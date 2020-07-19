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«А мне плевать на БСК. Так можно пожалеть и истребителей амурских тигров»

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А мне плевать на БСК. Это одна из частных компаний для извлечения прибыли, коих сотни тысяч. Так можно пожалеть и истребителей амурских тигров. Им ведь тоже на что-то надо жить.

«А мне плевать на БСК. Так можно пожалеть и истребителей амурских тигров»


«В Башкирии достаточно альтернативных месторождений для БСК, позволяющих сохранить шиханы»

Уфимский геолог разоблачил очередные доводы «Соды» об использовании Торатау и Куштау.

АО «Сырьевая компания», входящее в структуру БСК, получило лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых на Куштау, которое глава Башкортостана Радий Хабиров отдал содовикам вместо Торатау. Теперь Башкирская содовая компания добилась права разработки шихана, расположенного в Стерлитамакском и Ишимбайском районах РБ. Общественность эта новость, мягко говоря, не обрадовала. Тогда промышленники через различные ресурсы вновь начали рассказывать об отсутствии альтернативных месторождений для добычи сырья, сохранения производства и «неуникальности» шиханов. Ответ «Соде» дал завкафедрой геологии и полезных ископаемых БашГУ, к. г.-м.н. Исхак Фархутдинов в авторской колонке, написанной для «Реального времени».

Наш колумнист изучил доводы БСК и привел свои контраргументы.

На днях представители Башкирской содовой компании (БСК) подтвердили получение лицензии на разработку шихана Куш-Тау (Куштау).

Необходимость Куш-Тау для содового производства и невозможность использования альтернативных месторождений известняка БСК аргументирует четырьмя основными доводами:

Расстояние транспортировки в 60 км и более нерентабельно для производства соды.

Разработка альтернативных месторождений значительно понизит рентабельность, и предприятие закроется.

Содержание диоксида кремния (SiO2) в альтернативных месторождениях превышает допустимые 0,5%, прописанные в технических условиях БСК (ТУ 5743-008-86142347-2012).

Шиханы неуникальны.

Разберем каждый аргумент.

1. Расстояние транспортировки в 60 км и более нерентабельно для производства

Первый аргумент — большое расстоянии транспортировки сырья (60 км и более) сделает производство нерентабельным и не позволит конкурировать с иностранными производителями. Альтернативные месторождения располагаются на расстоянии от 60 до 500 км до содового производства.

Возникает вопрос: как работает в Пермском крае Березниковский содовый завод (принадлежит той же группе компаний «Башхим», что и БСК), который транспортирует известняк с Чаньвинского месторождения на расстояние 85 км? Как работает Крымский содовый завод, который привозит известняк с Баксанского месторождения за 120 км?

В рекомендациях Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по итогам 30-го (133-го) выездного заседания в Республике Башкортостан 25—28 марта 2019 года говорится: «В открытых источниках имеются данные о том, что доля известняка в себестоимости кальцинированной соды составляет не более 3,2%. Соответственно, увеличение расстояния транспортировки известняка не должно привести к значительному увеличению себестоимости соды».

2. Разработка альтернативных месторождений значительно понизит рентабельность, и предприятие закроется

Сравним рентабельность других крупных компаний по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) и операционной рентабельности.

Рентабельность БСК выше, чем у таких гигантов, как «Лукойл» и «Роснефть», и чем у аналогичного содового завода в Германии. Использование альтернативных месторождений известняка в худшем случае снизит рентабельность до 10—15% при этом компания останется прибыльной.

3. Содержание SiO2 (диоксида кремния) в альтернативных месторождениях превышает допустимые

Повышенное содержание вредных примесей (SiO2, MgCO3 и др.) приводит к образованию «спёков» в печах и их поломке. Известняк из альтернативных месторождений (Пугачевского — запасы около 50 млн т, Худолазовского — запасы 42 млн т и др.) отвечает параметрам БСК, за исключением содержания SiO2. Например, содержание SiO2 в известняках Худолазовского месторождения составляет 1,02%, при допустимом значении 0,5 % в ТУ 5743-008-86142347-2012.

Стоит отметить, что запасы известняка шихана Шах-Тау (Шахтау), из которого на данный момент добывают известняк для производства соды, подсчитаны по кондициям, утвержденным Государственной комиссией по запасам СССР в 1968 году, и содержание SiO2 в известняке «для производства соды и цемента» не должно превышать 3%. Производство соды с использованием известняков, разведанных по данным параметрам, не приводит к каким-либо катастрофам.

Приведено в сокращении.

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  • Гость
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  • 1 | 16.08.2020, 07:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин уходи!



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  • Гость
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  • 2 | 16.08.2020, 09:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«В Башкирии достаточно альтернативных месторождений для БСК, позволяющих сохранить шиханы»!!!!!!!!!!!!!!



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  • 3 | 16.08.2020, 10:10 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 70 | Комментарии: 664 | Рейтинг: +199,8
Дело тут не в наличии или отсутствии альтернативных месторождений. Ну, допустим они забрали эти шиханы. Однако, сырье от этих шиханов тоже ведь не безгранично. Лет через 20-30 опять возникнет проблема сырья для БСК. Проблема возникнет, а чудо-шиханов уже не будет.



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  • 4 | 16.08.2020, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Беда страны - все ставленники -временщики,им только свои закрома пополнить, а там трава не расти, их потомки ,да и сами будущее свое не связывают со страной, для них она -лишь источник личного обогащения.



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  • 5 | 16.08.2020, 11:12 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14980 | Рейтинг: -2149
Вы видели завод БСК?
Допотопный, грязный, воняющий, со снующими туда-сюда вагонетками. Как будто из хроники времен строителей Магнитки. 40-50 годы прошлого столетиях.
Хозяева даже в его внешний вид, имидж не желают вкладываться.
И нас хотят убедить, что это чудище - достояние республики.
Да и налогов он даёт всего 1,2 процента. Даже пивзавод Эфес даёт в 2 раза больше налогов.



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  • Участник
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  • 6 | 16.08.2020, 11:15 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14980 | Рейтинг: -2149
Успеет ли БСК разработать Куштау или завод сдохнет раньше?
От старости.
Заодно похоронив под своими развалинами работников.



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  • 7 | 16.08.2020, 11:20 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4938 | Рейтинг: -747,8
Гору Магнитка уничтожили. Теперь там хоронят ядовитые отходы от комбината. Шахтау уничтожили и там ядовитое озеро... вывод очевиден мы здесь живём, а хозяева в за бугром.



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  • 8 | 16.08.2020, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 16.08.2020, 07:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Путин уходи!
__________________________
Может сам куда срулишь, к Натанхую например?



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  • 9 | 16.08.2020, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 16.08.2020, 09:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

«В Башкирии достаточно альтернативных месторождений для БСК, позволяющих сохранить шиханы»!!!!!!!!!!!!!!
_______________________________________________________
Думаешь там нет жителей не желающих жить на корном производстве? Может мусор свой соседям через забор перекидывать будешь?



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  • 10 | 16.08.2020, 14:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68931 | Рейтинг: +11857,5
Думаешь там нет жителей не желающих жить на корном производстве? Может мусор свой соседям через забор перекидывать будешь?
_______________________________
Худолазское месторождение заброшено. Там никто не возражает из сибайских. Оно все равно уже начато давно в разработке. Просто сейчас законсервировано и продается всего-то за 155 лямов - с подъездными ЖД и авто путями, со всей инфраструктурой - корпусами и сооружениями. Его вполне хвати на время пока Сода будет перепрофилироваться(нужно заставить переходить на современные технологии без разрушения природы!) на безизвестняковые технологии по производству соды - из СО2



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  • 11 | 16.08.2020, 14:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 16.08.2020, 14:14 | Автор: Кухарка
Публикации: 1350 | Комментарии: 68931 | Рейтинг: +11857,2
Думаешь там нет жителей не желающих жить на корном производстве? Может мусор свой соседям через забор перекидывать будешь?
_______________________________
Худолазское месторождение заброшено. Там никто не возражает из сибайских. Оно все равно уже начато давно в разработке. Просто сейчас законсервировано и продается всего-то за 155 лямов - с подъездными ЖД и авто путями, со всей инфраструктурой - корпусами и сооружениями
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Интересно бы узнать кому оно принадлежит и кто его ему отдал и на каких основаниях! Очень Опытный



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  • 12 | 16.08.2020, 19:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Путин уходи"

- Хабиров становись к стенке! Вместе с женой! Приговор зачитать!!



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  • 13 | 16.08.2020, 19:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
""«В Башкирии достаточно альтернативных месторождений для БСК, позволяющих сохранить шиханы»!!!!!!!!!!!!!!""

- В Австралии достаточно месторождений БСК. УРА!!! Хабирова к стенке!



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  • 14 | 16.08.2020, 19:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так можно пожалеть и истребителей амурских тигров»

- И Терешкову которая всю жизнь дурочку валяла.



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  • 15 | 16.08.2020, 19:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"""Путин уходи!
__________________________
Может сам куда срулишь, к Натанхую например?"""


- А может лучше ты? Пока твой кабаний черепок цел?



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  • 16 | 16.08.2020, 19:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Худолазское месторождение заброшено. Там никто не возражает из сибайских.
__________________________________________________
Вы как дети прям. Возражения появятся когда денежки закрутятся. Вот тогда и сакральность, и экология, и оставить потомкам начнется. И песенки слезливые и ОМОН. Пока торговаться не очем просто.



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  • 17 | 16.08.2020, 19:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 16.08.2020, 19:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

"""Путин уходи!
__________________________
Может сам куда срулишь, к Натанхую например?"""


- А может лучше ты? Пока твой кабаний черепок цел?

_______________________________________________
Сам не напугайся, кругломордый



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  • 18 | 16.08.2020, 19:42 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 16.08.2020, 19:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

"Путин уходи"

- Хабиров становись к стенке! Вместе с женой! Приговор зачитать!!


_____________________________________________________
Жена при чем? Комплексы, не дают?



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  • 19 | 16.08.2020, 19:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
U3юминка!
Чтоб вам так жилось#!#!
АиФ 10...16.06.2020 гордо сообщил что сын группового насильника несовершеннолетних девочек ну почти премьера РБ но сын не насильник его папик кому следует три квартиры отдал и он деп Курултая задекларировал годовой доход каких-то жалких 115 млн 800 000 рублей.
Вывод:
Да здравствует вечно великий наш Путин!!!
Голосуйте за Путина и он вам больше отстегнет!!÷



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