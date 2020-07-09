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Защитники Куштау допрыгаются

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Ростислав Мурзагулов: Те, кто пытается спекулировать и изображать народный бунт – они свое получат. Они допрыгаются.

Защитники Куштау допрыгаются


Комментируя ситуацию на шихане Куштау, председатель совета директоров АО «Башинформ Ростислав Мурзагулов заявил, что остался на прежних позициях.

— Что они хотят услышать от меня? То, что они подпевают там кому-то, кто пытался свое альтернативное содовое производство сделать. Никто не даст Стерлитамаку просесть, никто не даст бюджету республику просесть миллиардов на десять. Или на пять, если будет вводиться другое содовое производство, как они предлагают. Достоянием гласности является факт, что там пытались сделать другое содовое производство – загадить еще один красивый наш природный объект. Гумеровское ущелье ничем не хуже, чем шиханы. Что у нас, нефтяные заводы ничего не загаживают? Давайте в своих рассуждениях дойдем, что сами люди 90 процентов живой среды истребили на планете, давайте людей запретим. Это же бред сивой кобылы, что они говорят. Успокойтесь уже с этим, если вы не хотите в своей истерике дойти до противозаконных действий, за которые вас просто посадят. Я могу себе представить, что случится со Стерлитамаком, если там лет на пять не будет «Соды» — мы получим фавелы в Стерлитамаке. Этот завод – ключевой момент для Стерлитамака.

Он заявил, что противники разработки шиханов вынуждают открыть гумеровское месторождение.

— Которое уже куплено другими, кстати. Отличное решение. Пусть этот олигарх уедет, пусть приедет другой олигарх и разбогатеет за счет того, что уничтожит красивое место, а здесь-то они хотя бы работают. Для меня очень понятна их примитивная история.

Он отверг саму мысль использования других технологических методик производства соды.

— Если пойти по одному из этих альтернативных вариантов – на несколько лет всё остановится, на несколько лет мы Стерлитамак засунем в черную дыру, этого никто не даст сделать. Этого не даст сделать не то что Хабиров, а вся остальная думающая республика, и этот разговор надо закончить. Те, кто пытается спекулировать и изображать народный бунт – они свое получат. Они допрыгаются.

Мурзагулов не считает неприемлемым, что бенефициары предприятия живут заграницей.

— Мне все равно, где бенефициары находятся. Есть работающее производство, есть налоги, есть поверх этих налогов 700 млн рублей на развитие республики, плюс есть договорённость, что горнолыжку новую построят. Есть бизнес, он зарабатывает, можно всех бизнесменов не любить, ну давайте все ларьки закроем. Давайте все производства закроем, все металлургические комбинаты. Ими всеми руководят люди, у которых есть активы за рубежом.

Сделаем это и будем сидеть на красивой территории и сосать лапу.

Он уверен, что финансирования «БСК» хватит на компенсацию вреда от производства.

— На эти 700 млн в год можно вполне восстановить даже больше, чем они там испортят. Конечно что-то испортят. Но на эти 700 мы будем восстанавливать. Там построим шикарный геопарк. Которого в мире нет нигде, куда люди будут ездить отдыхать.

В конце июля в эфире “Эха” глава минприроды Урал Искандаров примером негативного воздействия производственных предприятий на экологию Башкирии привел загрязнение Белой «Башкирской содовой компанией», основное производственное отделение которой расположено в Стерлитамаке. По его словам, более 90% вредных веществ в реке — итог деятельности «БСК».

— Лично для меня это было странное заявление. Министр, либо не подумавши это сказал, либо еще что-то. Честно я не понял этого заявления, может он высказался как-то нечетко. Меня он не убедил этим заявлением.

Ранее на портале Lenta.ru появилась публикация, описывающая жизнь бенефициаров «БСК» во Франции. Мурзагулов не стал оценивать факты из статьи.

— Такая публикация… ценник на которую можно вешать красивый, в долларах. Кто-то борется за какую-то альтернативу. Какая-то грызня среди олигархов идет. Я не хочу в ней участия принимать. Я не за одних и не за других. Я за то, чтобы республика жила нормально, и не было вот этих инсинуаций, крысиных бегов.

Он признает, что жители деревни Урняк рядом с Куштау после начала разработки испытают дискомфорт.

— Я говорил всем, кто связан с «БСК», что они должны обеспечить нормальную жизнь населенных пунктов, окружающих гору. Я знаком с социологией.

Единственные, кому до этого есть дело – жители окрестных поселков, потому что рядом с ними будут ездить «БелАЗы». Естественно, они должны обеспечить комфортную жизнь этих людей, они должны прийти к этим людям. Понятия не имею, почему не пришли. Я говорил с ними много раз, мне просто интересно, когда придут, хотите, завтра еще раз позвоню.

Эхо Москвы
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  • 1 | 07.08.2020, 08:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошо говорит, но народ все равно гору будет спасать.



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  • Участник
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".......Я могу себе представить, что случится со Стерлитамаком, если там лет на пять не будет «Соды» — мы получим фавелы в Стерлитамаке. Этот завод – ключевой момент для Стерлитамака........"
==================================
вот так
Не хотите соды - получите фавелы.

Им посильно свалить с ног любой бизнес, они в состоянии уничтожить в зародыше любое производство.



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  • Участник
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"..... Никто не даст Стерлитамаку просесть, никто не даст бюджету республику просесть миллиардов на десять......"

=========================
- о как!
Никто не даст просесть распиловщикам бюджета республики миллиардов на десять.....



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3

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  • 4 | 07.08.2020, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Те, кто пытается спекулировать и изображать народный бунт – они свое получат. Они допрыгаются.
==========================================
Тут "бабушка надвое сказала", и еще не известно "кто допрыгается и кто свое получит"....



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5

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  • 5 | 07.08.2020, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мурзагулов требует разработки (кто он такой?) шихан избегая ответ на главный вопрос - а что далее? Кончают шиханы - недолго, лет через пять, а что дальше? Где в это время будет мурзагулов? Отлеживаться на багамах? Пить кофе в Австрии? Или потребует разработки новых шихан? Мы так всю Башкирию изроем ради неизвестных кукловодов со счетами за рубежом. Специалисты давно уже говорят - разрабатывайте новые технологии. Смотрите в будущее, используйте науку, учитесь у других, примеров в мире масса, иначе через несколько лет стерлитамакцы потеряв окончательно БСК проглянут и хабирова и мурзагулова



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  • 6 | 07.08.2020, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Таким проституткам хочется дать собачью кличку и плюнуть на рожу. А этот блудный говорят, вообще появился от известного украл бездарного



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  • 7 | 07.08.2020, 11:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68796 | Рейтинг: +11861
Лживая сука! О каких фавелах можно вести речь, если на Соде работает 2 тыщи человек и не только стерлитамакцев, но и из поселков вокруг Шахтау и Куштау?
А в городе живет 276 тыщ!!! Плюс население этих поселков.
У нас в Меркурии(бывший Колхозный рынок) - поди больше работает!
Мерзавцы - лгут ради своей корысти!



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  • 8 | 07.08.2020, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну что, граждане тунеядцы, алкоголики и наркоманы.
Я вас предупреждал, что гадий радикович своих слов на ветер не бросает.
Зверек подкрался к горе и гора будет работать на благо всего росс-го народа.
Правильно вещает голова мурзика, дождетесь вы, бабуины.



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  • 9 | 07.08.2020, 12:16 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31646 | Рейтинг: -712,7
"другое содовое производство,"
----------------------
Другое - не другое, а тратить сырье на примитивный продукт - соду, все равно что, как говаривал химический мэтр Менделеев - все равно что топить ассигнациями.

Чем чайную соду, из сырья можно было бы делать более технологичную продукцию. Типа стекольной. Чем хуже Гусь-Хрустального? И не банки-бутылки, а башкирский хрусталь



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  • 10 | 07.08.2020, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мурзагулов - образец "знатока" во всех отраслях ))) Жаль,фитиль теперь не выпускают. Был бы постоянным "героем" в передаче.



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  • 11 | 07.08.2020, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а кому нужен ваш хрусталь



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  • 12 | 07.08.2020, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— На эти 700 млн в год можно вполне восстановить даже больше, чем они там испортят. Конечно что-то испортят. Но на эти 700 мы будем восстанавливать. Там построим шикарный геопарк. Которого в мире нет нигде, куда люди будут ездить отдыхать.
==================
"Весь мир насилья мы разрушим а потом...." а потом хоть трава не расти.
Это уже мы проходили. Ломать не строить, но зато какие перспективы - 700млн
растащить, затем объяснить почему не построили эти воздушные замки будет некому-слиняют как УкРАЛ, Курманаев....



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  • 13 | 07.08.2020, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 07.08.2020, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...растащить, затем объяснить почему не построили эти воздушные замки будет некому-слиняют как УкРАЛ, Курманаев....

++++++++++++++++++
и останутся безнаказанными как экстрямисты- уголовники уфагубОВЦЫ



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  • 14 | 07.08.2020, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
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700 лямов и фавелы? кхм... ФК Уфа обходится бюджету 1.6 лярда
турк



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  • 15 | 07.08.2020, 14:10 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 07.08.2020, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мурзагулов требует разработки (кто он такой?)... Где в это время будет мурзагулов? Отлеживаться на багамах? Пить кофе в Австрии? ...
================================================
"Отлёживаться" и пить чифирь они будут в Магадане.

И-2



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  • 16 | 07.08.2020, 14:28 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31646 | Рейтинг: -712,7
11 | 07.08.2020, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а кому нужен ваш хрусталь
----------------------
А сода тебе нужна? А Башкирия?
Но Башкирии точно не нужон. Сода тоже обошлась бы без тебя



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  • 17 | 07.08.2020, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
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.........." Ростислав Мурзагулов: Те, кто пытается спекулировать и изображать народный бунт – они свое получат. Они допрыгаются........"
===================================================
Иж ты, как страшно грозиться !
Ну и подлец , ну и егоза .



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  • 18 | 07.08.2020, 14:46 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 07.08.2020, 14:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 07.08.2020, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мурзагулов требует разработки (кто он такой?)... Где в это время будет мурзагулов? Отлеживаться на багамах? Пить кофе в Австрии? ...
================================================
"Отлёживаться" и пить чифирь они будут в Магадане.

И-2
=====
Такие обычно у параши. Так что не чифирь им, а ...



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  • 19 | 07.08.2020, 17:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Гелоги утверждают есть ещё два месторождения: в Белорецке и главное освоенное месторождение с Ж/Д в Сибае. Бери не хочу, без каких-либо проблемм!



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