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Съезд замшелых политических трупов

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Свидетельство о смерти. Непочтительные заметки по итогам съезда застоя. Съезд Единой России прошел, как и положено, триумфально.

Съезд замшелых политических трупов


Их мероприятия так смешны, что это затрудняет анализ. Когда видишь депутатов, прилагающих огромные усилия к тому, чтобы не уснуть и, одновременно, поддерживать на лице выражение ответственности за судьбу Отечества, к происходящему невозможно относится иначе, как к пародии.

Это было их первое мероприятие в масках и с соблюдением дистанции. Президент был от своих слушателей на расстоянии двух трамвайных остановок, основные делегаты были рассажены квадратно-гнездовым способом. Но и здесь вранье! По чьему-то недосмотру камера несколько раз показывала что-то вроде бельэтажа – там сидели вплотную друг к другу.

Наверное, это те начальники, которых не жалко. А один из главных героев мероприятия Сергей Шойгу был и вовсе без маски – скорее всего, маска унижает достоинство офицера, как он, ни дня не прослужив в армии, его понимает. Или просто подражает Путину, для которого надеть маску столь же невозможно, как и произнести имя Навального.

Да, это пародия, правда, пародии на Зло! Мы, ведь, все это уже видели.

Тем не менее, какие-то выводы сделать можно.

1. У политического руководства иногда наблюдаются проблески разума. Сейчас это выразилось в том, что председатель Единой России и бывший президент страны Дмитрий Медведев не вошел в список возглавляемой им партии. Это мудрое решение. Понятно, что при всех его несомненных достоинствах, его имя может лишь и дальше обрушивать рейтинг ЕР.

2. Они понимают, насколько плохи их дела. Шойгу и Лавров во главе списка – это старая гвардия, брошенная Наполеоном в последний бой при Ватерлоо. Это два не просто самых популярных министра – это два единственно популярных человека из правящей команды, других просто нет.

Неблагодарный народ – начальство отдает себе в этом отчет – готов голосовать за любого мало-мальски узнаваемого человека, лишь бы не за власть.

Поэтому идет беспрецедентная зачистка политического поля, расчищается пространство для масштабных фальсификаций, а в бой бросаются последние резервы.

3. Популярность Лаврова и Шойгу связана, прежде всего, с тем, что граждане никак не могут верифицировать результаты их трудов. Вставание с колен, надежда, с которой смотрят на Россию люди доброй воли, страх потенциальных агрессоров перед нашим чудо-оружием – все это нельзя проверить визитом в магазин или в поликлинику, это только в телевизоре. Поэтому министров отвечающих за реальность, мягко говоря, любят не сильно, а министры, отвечающие за миф – на коне. Но это не только политтехнологии – власть и ее дрессированные партии и не собираются заниматься реальностью, оставаясь в пространстве ими же придуманных миражей.

4. Похвалив партию за чувство ответственности и выполнение обещаний, Путин не привел ни одного примера. Обещали, мол, вот это – и сделали. Или даже не сделали, но это из-за пандемии или из-за ошибки, которую уже исправили, и теперь, точно, выполним. Это не только потому, что они вообще ничего не выполнили. Власть живет в странном мире, где существует лишь далекое мифологизированное пошлое – Александр Невский, великая Победа – но нет вчерашнего дня или прошлого года, когда обещания, собственно и давались. Начальство лишь сегодня вылупилось из яйца, оглянулось вокруг, осталось, в целом, довольно, но решило здесь и здесь немножко подправить – школы отремонтировать, семьям с детьми подсобить. Остальное все отлично.

5. Даже когда они говорят о проблемах, они остаются в выдуманном мире и разговаривают сами с собой. Проблемы семей с детьми, о которых говорил президент – это серьезно, но людей, судя по опросам, волнует, прежде всего, рост цен. Но об этом ни слова. А говоря о молодежи, он не назвал проблему эмиграции – Россия проигрывает конкуренцию с другими странами за привлекательность в глазах образованных молодых людей. Если молодежь будет уезжать такими темпами, скоро настанет тот момент, когда последнему надо будет, уходя, выключить в России свет!

6. В отличие от ХХ съезда КПСС, на котором тогдашний лидер предпринял попытку обновления, ХХ съезд ЕР – съезд застоя. Не произносится не только запрещенное теперь слово реформа, ничего реформировать или даже менять не предполагается. Политическая система, организация финансов, здравоохранения и так далее идеальны. Вся программа действий сводится к нескольким миллиардам туда, а нескольким – сюда.

7. Наученные опытом Хрущева и, особенно, Горбачева, власти смертельно боятся что-либо менять – будет хуже. Но и это уже было в нашей истории. Той же, в общем, стратегии придерживался Николай Второй. Не сказать, чтобы хорошо кончилось.

Леонид Гозман, Эхо Москвы
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  • 1 | 22.06.2021, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
r
Путин инан кутен!



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  • 2 | 22.06.2021, 12:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71051 | Рейтинг: +11610,8
Мозгоправительство
Власти прорабатывают программу вживления чипов в мозг человека

Газета "Коммерсантъ" №105 от 22.06.2021, стр. 7

Как выяснил “Ъ”, в правительстве разрабатывают новую федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», на которую до 2029 года потребуется 54 млрд руб. Среди прочего она ориентирована на развитие технологий «мозг—компьютер», позволяющих вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств. Также программа предполагает создание аватаров людей для дистанционного управления транспортом и компьютеров, которые помогают принимать решения. Эксперты отмечают, что в этом направлении у РФ есть определенные научные преимущества, однако оно серьезно недофинансировано.

Источник “Ъ”, близкий к Минобрнауки, рассказал, что при нем создана рабочая группа для проработки новой федеральной программы «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 годы». “Ъ” ознакомился с ее содержанием. Документ разработан Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ и одобрен Владимиром Путиным в марте, следует из копии письма главы РАН Александра Сергеева президенту с рабочей версией программы. Проработку Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно, следует из письма. В департаменте науки правительства переадресовали вопрос в Минобрнауки. Там уточнили, что проект «в стадии начальной проработки».

Стоимость программы оценивается в 54 млрд руб., средства на нее планируется выделить из нацпроектов «Наука», «Демография», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика».

Проект предполагает в том числе развитие технологий нейроинтерфейсов (brain-computer interface — BCI) — это набор программно-аппаратных комплексов, позволяющих управлять внешними устройствами (компьютером или экзоскелетом) напрямую с помощью электрических сигналов мозга, которые трансформируются в команды управления при помощи технологий искусственного интеллекта.
Авторы документа пишут о необходимости наращивания научной базы по этим технологиям и массового выпуска передовых прототипов. Например, планируется создание «интерфейсов "человек—техника" для управления сложными системами (самолеты, АЭС, автомобили) как непосредственно, так и удаленно, по принципу дистанционного присутствия, аватара», следует из проекта. Это позволит людям работать в недоступных местах с высокой радиацией, космосе и т. д. Также будут созданы интерфейсы, обеспечивающие «самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений».

Мировой рынок нейроинтерфейсов в 2019 году составил $1,2–1,3 млрд, говорит основатель Telegram-канала «Все о мозге, блокчейне и цифровой экономике» Ани Асланян. До 2027 года, по ее оценке, сегмент будет расти в среднем на 15%. «США уже инвестировали в технологии "мозг—компьютер" за семь лет более $1,2 млрд, планируемый объем вложений составляет $6 млрд. В Китае принят China Brain Project с финансированием не менее $3 млрд»,— рассказала госпожа Асланян.

Технологии «мозг—компьютер» давно разрабатываются в России для диагностики и лечения заболеваний, говорит директор АНО «Лаборатория "Сенсор-Тех"» Денис Кулешов.

Например, на людей после перенесенного инсульта надевают специальную шапочку с электродами, с которых сигнал передается на экзоскелет: человек посылает на устройство мысль, что хочет сжать мячик, и прибор его сжимает. Это помогает быстрее пройти реабилитацию»,— рассказал эксперт.

Также, по его словам, через интерфейсы «мозг—компьютер» можно управлять умным домом.

Но самые передовые, по словам Дениса Кулешова,— интерфейсы, встроенные непосредственно в мозг человека. «Такие технологии позволяют не только передавать сигнал от носителя, но и направлять данные прямо ему в мозг. Например, мы разрабатываем решение, которое будет вживляться в головной мозг незрячих пациентов и транслировать видеосигнал в зону зрительной коры. Сейчас тестируем компоненты системы на животных. В будущем подобный нейроимплант поможет слепым людям увидеть контуры и силуэты объектов»,— рассказал он.

В части развития нейроинтерфейсов у России есть ряд преимуществ, считают эксперты. «У нас одни из самых высококлассных ученых в нейробиологии, нейрофизиологии, философии, когнитивных науках, а также лидирующая в мире физико-математическая школа»,— поясняет Ани Асланян. Но есть и слабые точки, считает она, например низкий уровень финансирования исследовательской деятельности, который ведет к отсутствию трансфера технологий.
_____________________________________________________
Готовьтесь ватаны.... подмойтесь на всякий случай.



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  • Эксперт
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  • 3 | 22.06.2021, 12:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71051 | Рейтинг: +11610,8
С начала 2019 года количество пенсионеров в России сократилось на один миллион 276 тысяч человек
С начала 2019 года количество пенсионеров в России сократилось на один миллион 276 тысяч человек, — сообщает Росстат. Это максимальный показатель за всю историю доступной статистики с 1998 года. Три четверти смертей связаны с коронавирусом.

В годовом выражении расходы Пенсионного фонда на выплаты уменьшились на 240 миллиардов рублей.
____________________________________
Чудо-чудесное, как говорила Малышева!



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  • 4 | 22.06.2021, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кому не нравится Шойгу могут голосовать за Прилепина.
Голосовать за Гозмана, мечтающего о расчленении России на 10 частей дураков мало.



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  • 5 | 22.06.2021, 13:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1367 | Комментарии: 71051 | Рейтинг: +11610,8
В России 9 миллионов человек лишены пассивного избирательного права - то есть не могут избираться в органы власти. Это число постоянно растет и продолжит расти, например, за счет тысяч сторонников Навального, организацию которого признали экстремистской



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  • 6 | 22.06.2021, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 22.06.2021, 12:23 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71046 | Рейтинг: +11610,8
Мозгоправительство
Власти прорабатывают программу вживления чипов в мозг человека
_____________________________________________________
Готовьтесь ватаны.... подмойтесь на всякий случай.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Ватанам-то хоть есть куда вживлять, а либерастам только если в спинной мозг, который у них согнут перед Западом! Очень Опытный



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  • 7 | 22.06.2021, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЕР сейчас совершенно не пользуется доверием у простого народа, поэтому она пойдёт на беспрецедентные фальсификации на выборах! Пресечь это - вот главная задача всей оппы, которая должна бросить на это все силы и финансирование, а не разворовывать! Очень Опытный



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  • 8 | 22.06.2021, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 22.06.2021, 13:25 | Автор: Кухарка
Публикации: 1367 | Комментарии: 71047 | Рейтинг: +11610,8
В России 9 миллионов человек лишены пассивного избирательного права - то есть не могут избираться в органы власти. Это число постоянно растет и продолжит расти, например, за счет тысяч сторонников Навального, организацию которого признали экстремистской
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Это правильно, что лишили: нечего этой швали в органах власти делать! Очень Опытный



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  • 9 | 22.06.2021, 13:47 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15698 | Рейтинг: -2223,3
«США уже инвестировали в технологии "мозг—компьютер" за семь лет более $1,2 млрд, планируемый объем вложений составляет $6 млрд.
_______________________________
А причём здесь ватаны?
И очень правильно сказал Очень Опытный - тебе это не грозит. Ты простейший текст понять не можешь. Куда тебе и что вживлять?



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  • 10 | 22.06.2021, 15:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
я думал проголосовать за ЕР, что бы Хабиров и Сидякин ушли депутатами ГД РФ. Но также не хочу что бы эти два министра уходили. Наверное не буду за них голосовать.



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