Защитники Куштау допрыгаются

Ростислав Мурзагулов: Те, кто пытается спекулировать и изображать народный бунт – они свое получат. Они допрыгаются.Комментируя ситуацию на шихане Куштау, председатель совета директоров АО «Башинформ Ростислав Мурзагулов заявил, что остался на прежних позициях.— Что они хотят услышать от меня? То, что они подпевают там кому-то, кто пытался свое альтернативное содовое производство сделать. Никто не даст Стерлитамаку просесть, никто не даст бюджету республику просесть миллиардов на десять. Или на пять, если будет вводиться другое содовое производство, как они предлагают. Достоянием гласности является факт, что там пытались сделать другое содовое производство – загадить еще один красивый наш природный объект. Гумеровское ущелье ничем не хуже, чем шиханы. Что у нас, нефтяные заводы ничего не загаживают? Давайте в своих рассуждениях дойдем, что сами люди 90 процентов живой среды истребили на планете, давайте людей запретим. Это же бред сивой кобылы, что они говорят. Успокойтесь уже с этим, если вы не хотите в своей истерике дойти до противозаконных действий, за которые вас просто посадят. Я могу себе представить, что случится со Стерлитамаком, если там лет на пять не будет «Соды» — мы получим фавелы в Стерлитамаке. Этот завод – ключевой момент для Стерлитамака.Он заявил, что противники разработки шиханов вынуждают открыть гумеровское месторождение.— Которое уже куплено другими, кстати. Отличное решение. Пусть этот олигарх уедет, пусть приедет другой олигарх и разбогатеет за счет того, что уничтожит красивое место, а здесь-то они хотя бы работают. Для меня очень понятна их примитивная история.Он отверг саму мысль использования других технологических методик производства соды.— Если пойти по одному из этих альтернативных вариантов – на несколько лет всё остановится, на несколько лет мы Стерлитамак засунем в черную дыру, этого никто не даст сделать. Этого не даст сделать не то что Хабиров, а вся остальная думающая республика, и этот разговор надо закончить. Те, кто пытается спекулировать и изображать народный бунт – они свое получат. Они допрыгаются.Мурзагулов не считает неприемлемым, что бенефициары предприятия живут заграницей.— Мне все равно, где бенефициары находятся. Есть работающее производство, есть налоги, есть поверх этих налогов 700 млн рублей на развитие республики, плюс есть договорённость, что горнолыжку новую построят. Есть бизнес, он зарабатывает, можно всех бизнесменов не любить, ну давайте все ларьки закроем. Давайте все производства закроем, все металлургические комбинаты. Ими всеми руководят люди, у которых есть активы за рубежом.Сделаем это и будем сидеть на красивой территории и сосать лапу.Он уверен, что финансирования «БСК» хватит на компенсацию вреда от производства.— На эти 700 млн в год можно вполне восстановить даже больше, чем они там испортят. Конечно что-то испортят. Но на эти 700 мы будем восстанавливать. Там построим шикарный геопарк. Которого в мире нет нигде, куда люди будут ездить отдыхать.В конце июля в эфире “Эха” глава минприроды Урал Искандаров примером негативного воздействия производственных предприятий на экологию Башкирии привел загрязнение Белой «Башкирской содовой компанией», основное производственное отделение которой расположено в Стерлитамаке. По его словам, более 90% вредных веществ в реке — итог деятельности «БСК».— Лично для меня это было странное заявление. Министр, либо не подумавши это сказал, либо еще что-то. Честно я не понял этого заявления, может он высказался как-то нечетко. Меня он не убедил этим заявлением.Ранее на портале Lenta.ru появилась публикация, описывающая жизнь бенефициаров «БСК» во Франции. Мурзагулов не стал оценивать факты из статьи.— Такая публикация… ценник на которую можно вешать красивый, в долларах. Кто-то борется за какую-то альтернативу. Какая-то грызня среди олигархов идет. Я не хочу в ней участия принимать. Я не за одних и не за других. Я за то, чтобы республика жила нормально, и не было вот этих инсинуаций, крысиных бегов.Он признает, что жители деревни Урняк рядом с Куштау после начала разработки испытают дискомфорт.— Я говорил всем, кто связан с «БСК», что они должны обеспечить нормальную жизнь населенных пунктов, окружающих гору. Я знаком с социологией.Единственные, кому до этого есть дело – жители окрестных поселков, потому что рядом с ними будут ездить «БелАЗы». Естественно, они должны обеспечить комфортную жизнь этих людей, они должны прийти к этим людям. Понятия не имею, почему не пришли. Я говорил с ними много раз, мне просто интересно, когда придут, хотите, завтра еще раз позвоню.