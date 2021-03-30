Почему Кремль оказался вынужден сменить тактику

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Лучшие комментарии
Отлично поработал ртом

Где ответ на главный вопрос: Куштау будет раздербанен или нет? Ведь сы ...
  Рейтинг: +4  Karim Yaushev

Как при Муртазе: Все день ...

Ничего не изменилось, все как было безобразно, так и осталось. Татары ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Людоед в штатском

32 | 22.04.2021, 17:42 | Автор: Не зарегистрирован А теперь расскажи, ...
  Рейтинг: +4  Кухарка

Обсуждаемое за месяц
Республикам по ...

Хуснуллин считает текущий принцип административно-территориального деления ...
  28.04.2021   17872    21

Эпопея с шиханом Куштау ...

Эпопея с защитой шихана Куштау завершена. От разработки нового месторождения ...
  28.04.2021   24845    7

Дебошир по отмыву бабла ...

В Башкирии депутат обматерил избирателей и пообещал «вступить с ними в половую ...
  28.04.2021   13393    8

Почему Кремль оказался ...

Многочисленные задержания последних дней говорят о том, что в целом ...
  28.04.2021   39625    4

Вот такая у нас рыночная ...

Теперь Власть будет доплачивать буржуям за то, чтобы ТЕ вновь не подняли цены. ...
  28.04.2021   17409    3

Последние публикации
Республикам по ...

Хуснуллин считает текущий принцип административно-территориального деления ...
  28.04.2021   36404    21

Эпопея с шиханом Куштау ...

Эпопея с защитой шихана Куштау завершена. От разработки нового месторождения ...
  28.04.2021   21477    7

Дебошир по отмыву бабла ...

В Башкирии депутат обматерил избирателей и пообещал «вступить с ними в половую ...
  28.04.2021   31587    8

Почему Кремль оказался ...

Многочисленные задержания последних дней говорят о том, что в целом ...
  28.04.2021   16534    4

Вот такая у нас рыночная ...

Теперь Власть будет доплачивать буржуям за то, чтобы ТЕ вновь не подняли цены. ...
  28.04.2021   14347    3

«Тут нечего делать, пока ...

Политэмигранты из Башкортостана скептически отнеслись к идее, высказанной ...
  27.04.2021   21443    25

Лилия Чанышева ...

Она сообщила, чем будет заниматься. Координатор уфимского Штаба Навального ...
  27.04.2021   43272    19

А мнение народа ...

Кристина Абрамичева: Давайте поможем Главе республики услышать мнение экспертов ...
  27.04.2021   22870    10

Продажные суды и ...

Уголовные дела в отношении него и неустановленных лиц из Адвокатской палаты, ...
  26.04.2021   16059    6

Стремительно нищающему ...

В России предложили упразднить потребительскую корзину. В настоящее время ...
  26.04.2021   12212    22

Читаемое за месяц
Партия жуликов и воров ...

Рустем Ахмадинуров: основная база сторонников партии «Единая Россия» этого ...
  30.03.2021   41086    21

Невыборная вакханалия ...

Лилия Чанышева: Выдвигаться от «Единой России» — ниже достоинства. ...
  30.03.2021   20580    26

Нищета на защите дворца ...

Башкирия вошла в топ-3 регионов России по качеству организации призыва в 2020-м ...
  31.03.2021   32541    46

Раздор из белого дома ...

Ильнар Гарифуллин: Все все прекрасно понимают. ...
  31.03.2021   39079    118

Полмиллиона на поганый ...

Башкирский государственный университет заключил договор с агентством ...
  1.04.2021   40570    13

Архив публикаций
Апрель 2021 (60)
Март 2021 (51)
Февраль 2021 (52)
Январь 2021 (42)
Декабрь 2020 (55)
Ноябрь 2020 (53)




Почему Кремль оказался вынужден сменить тактику

Оценили
0


Многочисленные задержания последних дней говорят о том, что в целом репрессивный курс режима остаётся прежним; поменялась лишь тактика. По крайней мере на время от массовых избиений протестующих Кремль решил отказаться в пользу точечных репрессий.

Почему Кремль оказался вынужден сменить тактику


Вообще-то, российская власть очень консервативна. Поменять одну устоявшуюся модель поведения на другую она соглашается только под давлением обстоятельств. Что же вынудило Кремль сменить подходы?

Во-первых, власть хочет минимизировать тот поток насилия, который льётся на российских пользователей с экранов их компьютеров. При этом, в предыдущие годы поток этот Кремль, как известно, не тревожил. Похоже, что-то сломалось в общественном восприятии. Те группы населения, которые раньше насилие в отношении оппозиции если и не одобряли прямо, то по крайней мере не осуждали, — теперь поменяли своё отношение к нему. Это очень логично. Раньше — во времена высоких рейтингов и веры в будущее — мотивы недовольных либералов большинство граждан страны не понимало.

Ну а раз не понимало, то легко покупалось на рассказы о том, что протест инспирирован Западом и вообще «антинароден». Сейчас все обстоит по другому. Даже те граждане, что по прежнему сохраняют лояльность, делают это не столько потому что верят в светлое будущее, сколько по привычке — они просто не видят альтернатив. Но даже они — эти лоялисты — демонстрируют все большее недовольство нынешним курсом. Мотивы людей, выходящих на улицу, теперь становятся им понятны. В конце концов, они ведь и сами не в восторге от снижающегося уровня жизни, деградирующей социальной среды и ощущения застоя. Насилие в отношении протестующих в этой ситуации людям нравиться перестаёт, оно их возмущает.

Кремль умеет работать с данными социсследований и не может всего этого не видеть. Потому он и вынужден поменять подходы. Точечные репрессии намного лучше уличного насилия хотя бы в том смысле, что их не видно. Даже если поход каждого вызванного на допрос участника протеста будет снят соратниками и выложен в Интернет, с точки зрения возбуждения негативных эмоций у сторонней аудитории это все равно даст гораздо меньший эффект, чем картинка озверевших ОМОНОвцев, которые избивают женщин и подростков.

Настроения в рядах Росгвардии, кстати, могли стать еще одним стимулом к изменению тактики. В ОМОНе ведь тоже люди служат и ассоциироваться с бьющими ногами женщин монстрами многим из них не хочется. Помните зимой московское начальство рекомендовало росгвардейцам разъезжаться по домам в гражданке — чтобы избежать гнева сограждан? Такие вещи очень удручают и снижают боевой дух.

Ну и самое главное — впереди выборы и провоцировать рост протестных настроений в этой ситуации может разве что самоубийца.

Оппозиции сейчас, конечно, нелегко, но в одном она может быть спокойна. Тот факт, что власти оказались вынуждены сменить тактику, скорее всего свидетельствует о том, что в борьбе за общественное мнение противники режима добились заметного прогресса.

Аббас Галлямов, Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 28.04.2021, 15:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70653 | Рейтинг: +11678,1
Андрей Лошак
26 апреля, 21:40 ·
Мне пишет приятель в ЛС: Андрей, у тебя депрессия. Сходи к врачу. И завязывай с политотой, гуляй больше на улице, дыши весенним воздухом, в конце концов весна на дворе! А я не могу так. Не умею наслаждаться весенним воздухом, когда вокруг меня разматывают колючую проволоку.
Прокуратура признала незаконным снос памятника Дзержинскому. При этом приостановила работу штабов до решения суда по иску о признании сторонников Навального экстремистами. Эт новости еще недавно казались невозможными, а вот они уже - новая норма. И эта норма сдвигается каждый день.
Сегодня например пришли к моей крестной Анне Борзенко, матери и бабушке всех многочисленных и прекрасных Борзенок, кого-то из них вы обязательно знаете. Говорят, пройдемте с нами - вас зафиксировали камеры на митинге 21 апреля. Про эти камеры хочется сказать отдельно. Симоньян уже на следующий день после митинга репостила Андрея "знакомый опер сказал" Медведева, где тот с воодушевлением рассказывал, что "судя по тому, с какой скоростью идёт деанон участников митинга, к вечеру всех перепишут".
Несколько выводов из этого. Во-первых, программистам надо из России вовремя уезжать - чтобы их разработки не использовались для таких вот паскудных целей. Я разговаривал с разработчиком приложения Findface Артемом Кухаренко в тот момент, когда его действительно крутой алгоритм распознавания лиц поставил себе на вооружение ДИТ мэрии Москвы. Он уверял меня, что ловить будут только преступников. Нет, Артем, с помощью вашей разработки ловят студентов и многодетных матерей, протестующих против беззакония. Во-вторых, очевидно, что массированная цифровая слежка - это часть спецоперации по нейтрализации оппозиции накануне выборов. 21 апреля "активные мероприятия" велись на небывалом прежде уровне. Были задействованы камеры наблюдения, биллинг, система "Паутина" (созданная для отслеживания угнанных машин!) и так далее. Почитайте статью в первом комменте. Теперь они похоже настроены прийти ко всем 25 тысячам участников митинга в Москве. Кому-то пропишут 15 суток, кому-то 15 тысяч, а кому-то и 300 (если повторный штраф). Сторонники Навального оказались в положении уйгуров в Синьцзяне - дискриминируемого меньшинства, которого опутали системами электронной слежки и пытаются лишить идентичности. И это безусловно сработает. Мы больше не увидим десятков тысяч людей (что и без того было ничтожно) на митингах в поддержку Навального и его команды. Возможно, мы и тысяч не увидим. Страх - самое результативное орудие принуждения.
В следующем же посте Симоньян глумливо пишет: "60 тысяч? Смеялись всем омоном" и репостит глубокую мысль "любимца" беларусского народа Придыбайло: "протест сдулся". Она даже не понимает, что между cообщениями о том, что "всех к вечеру сдеаноним" и "снова никто не пришел" есть прямая связь. Что на самом деле иронизировать над малочисленностью протеста в таких условиях - это все равно что обвинять в трусости узников концлагеря, которых под дулами автоматов ведут в газваген. Ложь и страх - главные скрепы государственного террора. Они хотят чтобы мы как в 30-х начали вздрагивать при звуках шагов на лестнице (хотя пока презрения больше, чем страха, - это важное отличие двух эпох, которые становятся все ближе). Давайте честно признаемся себе, что при этой власти по-другому уже не будет. Курс у Путина один - террор для удержания власти. Забудьте про оттепель, либерализацию, реформы, экономический рост и так далее. Если здесь что-то и будет процветать, то только коррупция и полицейщина. Мертвечина победила жизнь. Каждый год - очередное ухудшение, новый пролет по лестнице вниз. Если вы не заметили, мы так живем последние 9 лет, начиная с 3-го срока Путина. 20-й год из 21-го кажется еще ничего, жить можно было, про 21-й можно будет то же самое сказать из 22-го и так до бесконечности, пока люди в России не поймут, что политика - это не политота. Политика - это ваша жизнь



Оценили
1

  • # 2 | 28.04.2021, 19:29 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40784 | Рейтинг: +5088,3

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 28.04.2021, 19:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нет хунте!

Хунта уходи!



Оценили
0

  • # 4 | 28.04.2021, 19:40 | Автор: юнг
    Публикации: 169 | Комментарии: 40784 | Рейтинг: +5088,3

  •   Комментарий скрыт модератором





© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com