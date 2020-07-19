«А мне плевать на БСК. Так можно пожалеть и истребителей амурских тигров»

А мне плевать на БСК. Это одна из частных компаний для извлечения прибыли, коих сотни тысяч. Так можно пожалеть и истребителей амурских тигров. Им ведь тоже на что-то надо жить.Уфимский геолог разоблачил очередные доводы «Соды» об использовании Торатау и Куштау.АО «Сырьевая компания», входящее в структуру БСК, получило лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых на Куштау, которое глава Башкортостана Радий Хабиров отдал содовикам вместо Торатау. Теперь Башкирская содовая компания добилась права разработки шихана, расположенного в Стерлитамакском и Ишимбайском районах РБ. Общественность эта новость, мягко говоря, не обрадовала. Тогда промышленники через различные ресурсы вновь начали рассказывать об отсутствии альтернативных месторождений для добычи сырья, сохранения производства и «неуникальности» шиханов. Ответ «Соде» дал завкафедрой геологии и полезных ископаемых БашГУ, к. г.-м.н. Исхак Фархутдинов в авторской колонке, написанной для «Реального времени».Наш колумнист изучил доводы БСК и привел свои контраргументы.На днях представители Башкирской содовой компании (БСК) подтвердили получение лицензии на разработку шихана Куш-Тау (Куштау).Необходимость Куш-Тау для содового производства и невозможность использования альтернативных месторождений известняка БСК аргументирует четырьмя основными доводами:Расстояние транспортировки в 60 км и более нерентабельно для производства соды.Разработка альтернативных месторождений значительно понизит рентабельность, и предприятие закроется.Содержание диоксида кремния (SiO2) в альтернативных месторождениях превышает допустимые 0,5%, прописанные в технических условиях БСК (ТУ 5743-008-86142347-2012).Шиханы неуникальны.Разберем каждый аргумент.1. Расстояние транспортировки в 60 км и более нерентабельно для производстваПервый аргумент — большое расстоянии транспортировки сырья (60 км и более) сделает производство нерентабельным и не позволит конкурировать с иностранными производителями. Альтернативные месторождения располагаются на расстоянии от 60 до 500 км до содового производства.Возникает вопрос: как работает в Пермском крае Березниковский содовый завод (принадлежит той же группе компаний «Башхим», что и БСК), который транспортирует известняк с Чаньвинского месторождения на расстояние 85 км? Как работает Крымский содовый завод, который привозит известняк с Баксанского месторождения за 120 км?В рекомендациях Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по итогам 30-го (133-го) выездного заседания в Республике Башкортостан 25—28 марта 2019 года говорится: «В открытых источниках имеются данные о том, что доля известняка в себестоимости кальцинированной соды составляет не более 3,2%. Соответственно, увеличение расстояния транспортировки известняка не должно привести к значительному увеличению себестоимости соды».2. Разработка альтернативных месторождений значительно понизит рентабельность, и предприятие закроетсяСравним рентабельность других крупных компаний по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) и операционной рентабельности.Рентабельность БСК выше, чем у таких гигантов, как «Лукойл» и «Роснефть», и чем у аналогичного содового завода в Германии. Использование альтернативных месторождений известняка в худшем случае снизит рентабельность до 10—15% при этом компания останется прибыльной.3. Содержание SiO2 (диоксида кремния) в альтернативных месторождениях превышает допустимыеПовышенное содержание вредных примесей (SiO2, MgCO3 и др.) приводит к образованию «спёков» в печах и их поломке. Известняк из альтернативных месторождений (Пугачевского — запасы около 50 млн т, Худолазовского — запасы 42 млн т и др.) отвечает параметрам БСК, за исключением содержания SiO2. Например, содержание SiO2 в известняках Худолазовского месторождения составляет 1,02%, при допустимом значении 0,5 % в ТУ 5743-008-86142347-2012.Стоит отметить, что запасы известняка шихана Шах-Тау (Шахтау), из которого на данный момент добывают известняк для производства соды, подсчитаны по кондициям, утвержденным Государственной комиссией по запасам СССР в 1968 году, и содержание SiO2 в известняке «для производства соды и цемента» не должно превышать 3%. Производство соды с использованием известняков, разведанных по данным параметрам, не приводит к каким-либо катастрофам.Приведено в сокращении.