враг», «великая Победа».

Молчит и о том, что это была общая Победа всех народов СССР над гитлеровской Германией, на стороне которой воевала вся порабощенная Европа. Для фашистов украинец и киргиз, молдаванин и грузин - все были "русскими".".
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Это то, как что поняли либерасты, т.е. куйня! Ты прямую речь дай, где конкретно сказано, что победили исключительно россияне! Очень Опытный



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  • 16 | 05.06.2020, 15:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 05.06.2020, 14:58 |

__ Куйню не пиши, тогда и критиковать её не придётся! Очень Опытный
===========
15 | 05.06.2020, 15:01 | Автор:
__ Это то, как что поняли либерасты, т.е. куйня! Ты прямую речь дай, где конкретно сказано, что победили исключительно россияне! Очень Опытный
================================================
В общем в этих ответах ОО Заяца , вся твоя поджопная натура !
Все корчишь из себя честную прости тетку ? Не надо ! Мы знаем !



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  • 17 | 05.06.2020, 15:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 05.06.2020, 15:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 05.06.2020, 14:58 |

__ Куйню не пиши, тогда и критиковать её не придётся! Очень Опытный
===========
15 | 05.06.2020, 15:01 | Автор:
__ Это то, как что поняли либерасты, т.е. куйня! Ты прямую речь дай, где конкретно сказано, что победили исключительно россияне! Очень Опытный
================================================
В общем в этих ответах ОО Заяца , вся твоя поджопная натура !
Все корчишь из себя честную прости тетку ? Не надо ! Мы знаем !
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Твои знания, вернее их отсутствие, прекрасно видны! А мы это кто? Мания величия присутствует! Очень Опытный



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  •  
  • 18 | 05.06.2020, 15:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68349 | Рейтинг: +11931
Для хрбшек и О_Ошек:


Евгений Ройзман
@roizmangbn

Ещё подсказка.
Если ты идёшь на голосование - значит ты признаёшь эту процедуру законной.
Ты можешь голосовать против, но если ты пришёл - ты подтвердил законность происходящего.



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1

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  •  
  • 19 | 05.06.2020, 16:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 05.06.2020, 15:49 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68347 | Рейтинг: +11931,6
Для хрбшек и О_Ошек:


Евгений Ройзман
@roizmangbn

Ещё подсказка.
Если ты идёшь на голосование - значит ты признаёшь эту процедуру законной.
Ты можешь голосовать против, но если ты пришёл - ты подтвердил законность происходящего.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! А ты считаешь процедуру голосования незаконной? Предлагаешь власть менять революциями и переворотами? Тебя с такими комментами давно уже Магадан ждёт! Совсем либерасты с дуба съехали от злобы! Очень Опытный



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3

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  • 20 | 05.06.2020, 16:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 05.06.2020, 15:44 | Автор:

__ Твои знания, вернее их отсутствие, прекрасно видны! А мы это кто? Мания величия присутствует! Очень Опытный
===============================================
Эхмаа ! Просто грешно смеяться над тобой ! Я же говорил тебе выше

14 | 05.06.2020, 14:58 |
ЧИТАЙ .
......" Ты похож на дундука - специалиста , живущего на критике чужих
идей и мыслей !
Свои сопливые мысли излагай по видению жизни !..."
А то апломба до хера , просто " Гений "
а ума только на критику чужих высказываний !
На службе , не место тупым , тем более в " конторе ".



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